Teknolojide mobilite giderek artacak

IDC ve Forbes’un araştırmalarından yola çıkarak, Epson Türkiye’nin sunduğu veriler dahilinde çalışanların yarıdan fazlası artık mobil. Ancak mobil çağa gerçekten hazır ve uyumlu olmak için mobil baskı, tarama ve projeksiyon gibi akıllı çözümlere de ihtiyacımız var. İşletmeler, mobil çalışanların sayısını arttırıyor ancak, IDC’nin sonuçlarına göre öncelik halen, ofis ağırlıklı mobil çalışanlara (mobil profesyoneller ve bilgi çalışanları) mobil cihazlar sağlamak oldu.

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Araştırma sonuçları durumları değiştiriyor

Bunu söyleyen, IDC’nin (International Data Corporation) Haziran 2018’de yayınladığı Avrupa Kurumsal Hareketlilik (European Enterprise Mobility) Araştırma sonuçları. Artık bu durum da değişiyor; önümüzdeki bir yıl içinde Avrupa’daki işletmelerde, saha çalışanları için yapılan mobil cihaz harcamalarının ağırlığı artacak.

Mobilite, gelişmiş mobil bağlantılara yatırım yapma ve yazılım, uygulamalar ve şirket içi olmayan cihazlara veri / içerik depolama alanlarına yönelik arttırılmış mobil güvenlik anlamına geliyor. Mobiliteye geçmek için pek çok kuruluş, benzeri görülmemiş işlevsellik, performans ve güvenilirlik sunan sağlam cihazlara ilgi duyuyor.

Epson olarak giderek artan mobiliteye yönelik sundukları çözümlere değinen Epson Türkiye Müşteri Hizmetleri Müdürü Engin Hıraoğlu; “Saha çalışmalarının, ofis bağımsız çalışan yöneticilerin sayıları her geçen gün artıyor. Mobilite giderek yükselirken bu paralelde iş yaşamını kolaylaştıran ve verimliliği arttıran teknolojiler kullanıyor olmak gerek. Biz taşınabilir tarayıcıdan ultra mobil projektörlere ve kablosuz inkjet yazıcılara kadar farklı segmentlerdeki ürünlerimizle şirketleri destekliyoruz. Modellerimizden örnek vermek gerekirse, küçük ve ultra hafif mobil tarayıcımız DS-70 ile her yerde hızlı ve güvenli tarama yapmak mümkün. Çok sık müşteri sunumuna giden yöneticiler için diz üstü bilgisayar çantasına dahi sığabilen ultra hafif mobil projeksiyon modelimiz EB-1785W de fark yaratıyor. Bu model, kullanıcıların bir sunumda doğrudan elleriyle ilerlemelerine izin veriyor. Ayrıca bölünmüş ekran ile iki veri kaynağını yan yana görebilir, ekran aynalama ile de mobil içeriği paylaşabilirsiniz. WorkForce M105 mono inkjet tanklı yazıcımız ise kablosuz çalışma imkanıyla mobil çalışmayı desteklerken baskı maliyetlerinde de büyük tasarruf sağlar” dedi.

CEO’lar mobil teknolojileri stratejik önemde görüyor

Mobil çalışma, en üst düzey yönetim tarafından da ciddiye alınıyor; Forbes’un yaptığı araştırmaya göre, CEO’ların % 81’i mobil teknolojilerin işletmeler için stratejik öneme sahip olduğunu düşünüyor. Merkez ofisten uzak çalışan personele topluluk içinde etkin bir şekilde çalışma özgürlüğü vermek, idari baskıları hafifletebilir, verimliliği arttırabilir ve iş akışlarını kolaylaştırabilir.