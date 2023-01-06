Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) bugün yayınladığı bildiriye göre cep telefonlarında 5000 TL sınır olan kredi limiti 12.000 TL’ye yükseltildi ve taksit seçeneği ise 12 ay oldu. Böylece 12.000 TL’ye kadar olan telefonlar kredi ve 12 ay taksitle satın alınabilecek. Ancak kredi kartıyla alışveriş seçeneği hala bulunmuyor.

Bununla beraber karara göre, “yenileme merkezi” veya “yetkili satıcı” niteliğinde olması kaydıyla yenilenmiş ürün niteliğinde olan cep telefonu alımlarında, kredi kartlarında taksitlendirme süresi herhangi bir tutar sınırı olmaksızın 12 ay olarak belirlendi. Böylece üst segment cihaz kullanmak ve taksitle satın almak isteyenler içinde iyi bir hamle olabilir.

Ek olarak 12.000 TL ve üzerinde satılan akıllı telefonlarda ise kredi seçeneği devam ederken taksit sayısı ise 3 olarak sınırlandırıldı. Peki yapılan bu düzenleme hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Sizce yeterli mi? Kendi görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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