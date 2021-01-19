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Telegram Apple’ı davalık etti!
Telegram, WhatsApp’ın gizlilik politikasına getirmeyi planladığı değişikliklerden sonra en çok konuştuğumuz mesajlaşma uygulamalarından biri. Öyle ki, gizlilik konularında WhatsApp kadar eleştiri toplayan uygulamanın, son günlerde bir başka derdi daha var. Tıpkı Parler gibi, Rus mesajlaşma uygulaması da ABD’deki Capitol (Kongre Merkezi) saldırılarını düzenleyen aşırı sağcı gruplara karşı yeteri kadar önlem almamakla suçlanıyor. Telegram’ın yetersiz önlemlerinden payını Apple da alacak gibi görünüyor. Nasıl sorusunun cevabı ise haberimizde…
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Telegram Apple’ın başını mı yakacak?
Coalition for a Safer Web (Güvenli İnternet Koalisyonu) isimli kar amacı gütmeyen kuruluş, Apple’a, Telegram uygulamasını AppStore’da tuttuğu için dava açıyor. Bu derneğin iddiası ise, Telegram’ın, Amerikan halkı için yarattığı tehlike açısından Parler’dan farksız olduğu. Coalition for a Safer Web, davayı geçtiğimiz pazar günü, Kuzey Kaliforniya Bölge Mahkemesi aracılığıyla açtı. Dava metnine göre, Apple, Telegram’ın Capitol saldırılarında yer alan nefret odaklı gruplar ve aşırı radikaller tarafından kullanıldığını bilmesine rağmen, uygulamayı AppStore’da hala barındırmakla suçlanıyor. Buna ek olarak dernek, Apple’ın uygulamayı mağazasından kaldırmamasının, kendi AppStore hüküm ve koşullarını da ihlal ettiğini iddia ediyor. Ayrıca derneğin bir yetkilisi, geçtiğimiz Temmuz ayında, Tim Cook’a aynı gerekçelerden dolayı Telegram’ı AppStore’dan kaldırmasını isteyen bir mektup yazmıştı.
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Apple aynı gerekçeyle Parler’ı AppStore’dan kaldırmıştı
Geçtiğimiz hafta, Apple’ın da aralarında bulunduğu birçok teknoloji devi Parler’ı Capitol saldırısına zemin hazırlamasından dolayı platformlarından kaldırmıştı. Coalition for a Safer Web’in açtığı dava ile birlikte, Apple Telegram’ı da daha yakından inceleyecek gibi duruyor. Aslında, Telegram konusunda daha ciddi bir tavır alması konusunda Apple’a geçen seneden beri baskıya maruz kalıyor. Yukarıda bahsettiğimiz Tim Cook’a yazılan mektup gibi, Telegram’ın Neo-Nazi, ırkçı ve Rusya destekçisi gruplar tarafından dezenformasyon kampanyaları yapmak ve Amerika’da toplumsal huzursuzluk yaratmak için kullanıldığı uzun süredir dile getirilen bir iddia. Derneğe göre Apple, Telegram hakkındaki bu gerçekleri uzun süredir görmezden gelmeye devam ediyor. Apple’ın bu baskılar karşısında, Telegram konusunda da Parler kadar ciddi davranıp davranmayacağı ise merak konusu…
Kaynak: AppleInsider
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Sivrisineğin koklama duyusuyla kanser dedektörü geliştirildi
Japon araştırmacıların sivrisineğin koklama duyusuyla geliştirdiği kanser dedektörünün 10 yıl içerisinde pratik kullanıma sunulması hedefleniyor.
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ABD Bilimsel İlerlemeler Dergisi’nde yayımlandı
Japon bilim insanları sivrisineğin koklama duyusuyla kanser dedektörü geliştirdi.
Japonya‘da ulusal basındaki haberlere göre, Tokyo Üniversitesinden Prof. Takeuçi Şoji’nin liderliğindeki ekip, sivrisineklerin insan terinde bulunan “oktenol” kimyasalını saptayabilen koku alıcılarını inceledi.
Ekip sivrisineğin, insan terinde bulunan ve karaciğer kanserinin biyogöstergesi kabul edilen “oktenolü” tespit edebilen koku alıcısını yerleştirerek, bir yapay hücre zarı üretti.
