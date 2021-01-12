Akıllı TV
Televizyon satışları 2021 yılında patlayacak
Covid-19 pandemisi, evden çalışma, kapanan sinemalar derken televizyon satışları ciddi oranda artmış durumda. Uzmanlar 2021 yılında, 223 milyon adet televizyon satılacağını öngörüyor.
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Televizyon satışları, yıllar geçtikçe akıllı televizyonların yaygınlaşmasıyla daralan teknoloji sektörlerinden biri olmuştu. Ancak pandemi sebebiyle evde daha fazla vakit geçirmeye başlayan insanlar, bu süreçte televizyon, laptop gibi elektroniklere yöneldi. Bu duruma İş ve eğitim hayatının eve taşınması, sinemaların kapanması gibi nedenler etkili oldu. Şimdi harika bir 2020 geçiren Televizyon sektörü, daha iyi bir 2021 için hazırlanıyor.
Araştırmaya göre televizyon satışları daha da artacak
TrendForce isimli Pazar araştırma şirketinin yaptığı bir çalışmaya göre, Covid-19 pandemisi, Tokyo olimpiyatları ve UEFA Şampiyonaları sebebiyle 2021 yılında zaten yükselişe geçen televizyon satışları daha da artacak. Bu artış geçtiğimiz yıla oranla, %2.8 daha fazla olacak. Bu artış 2021 yılında 223 milyon adet televizyon anlamına geliyor. Akıllı TV’ler sayesinde kullanıcıların geleneksel televizyonlara mecbur olmaması da bunu etkilemiş gibi gözüküyor. Zaman içinde gelişen teknoloji sayesinde panel maliyetlerinin düşmesinden dolayı kullanıcılar 55 ve 65 inç gibi yüksek ekranlı televizyonlara daha çok ilgi gösteriyor. Bu boyuttaki ürünlerin satışı geçtiğimiz yıllara göre %60 artmış durumda.
Talep 65 inç ve üzerine
Tüketiciler bu ucuzlamadan dolayı, eski alışkanlıkları bırakarak 65 inç ve üzerindeki modelleri hedeflemeye başladı. Şu an için en çok satılan modeller, 32- 55 inç arasında. Ancak değişen tüketim ve satın alma alışkanlıklarıyla birlikte bu da zaman içinde değişecek gibi duruyor. Potansiyelin farkında olan Samsung, LG, Sony gibi TV üreticileri, artan Televizyon satışları için en çok sevinen şirketlerin başında gelecek gibi duruyor. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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Akıllı TV
LG, 2021 TV modellerinde Stadia ve GeForce Now’u destekleyecek
LG Electronics, 2021 TV serisinde Google Stadia ve NVIDIA GeForce Now hizmetlerinin destekleneceğini duyurdu. Böylelikle Stadia, Android TV dışında ilk kez farklı bir platformda kullanıcılarla buluşmuş olacak.
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Bildiğiniz üzere LG, akıllı TV’lerinde Google’ın Android TV işletim sistemini kullanmıyor. Bunun yerine şirket, TV’lerinde kendi geliştirdiği webOS adlı işletim sistemini kullanmayı tercih ediyor. Bu sebepten ötürü uygulama geliştiricileri de, tıpkı Android TV’ye uygulama yazar gibi LG webOS platformuna özel uygulama geliştirmek zorunda kalıyorlar.
CES 2021 etkinliğinde sahne alan LG Electronics, 2021 TV modellerinden itibaren webOS işletim sisteminin Google Stadia ve NVIDIA GeForce Now’u destekleyeceğini açıkladı. Aslında bakacak olursanız Google Stadia televizyonlara ilk kez LG sayesinde gelmiyor, Google’ın Android TV işletim sisteminde Stadia uygulaması zaten bulunuyordu. LG tarafından 2021 serisi TV’lere getirilmesiyle beraber Stadia, Android TV’nin dışında farklı bir platformda kendisine yer edinmeye başlayacak.
