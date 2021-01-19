Telegram Apple’ı davalık etti!

Telegram, WhatsApp’ın gizlilik politikasına getirmeyi planladığı değişikliklerden sonra en çok konuştuğumuz mesajlaşma uygulamalarından biri. Öyle ki, gizlilik konularında WhatsApp kadar eleştiri toplayan uygulamanın, son günlerde bir başka derdi daha var. Tıpkı Parler gibi, Rus mesajlaşma uygulaması da ABD’deki Capitol (Kongre Merkezi) saldırılarını düzenleyen aşırı sağcı gruplara karşı yeteri kadar önlem almamakla suçlanıyor. Telegram’ın yetersiz önlemlerinden payını Apple da alacak gibi görünüyor. Nasıl sorusunun cevabı ise haberimizde…

Konu telefon aksesuarlarına gelince seçenekler sınırsız, sizler için binlerce ürün içinden en iyilerini seçtik ve bu listede sizlerle paylaştık!

reklam

Telegram Apple’ın başını mı yakacak?

Coalition for a Safer Web (Güvenli İnternet Koalisyonu) isimli kar amacı gütmeyen kuruluş, Apple’a, Telegram uygulamasını AppStore’da tuttuğu için dava açıyor. Bu derneğin iddiası ise, Telegram’ın, Amerikan halkı için yarattığı tehlike açısından Parler’dan farksız olduğu. Coalition for a Safer Web, davayı geçtiğimiz pazar günü, Kuzey Kaliforniya Bölge Mahkemesi aracılığıyla açtı. Dava metnine göre, Apple, Telegram’ın Capitol saldırılarında yer alan nefret odaklı gruplar ve aşırı radikaller tarafından kullanıldığını bilmesine rağmen, uygulamayı AppStore’da hala barındırmakla suçlanıyor. Buna ek olarak dernek, Apple’ın uygulamayı mağazasından kaldırmamasının, kendi AppStore hüküm ve koşullarını da ihlal ettiğini iddia ediyor. Ayrıca derneğin bir yetkilisi, geçtiğimiz Temmuz ayında, Tim Cook’a aynı gerekçelerden dolayı Telegram’ı AppStore’dan kaldırmasını isteyen bir mektup yazmıştı.

İlginizi çekebilir: Trump, sosyal medya devlerinden kötü haber almaya devam ediyor!

Apple aynı gerekçeyle Parler’ı AppStore’dan kaldırmıştı

Geçtiğimiz hafta, Apple’ın da aralarında bulunduğu birçok teknoloji devi Parler’ı Capitol saldırısına zemin hazırlamasından dolayı platformlarından kaldırmıştı. Coalition for a Safer Web’in açtığı dava ile birlikte, Apple Telegram’ı da daha yakından inceleyecek gibi duruyor. Aslında, Telegram konusunda daha ciddi bir tavır alması konusunda Apple’a geçen seneden beri baskıya maruz kalıyor. Yukarıda bahsettiğimiz Tim Cook’a yazılan mektup gibi, Telegram’ın Neo-Nazi, ırkçı ve Rusya destekçisi gruplar tarafından dezenformasyon kampanyaları yapmak ve Amerika’da toplumsal huzursuzluk yaratmak için kullanıldığı uzun süredir dile getirilen bir iddia. Derneğe göre Apple, Telegram hakkındaki bu gerçekleri uzun süredir görmezden gelmeye devam ediyor. Apple’ın bu baskılar karşısında, Telegram konusunda da Parler kadar ciddi davranıp davranmayacağı ise merak konusu…

Kaynak: AppleInsider