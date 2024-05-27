Bir zamanlar Japonya’daki evlerde olmazsa olmazlardan biri olarak görülen dijital kameralar, son birkaç yılda bu statüsünü kaybetmeye başladı. Bu değişimin arkasında yatan en büyük etken ise akıllı telefonlar. Japonya’da dijital kameraların hızla azalan popülaritesi, ülkenin teknoloji alışkanlıklarında ve pazarında dikkate değer bir dönüşüm yaşandığını gösteriyor.

Japon Kabine Ofisi’nin 2023 yılı sonu itibarıyla yaptığı araştırmaya göre, Japonya’daki hanelerin yalnızca %48,6’sında dijital kamera bulunuyor. Bu oran, 2004 yılından bu yana ilk kez %50’nin altına düştü. Özellikle kompakt fotoğraf makineleri, bu düşüşten en çok etkilenen segment oldu. Akıllı telefonların benimsenme oranındaki artışla birlikte, dijital kameraların kullanım oranındaki azalma grafiksel olarak da gözler önüne seriliyor.

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Telefon kamera sistemlerinin hızlı gelişimi, internete kolay erişim ve sosyal medyada anında fotoğraf paylaşma imkanı, insanların görüntüleme ihtiyaçlarını karşılama şeklini tamamen değiştirdi. Modern akıllı telefonların sunduğu hesaplamalı fotoğrafçılık özellikleri, kullanıcıların çok fazla çaba sarf etmeden kaliteli fotoğraflar çekmesini sağlıyor.

Bunun yanı sıra, özel kameralar tarafından çekilen görüntülerin üstün nitelikleri, genellikle sadece eğitimli gözler tarafından fark ediliyor. Bu durum, telefon kameralarının günlük kullanımda daha tercih edilir olmasına yol açıyor.

Telefonlar kameraların yerini aldı mı?

Japonya’da dijital kameraların benimsenmesindeki bu dramatik düşüş, Japonya Uluslararası Kamera ve Görüntüleme Ürünleri Birliği (CIPA) tarafından da doğrulandı. Verilere göre, 2008 yılında 11,11 milyon adet olan kamera sevkiyatı, günümüzde 910.000 adede kadar geriledi. Bu durum, yalnızca kamera üreticilerini değil, aynı zamanda Japonya’nın bu alandaki genel rekabet gücünü de olumsuz etkiledi.

Japonya’nın ev aletleri endüstrisi de benzer bir şekilde zorlu bir süreçten geçiyor. Japonya Ev Aletleri Birliği’ne göre, ülkedeki mal üretimi son on yılda sürekli olarak düşerek, 2000 yılındaki 7,7 trilyon yen seviyesinden 2022 yılında 3,8 trilyon yene geriledi.

Ayrıca, ülkenin video kayıt ve oynatma ekipmanı ithalatının değeri, ihracat değerini aşmış durumda. Özellikle 2023 yılında, Japonya bu tür ekipmanlarda 72,5 milyar yen daha fazla ithalat gerçekleştirdi. Bu durum, ülkenin ticaret dengesini olumsuz etkilediği gibi, dijital kamera endüstrisindeki gerilemeyi de pekiştiriyor.