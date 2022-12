Dünyanın lider müşteri deneyimi ve yönetimi dış kaynak hizmet sağlayıcısı Teleperformance, Türkiye’deki başarılarını global arenada aldığı ödüllerle tescillemeye devam ediyor. Avrupa’nın önde gelen müşteri yönetimi hizmeti kurumlarının katıldığı European Call Centre & Customer Service Awards (ECCCSA) organizasyonunda Teleperformance Türkiye, gösterdiği yüksek performans ile çalışan deneyimi alanında Avrupa’nın En iyi İş Yeri kategorisinde Silver ödüle layık görüldü.

The European Call Centre & Customer Service Ödülleri, sektörde mükemmeliyeti tespit ve takdir etmek amacıyla veriliyor. Yarışma bu yıl, Operasyonel Mükemmellik, Çalışan Deneyimi ve Müşteri Deneyimi ana başlıkları altında toplamda 34 kategoride düzenlendi. Teleperformance Türkiye, çalışan deneyimindeki yüksek performansı ile sektörün bu prestijli yarışmasında Silver ödüle layık görüldü. Bu yıl 22. kez düzenlenen ödül programında, dünyanın en iyileri arasına adını yazdıran Teleperformance Grup da; toplam 8 ödüle layık görülerek programda “Avrupa’nın en fazla ödül kazanan kurumu” oldu.

Teleperformance’ın istihdam dünyasında ‘çeşitlilik’ ve ‘kapsayıcılık’ var

Teleperformance Türkiye CHRO’su Zühre Aydan Ayaz, şirketin çalışan deneyimini zenginleştirme konusunda yaşadığı dönüşümü şöyle anlatıyor: “İstihdam dünyasında ‘çeşitlilik’ ve ‘kapsayıcılık’ odaklı hareket eden bir firma olarak müşteri deneyiminin yanı sıra her şeyin merkezinde olan çalışanlarımızın deneyimini de fazlasıyla önemsiyoruz. Yeniden tasarladığımız çalışan deneyimi modelinde işe alımdan işbaşı eğitimlerine, performansı destekleyen eğitimlerden liderlik programlarına kadar tüm süreçlerimiz takdir ve ödüllendirme ile dijital olarak ilerliyor. Başarıya ulaşmanın en önemli anahtarı ise çalışanlarımızı dinlemekten, memnuniyetlerini ve etkileşimlerini düzenli olarak takip etmekten ve gerekli aksiyonları almaktan geçiyor. Uluslararası platformların takdirini alan ve her zaman Teleperformance vizyonu ve değerleri altında topladığımız bu çabalarımız sayesinde Teleperformance’ta farklı kültürlerden birçok insan uyum içinde çalışıyor. Bizi çok dilli hizmetlerde Türkiye’de zirveye taşıyan güçlü yanlarımızdan biri de çalışanlarımız ile birlikte hayata geçirdiğimiz bu güçlü kurum kültürümüz.”

“Çalışanlarımızın mutlu ve güvende hissetmesi bize güç katıyor”

Teleperformance Türkiye CEO’su Tülay Doğrular, Teleperformance’ın tüm dünyada dikkat çeken ve ödüle değer bulunan çalışan ve müşteri deneyimi yaklaşımını şöyle değerlendiriyor:

“İşimizin merkezine her zaman ‘insanı’ koyuyoruz. Her gün eşsiz müşteri deneyimi sunan etkileşim uzmanlarımızın çalışma ortamlarından motivasyonlarına, sağlıklarından sosyal sorumluluk faaliyetlerine kadar bütün dünyada ortak bir bakış açısıyla yüksek standartlarda hareket ediyoruz. Bizim için her şey müşteri memnuniyetini sağlayan çalışanlarımızın memnuniyetini oluşturmak ile başlıyor. Çalışanlarımızın Teleperformance ailesinin bir parçası olarak kendilerini mutlu ve güvende hissetmesi bize güç katıyor. Şirketimizde deneyimli ve güçlü liderler yetiştirmek için çalışanlarımıza hem Türkiye’de hem de yurt dışında yetkinliklerini geliştirebilecekleri eğitim olanakları sunuyoruz. Gerçekleştirdiğimiz şirket içi etkinliklerimiz ile amacımız yeni çalışma düzeninde çalışan yolculuğunu zenginleştirmek. Tüm bu çalışmalarımızın karşılığı olarak, ECCCSA tarafından Avrupa’nın en iyi iş yeri seçilmek bizim için gurur verici. Bu ödülde emeği geçen tüm çalışanlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ülkemize, insanımıza ve müşterilerimize fark yaratan projeler ve hizmetler sunarak, çıtayı daha da yükseğe koymaya devam edeceğiz.”