Televizyon satışları 2021 yılında patlayacak

Covid-19 pandemisi, evden çalışma, kapanan sinemalar derken televizyon satışları ciddi oranda artmış durumda. Uzmanlar 2021 yılında, 223 milyon adet televizyon satılacağını öngörüyor.

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Televizyon satışları, yıllar geçtikçe akıllı televizyonların yaygınlaşmasıyla daralan teknoloji sektörlerinden biri olmuştu. Ancak pandemi sebebiyle evde daha fazla vakit geçirmeye başlayan insanlar, bu süreçte televizyon, laptop gibi elektroniklere yöneldi. Bu duruma İş ve eğitim hayatının eve taşınması, sinemaların kapanması gibi nedenler etkili oldu. Şimdi harika bir 2020 geçiren Televizyon sektörü, daha iyi bir 2021 için hazırlanıyor.

Araştırmaya göre televizyon satışları daha da artacak

TrendForce isimli Pazar araştırma şirketinin yaptığı bir çalışmaya göre, Covid-19 pandemisi, Tokyo olimpiyatları ve UEFA Şampiyonaları sebebiyle 2021 yılında zaten yükselişe geçen televizyon satışları daha da artacak. Bu artış geçtiğimiz yıla oranla, %2.8 daha fazla olacak. Bu artış 2021 yılında 223 milyon adet televizyon anlamına geliyor. Akıllı TV’ler sayesinde kullanıcıların geleneksel televizyonlara mecbur olmaması da bunu etkilemiş gibi gözüküyor. Zaman içinde gelişen teknoloji sayesinde panel maliyetlerinin düşmesinden dolayı kullanıcılar 55 ve 65 inç gibi yüksek ekranlı televizyonlara daha çok ilgi gösteriyor. Bu boyuttaki ürünlerin satışı geçtiğimiz yıllara göre %60 artmış durumda.

Talep 65 inç ve üzerine

Tüketiciler bu ucuzlamadan dolayı, eski alışkanlıkları bırakarak 65 inç ve üzerindeki modelleri hedeflemeye başladı. Şu an için en çok satılan modeller, 32- 55 inç arasında. Ancak değişen tüketim ve satın alma alışkanlıklarıyla birlikte bu da zaman içinde değişecek gibi duruyor. Potansiyelin farkında olan Samsung, LG, Sony gibi TV üreticileri, artan Televizyon satışları için en çok sevinen şirketlerin başında gelecek gibi duruyor. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…

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