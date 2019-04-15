Telefon almak için en iyi zaman ne? Telefonların değer kaybı! (VİDEO)

Android telefonlar, çıktıkları günden kısa bir süre sonra ciddi şekilde değer kaybına uğrayabiliyor. Biz de bu videomuzda, hem üst seviye hem de orta seviye bazı telefonları baz alarak, geçen sürede uğradıkları değer kaybına yakından bakıyoruz.

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Android telefonların çıkış fiyatları ve zaman içerisinde geldikleri fiyat

Videomuzda örnek olması açısından Samsung Galaxy A9, Samsung Galaxy S8, Huawei Mate 20 Pro, Mate 20 Lite ve General Mobile GM 9 Pro modellerini seçtik.

Galaxy A9 modeli 2018 yılının Kasım ayında satışa sunulduğunda 4299 TL’ydi. Cihazın fiyatı üç ay sonra Ocak 2019‘da 3100 TL‘ye gerilerken, şu anda 2769 TL‘ye satılıyor.

Öte yandan Galaxy S8 modeli Nisan 2017‘de satışa çıktığında 4.399 TL‘ydi. Bir yıl sonra cihazın fiyatı 3000 TL civarına gerilemişti.

Mate serisinin en yeni üyesi Huawei Mate 20 Pro, satışa çıktığı 2018 yılının Kasım ayında 8.499 TL idi. Cihaz yaklaşık 30 gün sonra 7.150 TL’ye bulunabiliyordu. Bugün ise 5500 – 5600 TL civarında cihazı satın alabilmek mümkün. Şirketin Mate 20 Lite akıllı telefonu ise ilk satışa açıldığı Eylül 2018 tarihinde 3.799 TL idi. Bir ay sonra cihazın fiyatı 2900 TL‘ye iki ay sonra ise 2500 TL‘ye geriledi. Bugün Mate 20 Lite almak için 2000 TL ödemeniz yeterli.

Fiyatı bir hayli değişen GM 9 Pro ise Eylül 2018‘de 2899 TL‘ye satışa çıktı. Cihaz bir ay sonra 2100 TL‘ye, Şubat 2019 itibarıyla da 1500 TL seviyesine geriledi. Sonuç olarak, gördüğümüz kadarıyla Android bir akıllı telefon alacaksanız, ilk çıktığı satış fiyatıyla almak yerine biraz beklemek çok daha mantıklı bir seçenek olarak görünüyor. Bu videoda iOS modellerine özellikle yer vermedik. Çünkü iPhone modellerinde tam tersi bir durum var. Gelen Apple zamları nedeniyle bir yıl önceki iPhone 8 fiyatıyla şu anki fiyat arasında 1000 – 1500 TL fark var. Ancak modeller daha ucuz değil, daha pahalı.