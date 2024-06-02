Telefon pazarı lideri kim sorusu çok sık sorulan bir soru. Geçtiğimiz haftalarda size 2024 ve 2014 arasında en çok telefon satan marka hakkında bilgi vermiştik. Şimdi ise 2024 1. çeyrek telefon pazarı lideri açıklandı. Çekişmenin Samsung ve Apple arasında geçtiğiniz zaten biliyoruz. Peki telefon pazarı lideri kim oldu?

Samsung, 2024 İlk Çeyrekte Küresel Akıllı Telefon Pazarı Lideri Oldu

Counterpoint Research‘ün verilerine göre, Samsung 2024’ün ilk üç ayında küresel akıllı telefon sevkiyatlarında liderliği ele geçirdi. Şirket, bu dönemde dünya genelinde sevk edilen her beş telefondan birini üreterek pazar payını %20’ye çıkardı. Bu oran, Apple‘ın %17’lik pazar payını geride bıraktı. Samsung’un sevkiyatları yıllık bazda %6 artış gösterirken, geçen yılın son çeyreğine kıyasla %8 düşüş yaşandı. Bu ilginç, zira Galaxy S24 serisi ile sevkiyatların artması bekleniyordu. Buna rağmen Samsung telefon pazarı lideri konumunda.

Her ne kadar Apple için durum pek parlak görünmese de, şirket iPhone 15 Pro modellerine olan güçlü talep sayesinde ortalama satış fiyatında rekor kırdı. Apple’ın sevkiyatları ilk çeyrekte yıllık bazda %13 düşse de, iPhone’ların yüksek talebi satış gelirlerini artırdı. Apple, pazar payında Samsung’un ardından ikinci sırada yer alırken, Xiaomi %14 pazar payı ile üçüncü sırada yer aldı ve %34 büyüme oranı ile dikkat çekti.

Yani telefon pazarı lideri %20 pay ile Samsung olurken, onu %17 ile Apple takip ediyor. Üçüncü sırada ise Çinli dev Xiaomi %14 pazar payı ile bize göz kırpıyor.

Dünya Genelinde Telefon Satışları Nasıl Gidiyor?

Counterpoint Research raporuna göre, ilk çeyrekte dünya genelinde 296,9 milyon akıllı telefon sevk edildi ve bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre %6 artış gösterdi. Akıllı telefon satış gelirleri ise yıllık bazda %7 artarak yeni bir rekor seviyeye ulaştı. Bölgesel bazda bakıldığında, Kuzey Amerika’da iPhone’lar %52 pazar payı ile liderliği sürdürürken, Samsung %31 ile ikinci sırada yer aldı. Bu iki marka, bölgedeki akıllı telefon sevkiyatlarının %83’ünü oluşturdu.

Avrupa‘da Samsung, pazar payında %32’lik bir oranla Apple’ın önünde yer aldı. Latin Amerika’da ise Samsung %31 pazar payı ile liderken, Motorola %21 ile ikinci sırada yer aldı. Apple, bu bölgede %6 pazar payı ile Xiaomi’nin ardından dördüncü sırada yer aldı. Orta Doğu ve Afrika’da Samsung %22 pazar payı ile ilk sırada yer alırken, Tecno %16 ile ikinci sırada yer aldı. Apple ise %5 pazar payı ile altıncı sırada yer aldı.

Asya pazarında ise liderliği %15 pazar payı ile Xiaomi aldı. Vivo, Oppo ve Apple %14 pazar payı ile ikinci sırada yer alırken, Samsung %12 ile beşinci sırada yer aldı. Honor ise %8 pazar payı ile altıncı sırada yer aldı. Bu veriler, Samsung’un küresel pazar liderliğini sürdürdüğünü ve bölgesel bazda da güçlü bir varlık gösterdiğini ortaya koyuyor. Küresel bazda telefon pazarı lideri Samsung olsa da, bölgeye göre farklı tercihler olduğunu görmek mümkün.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce telefon pazarı lideri ilerleyen dönemde değişecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!