Yapay zar arasında iyonların geçişinde meydana gelen elektrik akımını fark edebilen sensör de geliştiren ekip, beslenme çantası büyüklüğünde prototip ile milyarda yarım yoğunlukta nefes numunelerindeki “oktenolü” 10 dakika içinde saptayabildi.
Kanser hastalarının nefeslerinde bulunan koku yayan maddeyi tespit amacıyla düşük maliyetle üretilmesi planlanan dedektörün 10 yıl içerisinde pratik kullanıma sunulması hedefleniyor.
Sivrisinek anteni yaklaşık 100 çeşit koku alıcısına sahip ve her biri özel koku yayan maddeyi tespit ediyor. Tüm bu alıcılar koku alma hücrelerinin yüzeyinde bulunuyor. Koku alıcı reseptörler, özel koku molekülleriyle birleştiğinde, iyonları hücre içine alabilmek için hücre zarının yüzeyinde delik açılıyor ve böylece koku saptanıyor.
Araştırmanın detayları ABD’de Bilimsel İlerlemeler Dergisinde de yayımlandı.
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MediaMarkt’ta Teknoloji Festivali başladı!
MediaMarkt’ta Teknoloji Festivali başladı! Akıllı telefonlardan televizyonlara, küçük ev aletlerinden beyaz eşyalara kaçırılmayacak fırsatlar MediaMarkt’ta olacak. Bu kampanya 11-15 Ocak 2021 tarihleri arasında hem mağazalarda hem de mediamarkt.com.tr’de geçerli olacak.
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MediaMarkt’ta Teknoloji Festivali kampanyasında öne çıkan ürünler
Apple Watch Series 3
Apple’ın Apple Watch Series 6 ve Apple Watch SE modellerini çıkarmış olsa da fiyat/performans oranı olarak Series 3 halen en gözde modellerden. Apple Watch Series 3’ü de 1.799 TL fiyat avantajı ile kampanya kapsamında satın alabilirsiniz.
Arzum AR3003 Çaycı Çay Makinesi
Klasik demliklerden ziyade 0.7 litre demlik kapasitesi, kablosuz kullanım imkanı ve 360 derece dönebilme özellikleri sunan Arzum Çaycı ile çay yapması bile daha kolay. Gizli rezistans ile çayınızı ve suyunuzu sıcak tutma özelliği de mevcut olan ürünü 349 TL’ye satın alabilirsiniz.
Braun 3’ü 1 Arada Tıraş Makinesi ve Sakal Şekillendirici
Erkek bakımında öncü markalardan olan Braun’un pandemi sürecinde evde saç ve sakal bakımı için bire bir ürünü MediaMarkt’ın kampanyasına özel 289 TL’ye satılıyor.
Eski telefonunu getir iPhone 11’i götür!
Bu kampanyanın en dikkat çeken detaylarından biri olan iPhone 11 kampanyası MediaMarkt’ta! Fiyat/performans noktasında en sevilen iPhone modeli olan iPhone 11, eskiyi getir, yeniyi götür kampanyası ile 3.499 TL’den başlayan fiyatlarla satılacak. Cihazınızın marka modeli ve fiziksel durumuna göre değişen indirim ile çok daha uygun fiyata yeni iPhone 11 sahibi olabilirsiniz.
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CES 2021: büyük etkinlikte bu sene neler göreceğiz?
CES 2021, yani “Consumer Electronics Show (Tüketici Elektroniği Fuarı)”, bu sene Covid-19 salgını nedeniyle ilk kez online/sanal olarak gerçekleşecek. 50 yılı aşkın süredir düzenlenen, dünyanın en büyük ve en kapsamlı elektronik fuarlarının biri olan CES bu pazartesi 11 Ocak tarihinde başlayacak. 11 Ocak-14 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek bu dev etkinlikte ön plana çıkması beklenen teknolojik aletleri ve konuları sizler için haberimizde derledik.
Sağlığımıza belki de her zamankinden fazla dikkat etmemiz gereken bu günlerde, sağlıklı yaşamanıza katkıda bulunacağını düşündüğümüz ürünleri bu listemizde sizler için özenle derledik!
