Üçüncü çeyrek, bir toparlanma başlarken teknoloji yatırımcıları için bir fiyaskoya dönüştü. Nasdaq Bileşik Endeksi, önceki hafta %5,5 kaybettikten sonra bu hafta %5.1 düştü. Bu, ABD’de pandeminin başlangıcında (Mart 2020) %20’den fazla düştüğünden bu yana teknoloji ağırlıklı endeks için iki haftalık en kötü gerginliğe işaret ediyor.

Üçüncü çeyreğin önümüzdeki hafta tamamlanmasıyla Nasdaq, dönemin son beş işlem gününde şu anda %1,5’lik bir düşüşü silemezse, üst üste üçüncü çeyrekte kayıplarını artırmaya hazırlanıyor.

Yatırımcılar, yükselen enflasyon ve faiz oranlarının, patlama zamanlarında en çok ralli yapan şirketler üzerinde çok büyük bir etki yaratacağına inanarak 2021’in sonundan beri teknoloji hisselerini terk ediyor. Nasdaq şu anda haziran ayındaki iki yılın en düşük seviyesinin çok az üzerinde.

Piyasalar, çarşamba günü gösterge faiz oranlarını bir çeyrek puan daha artıran ve enflasyonu 1980’lerin başından beri en yüksek seviyelerinden düşürmeye çalışırken mevcut seviyenin çok üzerinde yükselmeye devam edeceğini belirten Fed’in devam eden faiz artırımından etkilendi.

Merkez bankası, arka arkaya üçüncü yüzde 0.75 puanlık hareketin ardından federal fon oranını %3-3.25 aralığına yükselterek 2008 başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Bu arada, yükselen oranlar 10 yıllık hazine getirisini 11 yılın en yüksek seviyesine çıkarırken dolar önem kazanıyor. Bu, ABD ürünlerini diğer ülkelerde daha pahalı hale getirerek ihracata ağırlık veren teknoloji şirketlerine zarar veriyor.

Cresset Capital’ın baş yatırım sorumlusu Jack Ablin, “Bu, teknolojide bir-iki yumruk. Güçlü dolar veya yüksek 10 yıllık hazine getirileri teknolojiye yardımcı olmuyor.” dedi.

Büyük sermayeli şirketlerden Amazon, %8’e yakın düşüşle en kötü haftayı yaşadı. Alphabet ve Meta’nın her biri yaklaşık %4 değer kaybetti. Her üç şirket de, zayıflayan tüketici talebi, reklam harcamaları ve ürünler üzerindeki enflasyonist baskıyı hesaba kattıkları için maliyet kesintilerini veya işe alımları dondurmayı planlıyor.

Alphabet CEO’su Sundar Pichai, bu hafta herkesin katıldığı bir toplantıda çalışanlardan gelen hararetli sorularla karşılaştı. Personel, maliyet kesintileri konusundaki endişelerini ve Pichai’ın üretkenliği %20 artırma ihtiyacına ilişkin son yorumlarını dile getirdi.

İçindekiler Teknik kazanç sezonu

Teknik kazanç sezonu

Teknik kazanç sezonu yaklaşık bir ay uzakta ve büyüme beklentileri sessiz. Alphabet’in bir yıl önce %40’tan fazla büyümenin ardından tek haneli gelir artışı bildirmesi beklenirken, Meta azalan satışların art arda ikinci çeyreğine bakıyor. Apple’ın büyümesinin %6’nın biraz üzerinde olması bekleniyor. Amazon ve Microsoft için beklentiler sırasıyla %10 ve %16 oranlarında.

Son hafta, paylaşım ekonomisindeki bazı şirketler için özellikle zor geçti. Airbnb, Uber, Lyft ve DoorDash, %12 ila %14 arasında düşüş yaşadı. 2022’de düşmeden önce son yıllarda yükselen bulut yazılımı pazarında, en sert düşüşlerden bazıları GitLab (%-16), Bill.com (%-15), Asana (%-14) ve Confluent ( -13%) oldu.

Bulut devi Salesforce, bu hafta San Francisco’da yıllık Dreamforce konferansını gerçekleştirdi. Konferansın finansal ölçütlere yönelik bölümünde şirket, daha verimli çalışma kararlılığını gösteren yeni bir uzun vadeli karlılık hedefini duyurdu.

Finans Direktörü Amy Weaver, Salesforce’un gelecekteki satın almalar da dahil olmak üzere %25’lik bir düzeltilmiş faaliyet marjı hedeflediğini söyledi. Bu, Salesforce’un bir yıl önce 2023 mali yılı için ilan ettiği %20 hedefinden daha yüksek. Şirket, kısmen daha fazla kendi kendine hizmet etme çabalarıyla ve satış görevlilerinin üretkenliğini artırarak satışları ve pazarlamayı gelir yüzdesi olarak aşağı çekmeye çalışıyor.

Salesforce hisseleri bu hafta %3 ve yıl için %42 düştü.

Ortak CEO Marc Benioff, Dreamforce’daki bir röportajda “Piyasada çok fazla şey oluyor. Para birimleri ile durgunluk veya salgın arasında. Tüm bu şeyler, bir nevi pek çok gücü yönlendiriyorsunuz.” dedi.