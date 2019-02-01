Saab ile VR’da gerçek roket atar kullanın

Saab adını otomobil üreticisi olarak hatırlayacağınız bir firma olsa da aslında bir savunma ve güvenlik firması. Firma artık roket atarlar için VR sistemleri yapıyor.

İlginizi çekebilir: PUBG Lite çıktı: Nasıl indirilir, nasıl oynanır? (VİDEO)

Saab VR sistemine dair detaylar

Saab, birçok silahın yanı sıra Carl-Gustaf anti-tank roketatarının da üreticisi. Carl-Gustaf 1948’den beri dünyanın her tarafındaki ordularca kullanılan bir silah.

VR şirketi Vobling, 2017’de Saab’ın en yeni model Carl-Gustaf’ının özelliklerini göstermek için bir VR sistemi tasarlamıştı. Bu sistem aynı yıl Londra’daki Uluslararası Savunma ve Güvenlik Teçhizatları konferansında Saab’ın en büyük ilgi kaynağı olmuştu.

Bunun için Vobling kullandığı HTC Vive’ın yansıra roketatara da Vive Tracker yerleştirmişti. Bu sayede silahın gerçek ağırlığını, şeklini ve tetiklerin yerini tecrübe etmek mümkün oluyordu. Aslında ateşleme anı dışında her şeyi size yaşatabiliyordu. Nişan almaktan, menzile kadar.

Vobling, Saab ile bu çalışmaya dair gelişmelerde ilerleme kaydetmesi için anlaştığını açıkladı. VR sistemi konferanstan beri Saab’ın Stockholm’deki merkezinin ilgi odağı olmuştu.

Saab Pazarlama ve İletişim Yöneticisi Patrick Mollbrink konuyla ilgili şunları söyledi:

Bu VR tecrübesi gösteri merkezlerimizde çok popüler olduğunu kanıtladı ve biz bunun gerçekliğini daha da arttırarak kullanılabilirliğini de arttırabileceğimize ve konukların kullanabileceği senaryolar inşa edebileceğimize inanıyoruz.

Bu projedeki ilerlemeler hem Vive Pro hem de Varjo göz önüne alınarak yapılıyor. Bu yeni teknolojiler sayesinde nişan alma tecrübesinin ciddi oranda iyileşmesi bekleniyor.

Saab’ın projeyi daha da genişletip ordular için tam anlamlı bir eğitim programına çevirip çevirmeyeceğine dair bir bilgi sahibi değiliz. Fakat bunun olması en olası bir sonraki adım gibi duruyor.