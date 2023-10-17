Küresel akıllı telefon satışları, 2023’ün üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %8 düşüş yaşadı. Bu, art arda dokuzuncu çeyrekteki düşüşü işaret ediyor. Ancak, Counterpoint’in Market Pulse hizmetinin araştırmasına göre, önceki çeyreğe göre %2’lik bir büyüme kaydedildi. Satışlardaki düşüşün temel nedeni, tüketici talebindeki toparlanmanın yavaşlamasıydı, özellikle yeni iPhone satışlarının bir hafta daha az olmasına rağmen, çeyrek boyunca satışlardaki artış, daha iyi günlerin geleceğine işaret ediyor.

İlginizi çekebilir: Xiaomi HyperOS Xiaomi 14 serisi ile hayatımıza girecek

Küresel akıllı telefon sevkiyatları 2023’ün 3. çeyreğinde şu şekilde gerçekleşti:

Samsung, küresel pazarda liderliği üstlenerek üçüncü çeyrek satışlarının beşte birini gerçekleştirdi. Yeni katlanabilir telefonlar farklı tepkiler aldı; Flip 5, benzerlerinden neredeyse iki kat daha fazla satış yaptı. Samsung’un A serisi modelleri orta fiyat segmentini domine etti. Apple, iPhone 15’in sınırlı sayıda bulunmasına rağmen %16’lık pazar payıyla ikinci sıraya yerleşti, bu olumlu bir gelişme olarak kabul edildi. Xiaomi, OPPO ve vivo, ilk beşte yer aldı, ancak yıldan yıla düşüş yaşadı. Yurtdışındaki genişlemeyi azaltarak Çin ve Hindistan’daki konumlarını güçlendirmeye odaklandılar. HONOR, Huawei ve Transsion Group, üçüncü çeyrekte pazar payı kazandı ve yıldan yıla büyüme yaşadı. Huawei’nin büyümesi Çin’deki Mate 60 serisinden kaynaklandı ve HONOR’un büyümesi güçlü yurtdışı performansından kaynaklandı. Geçiş markaları MEA pazarının toparlanmasını destekleyerek genişledi.

MEA Bölgesinde Yıllık Büyüme: MEA, üçüncü çeyrekte yıldan yıla büyüme kaydeden tek bölge oldu, bu iyileşme makroekonomik göstergelerin artışı sayesinde gerçekleşti. Gelişmiş pazarlarda (Kuzey Amerika, Batı Avrupa ve Güney Kore gibi) önemli düşüşler yaşanmasına rağmen, geciken iPhone lansmanı nedeniyle 4. çeyrekte toparlanma bekleniyor.

2023 4. Çeyreğine İlişkin Piyasa Beklentileri: Counterpoint, iPhone 15 serisinin tam etkisi, Hindistan’daki festival sezonu, Çin’deki 11.11 satış etkinliği ve yıl sonu promosyonlarının etkisiyle ivmenin yıl sonuna kadar devam edeceğini öngörüyor. 2023’ün 4. çeyreğinde yıllık düşüşlerin durmasını bekliyorlar.

Ancak Counterpoint aynı zamanda 2023 yılının tamamı için genel pazar düşüşünün, özellikle gelişmiş pazarlarda değişen cihaz değiştirme modelleri nedeniyle son on yılın en düşük noktasına ulaşabileceğini öngörüyor. Gelişmekte olan pazarlardaki toparlanmanın ve ilk beşin dışındaki markaların büyümesinin, küresel akıllı telefon pazarındaki değişen dinamiklerin ve fırsatların bir göstergesi olduğunu vurguluyorlar.