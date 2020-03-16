COVID-19 adıyla da bilinen Koronavirüs salgınının gündemde olduğu şu günlerde her an elimizde olan akıllı telefonlarımızın temizliği de oldukça önemli hale geldi. Telefon temizliği nasıl yapılır? sorusunun cevabını haberimizde bulabilirsiniz.

Apple ve Google yakın zamanda akıllı telefonların nasıl sterilize edilebileceği ile ilgili dökümanlar yayınladı. Her iki firma da çamaşır suyu ve %70’den yüksek oranda alkol içeren temizleyicilerin cihazlara zarar verebileceğini bildiriyor. Alkol veya çamaşır suyu içeren temizleyiciler yüksek derecede aşındırıcı olduğundan, telefonunuzda bulunan oleofobik katmana büyük zararlar verebilir. Oleofebik katman nedir derseniz, telefonlarımızın üzerinde kir ve parmak izi tutunmaması amaçlı bulunan katmana oleofobik katman deniyor. Telefonunuzu temizlemeniz için en ideal çözüm alkol içermeyen dezenfektanlardır.

İlginizi çekebilir: iPhone 12, Koronavirüs’e rağmen 5G’li A14 işlemciyle gelecek!

Bunlara ek olarak telefonunuzda bulunan lekeleri temizlemek için kağıt havlu, peçete veya pantolonunuza silme seçeneklerini kullanmamalısınız. Zira bunlar da cihazınızda bulunan oleofobik kaplamaya büyük zararlar verecektir. Bu gibi durumlarda ıslak mendil en kolay ulaşılabilir temizlik seçeneği konumunda. Bu malzemeler yerine mikrofiber bez kullanabilirsiniz. Ayrıca imkan var ise UV ışın yolu ile yapılan dezenfeksiyon oldukça iyi bir seçenek. Eğer sahip olduğunuz telefon IP sertifikasına sahip ise mikrofon, hoparlör ve şarj girişi gibi bölgeleri koruyarak sabunlu su ile telefon temizliği yapabilirsiniz.

Telefon temizliği konusunda ki bir diğer önemli nokta ise kılıflarımızın temizliği. Telefonunuzun neredeyse ne çok dokunduğunuz kısmı olan kılıfınızın temizliği için de sabun ve su karışımı en doğru seçim olacaktır. Eğer kılıfınız deri malzemeye sahip ise deri yüzeyler için yağ içerikli temizleyicileri de tercih edebilirsiniz.