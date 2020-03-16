Nasıl Yapılır
Telefon temizliği nasıl yapılır ?
COVID-19 adıyla da bilinen Koronavirüs salgınının gündemde olduğu şu günlerde her an elimizde olan akıllı telefonlarımızın temizliği de oldukça önemli hale geldi. Telefon temizliği nasıl yapılır? sorusunun cevabını haberimizde bulabilirsiniz.
Apple ve Google yakın zamanda akıllı telefonların nasıl sterilize edilebileceği ile ilgili dökümanlar yayınladı. Her iki firma da çamaşır suyu ve %70’den yüksek oranda alkol içeren temizleyicilerin cihazlara zarar verebileceğini bildiriyor. Alkol veya çamaşır suyu içeren temizleyiciler yüksek derecede aşındırıcı olduğundan, telefonunuzda bulunan oleofobik katmana büyük zararlar verebilir. Oleofebik katman nedir derseniz, telefonlarımızın üzerinde kir ve parmak izi tutunmaması amaçlı bulunan katmana oleofobik katman deniyor. Telefonunuzu temizlemeniz için en ideal çözüm alkol içermeyen dezenfektanlardır.
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Bunlara ek olarak telefonunuzda bulunan lekeleri temizlemek için kağıt havlu, peçete veya pantolonunuza silme seçeneklerini kullanmamalısınız. Zira bunlar da cihazınızda bulunan oleofobik kaplamaya büyük zararlar verecektir. Bu gibi durumlarda ıslak mendil en kolay ulaşılabilir temizlik seçeneği konumunda. Bu malzemeler yerine mikrofiber bez kullanabilirsiniz. Ayrıca imkan var ise UV ışın yolu ile yapılan dezenfeksiyon oldukça iyi bir seçenek. Eğer sahip olduğunuz telefon IP sertifikasına sahip ise mikrofon, hoparlör ve şarj girişi gibi bölgeleri koruyarak sabunlu su ile telefon temizliği yapabilirsiniz.
Telefon temizliği konusunda ki bir diğer önemli nokta ise kılıflarımızın temizliği. Telefonunuzun neredeyse ne çok dokunduğunuz kısmı olan kılıfınızın temizliği için de sabun ve su karışımı en doğru seçim olacaktır. Eğer kılıfınız deri malzemeye sahip ise deri yüzeyler için yağ içerikli temizleyicileri de tercih edebilirsiniz.
Nasıl Yapılır
Telefonda ETS 2 oynamak! | ADSL ve Fiberde GeForce Now testi!
Nvidia tarafından geliştirilen bulut oyun platformu GeForce Now teknolojisi fiber ve ADSL alt yapılarında PC, mobil ve laptop üzerinden denedik.
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Nvidia GeForce Now, daha önce Google Stadia, PS Now ve Microsoft’un X Cloud sistemine benzer bir şekilde kendi sunucuları üzerinden oyun oynamaya yarayan bulut oyunculuğunun önemli markalarından biri haline geldi.
Sistem özellikleriniz güncel ve yüksek sistem gerektiren oyunlara yeterli olmasa bile rahatlıkla internet üzerinden düşük sayılabilecek gecikme ile oyun keyfinizi yaşayabiliyorsunuz.
Peki bu sistem farklı cihazlarda ve internet koşullarında geçerli mi? Bu videomuzda Aydoğan’ın sistemi ile ve fiber bağlantı, mobil veri ve Samsung Galaxy S10+ ve aynı zamanda ADSL ve ucuz bir laptop modeli ile test ediyoruz.
Mobil tarafta kullandığımız Razer Junglecat ise tam manasıyla akıllı telefonunuzu Nintendo Switch’e dönüştüren bir yapısıyla göz dolduruyor.
Nasıl Yapılır
Windows 10 KB4532693 ile silinen dosyalar nasıl kurtarılır?
Microsoft’un geçtiğimiz hafta yayımladığı Windows 10 güncellemesi bazı kullanıcı dosyalarına ulaşılamamasına neden oldu. Rehberimizde bu dosyaları geri getirmenin yollarını anlatıyoruz.
11 Şubat 2020 tarihinde yayımlanan KB4532693 sürüm numaralı güncelleme bazı kullanıcı dosyalarını ulaşılmaz hale getirdi. Yeni güncellemede bulunan hata, dosyalarınızı silmiyor fakat yerini değiştiriyor. Aynı zamanda Başlat Menüsü ve Görev Çubuğu ayarlarını da sıfırlıyor. Eğer sizde bu güncellemeyi sistemine kurup dosyalarına ulaşamayanlardansanız, dosyalarınızı geri getirmenin en kolay yolunun güncellemeyi kaldırmak olduğunu belirtelim.
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Windows 10 KB4532693 güncellemesi nasıl kaldırılır?
