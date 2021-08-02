Telegram görüntülü aramaları artık 1000 izleyiciye çıkabilecek!

Popüler mesajlaşma uygulaması Telegram, duyurduğu son güncelleme ile önemli özellikler getirmeye hazırlanıyor. Yeni gelecek olan güncellemenin öne çıkan özelliği ile Telegram’da yapılan görüntülü görüşmelere 1000 izleyiciye kadar çıkılabilecek. “Görüntülü Grup Aramaları 2.0” olarak tanıtılan özellik ile 30 kişi aynı anda ses ve görüntü paylaşımı yapabilecek iken 1000 kişi de izleyici olarak görüşmeye katılabilecek. Hatırı sayılır izleyici sayısına sahip olacak Telegram‘dan da konuyla ilgili;

“Artık 1000 kişi çevrimiçi derslerden canlı rap savaşlarına kadar her şeyi izleyebilir.”

Şeklinde bir açıklama geldi.

Aynı güncelleme ile görüntülü mesajlar da seviye atlıyor ve çok daha yüksek çözünürlüklerde kayıt edilmeye ve basıldığında geniş görünümde izlenmeye imkan tanıyor. Güncelleme notlarında paylaşıldığına göre bir görüntülü mesaj kaydedilirken cihazdan gelen ses kesilmeyecek ve Telegram’dan yapılan duyuruya göre bu sayede favori şarkılarınıza eşlik etmek veya podcast’inizi duraklatmadan yanıt vermek mümkün olacak. Ayrıca arka kamera ile görüntülü mesaj çekilirken görüntünün yakınlaştırılabileceği de belirtiliyor.

Güncelleme notlarında bahsedilen diğer özelliklere göre de Telegram içerisindeki medya oynatıcı artık 0.5x, 1.5x ve 2x oynatma hızlarını destekleyecek. Bununla birlikte paylaşılan video linklerine zaman damgası koyulabileceği ve bu sayede videonun doğrudan istenilen saniyeden başlayacağı, birebir görüntülü aramalarda ekran paylaşımı yapılabileceği ve cihaz sesinin karşı tarafa iletilebileceği, herhangi bir sohbetteki mesajların ayarlanan süreye göre 1 gün, 1 hafta ve artık 1 ay sonra da kendisini otomatik olarak silebileceği, medya düzenleyicide fotoğraf ve videoların metinler ve çıkartmalar ile süslenmesiyle birlikte genişliği ayarlanabilir fırça ile daha hassas çizimler yapılabileceği, şifre kilitleme arayüzlerinde kullanılan hareketli arka planların oynamaya devam edeceği, yeni bir parola sıfırlama yöntemi ile IOS cihazlar için uygulama içi kamera özelliği gibi bir çok özellik de bu güncelleme ile sunulacak. IOS cihazlara gelecek olan diğer özellikler gibi bu güncelleme ile yayımlanacak tüm özellikleri resmi Telegram blog sayfasından öğrenebilirsiniz.