Siber suçlular çıtayı yükseltiyor

Antivirüs yazılım kuruluşu ESET, Kayseri’deki iş ortakları ve müşterilerine 2019 sürüm yazılımlarını tanıttı. ESET Türkiye Satış Müdürü Asım Akbal siber suçluların, yeni dönemde saldırı çıtasını yükselterek artık yapay zeka (AI) ve makine öğrenimini (ML) kullandıklarını söyledi. Akbal, ESET’in buna karşın son 20 yıldır sürekli geliştirdiği makine öğrenimi motoru ve katmanlı teknoloji modülleriyle siber saldırılara cevap verdiğini aktardı.

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Teknolojiyi karanlık amaçları için kullanmak istiyorlar

ESET, Kayseri’deki iş ortaklarını Radisson Blu Oteli’nde yapılan “Geleceğe Hazır Siber Güvenlik” toplantısında biraraya getirdi. Toplantı, ESET Türkiye Satış Müdürü Asım Akbal, ESET Türkiye Dağıtıcı ve Saha Grup Müdürü Hakan Ünlü ve ESET Kayseri Bayisi Kare Bilgisayar A.Ş.’nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Etkinlikte ESET’in 2019 dijital güvenlik ürünleri tanıtıldı ve gelişmekte olan siber saldırılar konuşuldu.

ESET Türkiye Satış Müdürü Asım Akbal’in verdiği bilgiye göre önümüzdeki dönemde siber saldırılarda otomasyon daha üst seviyeye çıkacak. Siber suçlular, veri toplama girişimlerinde yapay zeka (AI-Artificial Intelligence) sistemlerini ve makine öğrenimi (ML-Machine Learning) uygulamalarını artık daha fazla kullanacak. Böylece daha kişiselleştirilmiş ve sofistike kimlik avı saldırıları yapabilecekler

Yıkıcı yenilik

Asım Akbal, tespitlerini söyle sürdürdü: “Çoğu yıkıcı yenilikte olduğu gibi, yapay zeka ve makine öğreniminin bazı dezavantajlarını göreceğiz. Siber saldırganlar, AI teknolojisini birçok farklı şekilde kullanabilirler. Zararlı yazılımlarını güçlendirmek, belirli kurbanları hedefleyerek değerli veri elde etmek, sıfır-gün açığı kovalamak ya da oluşturdukları botnetleri korumak amacıyla yapay zekayı ve makine öğrenimini değerlendirebilirler.”

Siber güvenlik kuruluşları, bu gelişmelere nasıl cevap veriyor?

ESET Satış Müdürü’nün verdiği bilgiye göre, 20 yılı aşkın süredir makine öğrenimi uygulamalarını siber güvenlik için kullanıyor. Akbal, “Tecrübelerimiz, uzmanlarımızın sağlam, esnek ve son teknoloji ürünü makine öğrenimi motoru oluşturabilmelerini sağlıyor. Söz konusu ML motorunun, bulut sistemimiz LiveGrid ile entegrasyonu, bu teknolojinin avantajlarını, bireysel veya kurumsal tüm müşterilerimizin kullanımına sunuyor. Büyük kuruluşlar ayrıca Dynamic Threat Defense özelliği sayesinde daha önce görülmemiş yeni tehditlerin algılanması için bulut tabanlı sanal koruma teknolojisini kullanarak bir başka güvenlik katmanı daha oluşturabilirler” dedi.

En iyi koruma, çok katmanlı koruma

ESET olarak makine öğreniminin sihirli bir çözüm olmadığının farkında olduklarına dikkat çeken Asım Akbal, “Makine öğreniminin yanı sıra potansiyel sorunları önlemek adına DNA Tespitleri, Gelişmiş Bellek Tarayıcı, Ağ Saldırısı Koruması ve UEFI Tarayıcı gibi pek çok üst düzey gelişmiş tespit teknolojisi kullanıyoruz. Sadece çok katmanlı çözümlerin sürekli gelişen siber tehditlere karşı güvenilir koruma sağlayabileceğine inanıyoruz” diye konuştu.

Qnap ve Berqnet de katıldı

“Geleceğe Hazır Siber Güvenlik” toplantısına, veri depolama çözümleri sunan Qnap Türkiye Ülke Müdürü İsmail Doğan, Firewall çözümleri sağlayıcısı Berqnet Genel Müdür Yardımcısı Artuğ Tikiç ve bağımsız siber güvenlik uzmanı Alper Başaran da katılarak dinleyicilerle uzman görüşlerini paylaştılar.