Bilgisayarınızda Ayarlar – Güncelleme ve Güvenlik – Windows Update – Güncelleştirme geçmişini görüntüle kısmına gelip Güncelleştirmeleri kaldır seçeneğine tıklayın. Burada KB4532693 sürüm numaralı güncellemeyi bularak üzerine sağ tıklayıp “Kaldır” seçeneğine tıklayın. Güncellemeyi kaldırmanın bir diğer yöntemi ise Denetim Masası – Programlar – Yüklü Güncelleştirmeler yolunu izleyip karşınıza çıkan güncelleme listesinde KB4532693 sürüm numaralı güncellemeyi bularak üzerine sağ tıklayıp “Kaldır” seçeneğine tıklamaktır. Güncellemeyi kaldırdıktan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekiyor.
Düşükte olsa güncellemeyi kaldırmanıza rağmen dosyalarınıza ulaşamama ihtimaliniz var. Eğer bu durum ile karşılaşırsanız C Yerel Diski – Kullanıcılar klasörü içinde sizin sistemi kurarken isim verdiğiniz kullanıcı klasörünüzün isminin değiştiğini göreceksiniz. İsmi değişen bu klasör içinden dosyalarınıza ulaşabilirsiniz.
Microsoft bu hatayı barındırmayan yeni bir güncelleme yayınlayana kadar sisteminizi güncellememenizi tavsiye ediyoruz.
Akıllı Telefonlar
Apple Airpods kulaklıkları Android ile kullanma rehberi
Apple’ın son yıllarda yüksek satış rakamları elde ettiği Apple Airpods kulaklıkları Android işletim sistemli cihazlarınızla da kullanabiliceğinizi biliyor muydunuz ? Nasıl yapılacağını rehberimizde anlatıyoruz.
Apple Airpods kulaklıkları seven ve aktif gürültü engelleme, uzun pil ömrü gibi özelliklerinden yararlanmak isteyen bir Android kullanıcısıysanız, iPhone kullanıcılarının yaptığına ek birkaç adım ile sizde Airpods kulaklıkları kullanabilirsiniz. iPhone ile kullanabileceğiniz bazı özelliklerden mahrum kalacak olsanız da kullanabileceğiniz özellikler hiç de az değil.
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Airpods, Android cihazlar ile nasıl eşleştirilir?
- İlk olarak Android cihazınızda “Ayarlar” menüsünden “Bluetooth” ayarlarına girin.
- “Yeni cihaz ekle” veya “Eşleştir” butonuna tıklayın.
- Airpods’ların kutusunu açın ve kutunun arka bölümünde bulunan tuşa bildirim ışığı beyaz renkte yanıp sönmeye başlayana kadar basılı tutun.
- Android cihazınızın bluetooth cihazlar listesinde Airpos’ları seçin ve eşleştirme işlemini tamamlayın.
Bu işlem sonrası Apple Airpods kulaklıkları Android işletim sistemli cihazlarınız üzerinde herhangi bir kablosuz kulaklık gibi kullanabilirsiniz. Eşleştirme sonrası kulaklıklar, kutularından çıktıklarında cihazınız ile otomatik bağlantı kuracak ve kutularına yerleştirildiklerinde bağlantıyı otomatik olarak sonlandıracaklar.
Kullanabileceğiniz özellikler
- Airpods üzerinden dokunmatik kontroller ile müzik durdurma, başlatma,bir sonraki ve bir önceki şarkıya gitmek.
- Airpods üzerinde uzun dokunmatik kontroller ile aktif gürültü engelleme özelliği kapatmak ve açmak.
- Kutudan çıkarıldığında otomatik bluetooth bağlantısı kurmak ve kutuya yerleştirildiğinde bağlantıyı sonlandırmak.
- Telefonunuz ters kablosuz şarj desteği sunuyorsa kulaklıkları telefon ile şarj etmek.
Kullanamayacağınız özellikler
Çoğumuzun tahmin edebileceği gibi Apple kendi ürünü kulaklıkları iPhone ile kullanmanızı istiyor. Airpods’ları Android işletim sistemli bir cihaz ile kullandığımızda aktif olmayan özellikler şu şekilde:
- Kulaklıkları kulağımızdan çıkardığımızda otomatik olarak müziği durdurma ve taktığımızda devam etme özelliği.
- Telefon üzerinden kulaklıkların şarj durumunu görmek. (Bu özellik için 3. parti bir uygulama olan AirBattery uygulamasına ihtiyacınız olacak).
- Airpods üzerinden kişisel asistanları aktif etmek ve komut vermek.
Kullanamayacağınız özellikler sizin için önemli ise Apple Airpods yerine Android ile tam uyumlu rakiplerine şans vermeyi düşünebilirsiniz.