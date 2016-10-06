Telefon Hediye Kampanyalı Samsung 65KS9500 Televizyon İncelemesi

Farklı televizyon incelemelerimize Samsung’un amiral gemisi bir ürünüyle devam ediyoruz. Samsung 65KS9500, kavisli yapısı ve birlikte geldiği Quantum Dot, HDR 1000 gibi teknolojileriyle göz dolduran bir ürün. Bir aylık kullanımımızdan sonra televizyona dair sorularımızı Samsung TV Kategori Müdürü Erkan Yıldırım Cevapladı. 65 inç boyutundaki bu devasa cihazın birçok dikkate değer özelliği var elbet. Bu özellikleri kendimiz test ettiğimiz kadar Erkan Bey’den dinlemenin de ayrı bir özelliği var, sonuçta sıradan bir basın bülteni ya da bildiriden fazlasını sunuyor bir uzman olarak kendisi.
Bir de videoda bahsettiğimiz bir kampanya var. Şu anda aktif olan bu kampanya 1-31 Ekim tarihlerini kapsıyor. Bu bundle kampanyası ile 1-31 Ekim tarihleri arasında Samsung Quantum Dot Teknolojili Samsung SUHD TV’lerden birini satın alan tüketicilere Samsung Galaxy S7, S7 Edge veya Samsung HW-J7501R model Soundbar sistemi hediye ediliyor. Öncelik telefonlar, yani uygun model televizyon alanlara Samsung Galaxy S7 veya S7 Edge sunuluyor. Ama isterlerse televizyonu alanlar bunun yerine Samsung HW-J7501R ses sistemini almak istediklerini de belirtebiliyorlar. Farklı televizyon modelleri, kampanya içeriğinde farklı cihazları hediye veriyor bu arada. Onların tablosu da aşağıda sizleri bekliyor. Ayrıca telefon yerine ses sistemi seçeneğini sunan televizyon modellerini de yine aşağıda görebilirsiniz. Ama dikkat edilmesi gereken bir husus var: Kampanyadan yararlanmak isteyen kullanıcılar 1-31 Ekim tarihleri arasında Samsung SUHD TV satın almalı, 20.11.2016 tarihine kadar TV kurulumlarını yaptırmalı, 30.11.2016 tarihine kadar ise kampanya websitesi üzerinden kampanya başvurularını tamamlamalıdır. Web sitesi ise //www.samsung.com/tr/tvgunleri-suhd/ .
|
TV Modeli
|
Telefon Modeli
|
55KS8500
|
Samsung Galaxy S7
|
55KS9500
|
60KS8000
|
65KS9500
|
Samsung Galaxy S7 Edge
|
78KS9500
|
88KS9800
|
TV Modeli
|
Ses Sistemi Modeli
|
55KS8500
|
HW-J7501R
|
55KS9500
|
60KS8000
|
65KS9500
|
78KS9500
|
88KS9800
3 Yorum
HHDEMİRCAN29 Ekim 2016 at 15:12
Sn.Erkan Yıldırım’a Açık mektup;
İlgili tarihte (30.09.2016) almış olduğum 55″ KS9500 Tv.’nin, bir gün sonrası Samsung’un açıkladığı kampanya ile, ilgili modele(UE55KS9500TXTK); 01-31 Ekim aralıklarında alınan ürünlere Samsung S7 telefon(veya HW-J7501R/TK Ses sistemi) hediye ettiklerini duyurdular. Ben ve benim gibi kullanıcılar bir gün öncesi satın aldığımız ürün ile Samsung kalitesini yaşamaya hazırlanırken, böylesi bir kampanya ile mağdur edilmiş ve haksızlığa uğramış olduk. Ayrıca yaptığınız satış politikası hiç de adil değil. Bu durumda en az 2000-2500 TL. yüksek fiyatla ürün almış olduk. Bu da bizlerde şunu düşündürdü; ” Demek ki yüksek kar marjları ile satış yapılıyor…” bu da Samsung’un piyasa güvenilirliğini zedeledi. Dolayısı ile daha sonra alacağım marka ürünlerinize şüpheyle yaklaşmama neden olacaktır (Fanatik Samsung kullanıcısı olmama rağmen)…
Saygılarımla,
Not: Samsung’a en az 4 defa mesaj atmama rağmen çözüm bulamadım maalesef. Sarp Bey, sizlerin aracılığı ile Sayın Erkan Yıldırım’a bu mesajı ulaştırabilirirseniz memnun olurum.
HHDEMİRCAN29 Ekim 2016 at 15:13
Sn.Erkan Yıldırım’a Açık mektup;
İlgili tarihte (30.09.2016) almış olduğum 55″ KS9500 Tv.’nin, bir gün sonrası Samsung’un açıkladığı kampanya ile, ilgili modele(UE55KS9500TXTK); 01-31 Ekim aralıklarında alınan ürünlere Samsung S7 telefon(veya HW-J7501R/TK Ses sistemi) hediye ettiklerini duyurdular. Ben ve benim gibi kullanıcılar bir gün öncesi satın aldığımız ürün ile Samsung kalitesini yaşamaya hazırlanırken, böylesi bir kampanya ile mağdur edilmiş ve haksızlığa uğramış olduk. Ayrıca yaptığınız satış politikası hiç de adil değil. Bu durumda en az 2000-2500 TL. yüksek fiyatla ürün almış olduk. Bu da bizlerde şunu düşündürdü; ” Demek ki yüksek kar marjları ile satış yapılıyor…” bu da Samsung’un piyasa güvenilirliğini zedeledi. Dolayısı ile daha sonra alacağım marka ürünlerinize şüpheyle yaklaşmama neden olacaktır (Fanatik Samsung kullanıcısı olmama rağmen)…
Saygılarımla,
Not: Samsung’a en az 4 defa mesaj atmama rağmen çözüm bulamadım maalesef. Sarp Bey, sizlerin aracılığı ile Sayın Erkan Yıldırım’a bu mesajı ulaştırabilirirseniz memnun olurum.
hhd.can@mynet.com.tr
Bulent29 Haziran 2017 at 21:46
Samsung un sizle isi urunu satana kadar, urunu sattiktan sonra pek takmiyorlar musteriyi. kampanya yapilacak urun piyasada olmayacakki sizin gibi 1-2 gun ile kaciran kisiler bu durumlari yasamasin. ayni kampanyalari cep telefonu ve 1500 tl lik gear ile de yaptilar. ben de bozuk cihaz maduruyum. ama hic yardimci olmuyor beylerim.