2021 serisi LG TV kullanıcıları, Google Stadia veya GeForce Now’dan oyun oynayabilecekler
Google’ın bulut oyun hizmeti Google Stadia, 2021’in ikinci yarısına doğru LG 2021 TV modellerinde kullanıma sunulacak. Tabii ki Stadia yalnızca belirli ülkelerde mevcut olduğundan dolayı, LG de doğal olarak bütün ülkelerdeki TV’lerine Stadia’yı getiremeyecek. Google Stadia hizmetinin mevcut olduğu bir ülkede ikâmet eden LG akıllı TV kullanıcıları, kullanıma açıldığında Stadia’yı LG Content Store’dan indirebilecekler.
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Benzer şekilde NVIDIA’nın bulut oyun hizmeti GeForce Now da 2021 serisi LG TV kullanıcılarının hizmetine açılacak. Fakat GeForce Now’un kullanıma sunulma tarihiyle ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor. Öncelikle Stadia’nın, sonrasında GeForce Now’un LG TV’lerde desteklenmeye başlayacağı biliniyor olsa da, GeForce Now’la ilgili tam bir tarih henüz açıklanmadı.
GeForce Now kullanıma açıldıktan sonra, tıpkı Stadia’da olduğu gibi kullanıcılar hizmet üzerinden direkt oyun satın alabilecekler ve ardından televizyonlarında oynayabilecekler. Bildiğiniz gibi GeForce Now, kullanıcıların farklı platformlarda satın aldıkları oyunları oynamalarına da izin veriyor. Bu bağlamda kullanıcılar GeForce Now sayesinde dolu dolu bir oyun kataloğuna sahip olabilecekler. Google Stadia ve GeForce Now, kullanılabilir olduktan sonra 2021 serisi webOS6 platformuna sahip LG televizyon modellerinde LG Content Store’dan indirilebilecek.
Akıllı TV
Samsung Neo QLED Serisi Akıllı TV Modellerini Duyurdu!
Samsung yeni akıllı TV modellerini duyurdu. Samsung, yeni akıllı TV modeli Samsung Neo QLED televizyonları ve MicroLed teknolojisini tanıttı.
Samsung’un Neo QLED olarak adlandırdığı yeni akıllı televizyon modelleri ve yeni ekran teknolojisi MicroLED tanıtıldı. 11 Ocak’ta başlayacak olan CES 2021 öncesinde yeni televizyonlarını tanıtan Samsung, gerçekten yüksek özellikler vaat eden iki yeni akıllı TV modeli ile geliyor.
Samsung Neo QLED Serisi!
Akıllı telefonları gibi akıllı televizyon modelleri ile de piyasaya yön veren Samsung, yeni akıllı tv modellerini içeren Samsung Neo QLED serisini tanıttı. İçerisinde 8K görüntü kalitesine sahip QN900A modelini ve 4K görüntü kalitesine sahip QN90A modelini barındıran Neo QLED serisi, Samsung’un yeni amiral gemisi akıllı TV modellerini temsil ediyor.
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Neo QLED‘in özelliklerine göz attığımızda ilk olarak ekranın arkasına konumlandırılan mini LED arka aydınlatma teknolojisi dikkat çekiyor. Bu teknolojide kullanılan ledlerin boyutlarının ufak olması nedeniyle Neo QLED TV‘ler çok daha küçük bölgelere hakimiyet sağlayabiliyor. Bu sayede daha yüksek kontrast ve çok daha iyi görüntü kalitesi vaat ediyor. Samsung bu konuda detaylı bir açıklama yapmıyor. Ancak bu serideki modellerim şimdiye kadarki en iyi QLED modeller olduğu biliniyor.
Neo Quantum Processor adındaki yeni bir görüntü işlemcisini içerisinde barındıran Samsung Neo QLED modelleri, AI yükseltme özelliğini de bu sayede kazanıyor. Öte yandan daha ince çerçeveli tasarım ile gelen Neo QLED Serisi, içerisinde Slim One Connect Box, nesne izleme özellikli ses sistemi, mekansal optimizasyon gibi birçok özellik ile geliyor. Öte yandan içerisinde Samsung Health, AMD FreeSync Premium Pro, Google Duo, Office 365, 21:9 ve 32:9 oyun modları gibi birçok uygulama ve özellik barındırıyor.
