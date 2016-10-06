Telefon Hediye Kampanyalı Samsung 65KS9500 Televizyon İncelemesi

Farklı televizyon incelemelerimize Samsung’un amiral gemisi bir ürünüyle devam ediyoruz. Samsung 65KS9500, kavisli yapısı ve birlikte geldiği Quantum Dot, HDR 1000 gibi teknolojileriyle göz dolduran bir ürün. Bir aylık kullanımımızdan sonra televizyona dair sorularımızı Samsung TV Kategori Müdürü Erkan Yıldırım Cevapladı. 65 inç boyutundaki bu devasa cihazın birçok dikkate değer özelliği var elbet. Bu özellikleri kendimiz test ettiğimiz kadar Erkan Bey’den dinlemenin de ayrı bir özelliği var, sonuçta sıradan bir basın bülteni ya da bildiriden fazlasını sunuyor bir uzman olarak kendisi.

Bir de videoda bahsettiğimiz bir kampanya var. Şu anda aktif olan bu kampanya 1-31 Ekim tarihlerini kapsıyor. Bu bundle kampanyası ile 1-31 Ekim tarihleri arasında Samsung Quantum Dot Teknolojili Samsung SUHD TV’lerden birini satın alan tüketicilere Samsung Galaxy S7, S7 Edge veya Samsung HW-J7501R model Soundbar sistemi hediye ediliyor. Öncelik telefonlar, yani uygun model televizyon alanlara Samsung Galaxy S7 veya S7 Edge sunuluyor. Ama isterlerse televizyonu alanlar bunun yerine Samsung HW-J7501R ses sistemini almak istediklerini de belirtebiliyorlar. Farklı televizyon modelleri, kampanya içeriğinde farklı cihazları hediye veriyor bu arada. Onların tablosu da aşağıda sizleri bekliyor. Ayrıca telefon yerine ses sistemi seçeneğini sunan televizyon modellerini de yine aşağıda görebilirsiniz. Ama dikkat edilmesi gereken bir husus var: Kampanyadan yararlanmak isteyen kullanıcılar 1-31 Ekim tarihleri arasında Samsung SUHD TV satın almalı, 20.11.2016 tarihine kadar TV kurulumlarını yaptırmalı, 30.11.2016 tarihine kadar ise kampanya websitesi üzerinden kampanya başvurularını tamamlamalıdır. Web sitesi ise //www.samsung.com/tr/tvgunleri-suhd/ .

TV Modeli Telefon Modeli 55KS8500 Samsung Galaxy S7 55KS9500 60KS8000 65KS9500 Samsung Galaxy S7 Edge 78KS9500 88KS9800