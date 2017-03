Telltale’den Guardians Of The Galaxy’nin Oyunu Geliyor!

Telltale Games’den Guardians Of The Galaxy filminin oyunu geliyor.

Yaptığı oyunları bölüm bölüm çıkartıp, kendine has bir oyuncu kitlesi oluşturan Telltale Games; sinema dünyasındaki kült yapımları oyun dünyasına getirme konusunda akla ilk gelen isim şüphesiz. Game of Thrones’tan, The Walking Dead’e; Back to the Future’dan Jurrasic Park’ın oyunlarına kadar beyaz perdenin birçok ürününü, kendine has yorumu ile oyunculara sunan bu firmanın son hamlesi; Guardians Of The Galaxy filmi oldu.

Oyunun ilk detayları, geçtiğimiz saatlerde paylaşıldı. Paylaşılan bilgilerin yanı sıra, oyunun seslendirme kadrosu da açıklığa kavuştu. Buna göre; Friday Night Ligths’dan tanıdığımız Scott Porter; filmin baş kahramanı olan Star- Lord’a can verecek. Gamora karakterini Middle-earth: Shadow of Mordor’dan Emily O’Brien; Rocket karakterini ise Uncharted, Assassin’s Creed, Batman ve daha birçok yapımdan tanıdığımız Nolan North seslendirecek. Kendisi kadar kalbi de büyük bir karakterimiz olan Groot’a ise Telltale’in bir diğer oyunu olan The Wolf Among Us’dan Adam Harrington sesini verecek. Açıklanan bu isimlere baktığımızda, listenin bir hayli zengin olduğunu görüyoruz, ne dersiniz?

2017 yılı içerisinde, PC ve konsollara gelecek Guardians Of The Galaxy; tek bir oyunla sınırlı kalmayacak gözüküyor. Buna göre, Deus Ex‘den tanıdığımız Eidos Studios’da hali hazırda bir Guardians Of The Galaxy oyunu üzerinde çalıştıklarını duyurdular. Eidos’dan konu ile ilgili resmi bir açıklama gelmediğinin altını çizelim.

Guardians Of The Galaxy filminin devam filmi Guardians Of The Galaxy Vol.2; önümüzdeki mayıs ayında bizlerle olacak. Filmin etkisi ile yapımın artacak popülaritesi, gelecek oyuna büyük bir zemin hazırlayacaktır. Tüm bu bilgiler ışığında, filmin merakla beklenilen oyun versiyonunu; yine mayıs aylarında bizlerle olacak diye düşünebiliriz. Filmin yayınlanan son video’sunu aşağıdan izleyebilirsiniz!