Samsung yeni MicroLed teknolojisini tanıttı!
Öte yandan başta da belirttiğimiz yeni MicroLED teknolojisini kullanan iki yeni akıllı TV daha tanıtan Samsung, bu modellerde 110 ve 99 olmak üzere iki ayrı boyut seçeneği sunuyor. MicroLED teknolojisi bu iki model 4K görüntü kalitesi, 5.1 ses özelliği ve 4×4 bölünmüş ekran görüntüsü gibi birçok özelliğe sahip.
OLED’e benzer bir yapı kullanan MicroLED teknolojisi, piksellerin zamanla bozulmaması, daha yüksek ışık seviyeleri gibi özellikleri ile OLED’den ayrılıyor. Aslında daha önceden de var olan bu teknoloji, fiyatı nedeni ile televizyonlara eklenemedi. Ancak MicroLED teknolojisi ile standart televizyonlara gelen bu paneller, artık daha ulaşılabilir olacak. Tabi maliyet yine çok yüksek. Çünkü söylentilere göre bu cihazların fiyatı 5 basamaklı olacak. Hemde Dolar cinsinden.
Samsung‘un yeni akıllı TV modelleri hakkında bilinenler bu şekildeydi. Paylaşılan son bilgiye göre Samsung Neo QLED modellerinde ve bundan sonra çıkış yapacak modellerde USB ile şarj edilebilen güneş enerjili uzaktan kumandalar kullanılacak. Bu sayede şirket, karbon ayak izini azaltacak ve enerji verimliliğini artıracak.
Bakalım Samsung’un bu yeni akıllı televizyon modelleri ne zaman satışa sunulacak. Sizce Samsung Neo QLED modellerinin fiyatları ne kadar olacak?
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Akıllı TV
Eski LG TV modelleri için AirPlay 2 güncellemesi yayınlandı!
LG, bu yılın başlarında vermiş olduğu sözü yerine getirerek, 2018 yılında piyasaya çıkardığı bazı akıllı TV modelleri için AirPlay 2 ve HomeKit desteğini içeren bir yazılım güncellemesi yayınladı.
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Geçtiğimiz yılın sonlarına girildiğinde LG firması bazı belirli modellere Apple kullanıcılarına hitap edecek AirPlay 2 ve HomeKit desteğini getireceğini açıklamıştı. Dün ve bugün yapılan kullanıcı geri bildirimlerine göre LG güncellemeleri yayınlamaya başlamış görünüyor.
AirPlay 2, kullanıcıların Apple TV gerekmeden videoları, müzikleri, podcast’leri ve daha fazlasını doğrudan bir iPhone, iPad veya Mac’ten, uyumlu bir LG akıllı TV’ye aktarmasını sağlıyor. HomeKit, kullanıcıların Ev uygulamasını veya Siri’yi kullanarak akıllı TV’nin açılıp kapanmasını, sesini ve daha fazlasını kontrol etmesine olanak tanıyor. Bu özellikler ayrıca belirli Samsung, Sony ve Vizio akıllı TV’lerde de mevcut olarak kullanıma sunuluyor.
LG, başlangıçta AirPlay 2 ve HomeKit’in 2019 ve daha yeni akıllı TV modelleriyle sınırlı olacağını, çünkü eski modellerde kusursuz bir kullanıcı deneyimini garanti edemeyeceğini belirtmişti. Yapılan bu açıklama sonrası on binlerce kişi bu konuyu yeniden düşünmeleri için şirkete dilekçe vermişti. Görünen o ki LG kullanıcıları tarafından yapılan geri dönüşler işe yaramış ve LG cephesinden olumlu bir yenilikle geri dönüş sağlanmış.
Hatırlamayanlar için LG, bu yılın başlarında Apple TV uygulamasını da belirli 2018 akıllı TV’lerde de kullanıma sunmaya başlamıştı.
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