TEKNOFEST 2024 ne zaman ve nerede düzenlenecek soruları çok sık soruluyor. Nihayet Türkiye’nin en büyük teknoloji festivali için açıklama geldi. Yüzler gencin projelerini sergileyeceği ve yarışmalara katılacağı şahane festival için beklenen açıkalama geldi. İşte detaylar.

TEKNOFEST 2024 Ne Zaman Düzenlenecek? Nerede Yapılacak?

Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST, 7. yılında 2-6 Ekim 2024 tarihlerinde Adana’da gerçekleştirilecek.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “TEKNOFEST mevsimi kendini hissettirmeye başladı! 2-6 Ekim tarihleri arasında ailecek Adana’dayız! Planlarımızı TEKNOFEST’e göre yapalım.” ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST 2024: Daha Büyük, Daha İddialı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3 Vakfı) ana yürütücülüğünü üstlendiği TEKNOFEST, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerinin desteğiyle düzenleniyor. Festival, Adana’daki Şakirpaşa Havalimanı’nda gerçekleşecek ve ziyaretçilere hava gösterileri, bilim şovları, TEKNOFEST keşif oyunu, simülasyon deneyim alanları, eğitici atölyeler, paydaş ve sponsor markaların etkinlik stantları, sergiler, gösteriler ve konserler sunacak.

Festivalin, teknolojinin gelişimine paralel olarak her yıl bir önceki seneye göre daha fazla yarışma kategorisi açtığına dikkat çekildi. “Teknoloji Geliştiren ve Üreten Bir Türkiye” hedefiyle düzenlenen TEKNOFEST’te, Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları yer alıyor. Yarışmacılara toplamda 30 milyon lira ödül ve 55 milyon liranın üzerinde malzeme desteği sağlanacak.

TEKNOFEST 2024 kapsamında, 46 ana kategori ve 117 alt kategoride teknoloji yarışmaları düzenleniyor. Bu yıl, 788 bin 161 takım ve 1 milyon 600 binden fazla yarışmacı, bu yarışmalarda mücadele edecek. Festival, gençlerin ve teknoloji tutkunlarının kendilerini geliştirmeleri ve projelerini sergilemeleri için büyük bir platform sunuyor.

TEKNOFEST 2024, teknoloji ve inovasyon alanında Türkiye’nin en büyük etkinliği olarak öne çıkıyor. Adana’da gerçekleşecek bu dev festivalde, katılımcılar yenilikçi projelerini sergileyerek büyük ödüller kazanma fırsatı yakalayacak. Teknolojiye ilgi duyan herkesin, bu büyük buluşmayı kaçırmaması öneriliyor.

Sonuç olarak, TEKNOFEST, yalnızca yarışmalar ve gösterilerle sınırlı kalmıyor; aynı zamanda katılımcılara ilham veren ve Türkiye’nin teknoloji alanındaki geleceğini şekillendiren bir etkinlik olarak dikkat çekiyor. Bu büyük organizasyona, teknoloji meraklıları ve yenilikçi projeleri olan gençler için kaçırılmaması gereken bir fırsat sunuyor.

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