CES 2021: Bu sene hangi teknolojiler bizleri heyecanlandıracak?
Geçen sene Las Vegas, ABD’de yüzyüze gerçekleşen fuarın aksine, bu sene CES’e bilgisayar veya mobil cihazlarımızdan erişeceğiz. Bu yüzden, CES, katılımcılara belki de geçen sene ve önceki senelerdeki kadar keyif vermeyecek ama bu tanıtılacak teknolojilerin de standardın aşağısında kalacağı anlamına gelmiyor. Aksine, CES bu sene yine dolu dolu! Gelin, CES’e damga vurması beklenen o teknolojileri teker teker ve yakından inceleyelim:
#1- Yeni TV teknolojileri
TV tarafında belki de en heyecan verici yeni teknolojilerdin biri “Transparent OLED” adı verilen saydam paneller. LG, daha önce %10 saydam olarak tanıttığı bu TV’lerin bu seneki versiyonunda %40 saydamlık oranına geçmeyi planlıyor. Belki de LG’nin CES’te yapacağı bu tanıtımı en heyecan verici kılan durum ise firmanın bu %40 saydam panellerin günlük hayattaki kullanım tarzlarını gösterecek olması. Öyle ki, LG bu saydam paneller yardımıyla oluşturduğu akıllı yatak; akıllı metro camı; ve akıllı restoran vitrin menüleri gibi uygulamaları etkinlikte gözler önüne serecek. TV departmanın bir diğer heyecanlandırıcı gelişmesi ise Samsung tarafından gelecek. Güney Koreli elektronik devi, yeni “Micro-Led” teknolojisini kullanan 110 inçlik devasa bir TV tanıtacak. Öte yandan, diğer TV üreticileri de tabi boş durmayacak. Panasonic, Sony ve TCL gibi markaların da yeni 8K TV’lerini tanıtması bekleniyor.
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#2-Laptoplar
Pandemiyle geçirdiğimiz 2020 yılı tüm dünyada laptop satışlarını rekor seviyelere taşıdı. Bu da laptop üreticilerinin inovasyon ve yeni ürünler için her zamankinden daha çok motivasyonu olduğu anlamına geliyor. Öyle ki, laptop ürün grubu da bu seneki CES’in ses getirenlerinden olacak. Bu departmanda bu sene en yaygın olarak görülmesi beklenen trendler ise şu şekilde:
- Daha kaliteli webcamler
- ARM tabanlı işlemcili Windows laptoplar
- AMD işlemci kullanan modellerde büyük bir artış
- Daha kaliteli ve daha yüksek tazeleme hızına sahip ekranlı laptoplar
- Wi-Fi 6E teknolojisini kullanan modeller
Spesifik marka ve model bazında ise öne çıkması beklenen ürünler şu şekilde:
- LG Gram serisi
- AMD Ryzen 3000-c işlemcili Chromebooklar
- Lenovo IdeaPad 5G
- Yeni Dell Lattitude 7000 serisi
- Yeni Asus ROG Strix ve TUF serisi
#3-Pandemi Teknolojileri
Covid-19 salgınının hayatlarımızı çok kötü bir şekilde etkilediği su götürmez bir gerçek. Ancak, yeni sektörler yarattığı ve unuttuğumuz bazı ürün gruplarını da hayatlarımıza tekrar soktuğu bir o kadar aşikar. Bundan dolayı, bu sene CES de pandemi teknolojilerine sahne olacak. Bu departmada ilginç ürün çok ama eğer teknoloji alanında genel bir trendden bahsetmemiz gerekirse, akıllı ev kategorisinin en gözde ürün grubu olduğunu söylemek hiç de yanlış olmaz. Bu kategorinin bu seneki yıldızı ise robot süpürgeler olabilir. Tabi, akıllı maske; UV ışıklı taşınılabilir telefon dezenfeksiyon kutuları; temassız tuvaletler ; mobile cihazlarınızı dezenfekte eden çalar saatler ve çok daha yetenekli ateş ölçerler gibi hijyen kategorisi altında toplayabileceğimiz ürünleri es geçmek de uygun olmaz.
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