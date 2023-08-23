Dövüş oyunu hayranları, bu yıl oldukça heyecanlı günler yaşıyor. Street Fighter 6, Mortal Kombat 1 ve Guilty Gear Strive gibi dövüş oyunlarıyla tatmin olan oyuncular için sürpriz bir haber geldi. Bandai Namco, Gamescom 2023 etkinliğinde Tekken 8’in resmi çıkış tarihini duyurdu. Oyun ayrıca Steam’de dudak uçuklatan fiyatıyla ön siparişe açıldı İşte Tekken 8 hakkında bildiğimiz her şey!

Tekken 8 İle Dövüş Oyunları Tutkunlarına Müjde!

26 Ocak’ta PC, PS5 ve Xbox Series X/S platformları için piyasaya sürülecek olan Tekken 8, beat ’em up tutkunlarını 2024’ün başlarına kadar mest edecek. Oyunun ön siparişleri ise bugün itibariyle başlıyor.

Uzun bir serinin onuncu oyunu olarak karşımıza çıkacak olan Tekken 8, 32 farklı dövüşçüyü içerecek. Son yayınlanan fragmanda oyunun “yeni bir Tekken destanının” başlangıcı olacağı vurgulanırken, serinin uzun süreli antagonisti Heihachi Mishima’nın ölümünün de oyunun hikayesine damga vurduğu belirtiliyor.

Tekken 8, sadece dövüşmekle kalmayacak, aynı zamanda oyun içi deneyimi zenginleştiren yepyeni bir tek oyunculu mod olan “Arcade Quest” ile de oyuncuların karşısına çıkacak. Bu modda, kendi özgün dövüşçünüzü yaratarak sanal bir atari salonuna gidip Tekken turnuvalarına katılma fırsatı bulacaksınız. Oyunculara eşsiz bir deneyim sunan bu mod, Tekken evrenine oldukça orijinal bir perspektif getiriyor.

Tekken 8’in duyurusu, dövüş oyunları tutkunları arasında büyük bir heyecan yarattı. Yeni dövüşçüler, dinamik oyun mekanikleri ve etkileyici hikaye ile Tekken serisi, 26 Ocak’taki çıkışıyla oyuncuları büyülemeye hazırlanıyor. Bu tarihi beklemeden, Tekken hayranlarının ön siparişlerini bugünden itibaren yapabileceğini de hatırlatalım.

Oyun ne kadar heyecan veriyorsa Steam üzerindeki fiyatlar ise o kadar üzücü. Öyle ki, oyunun standart sürümü 1.499 TL iken, Deluxe Edition sürümün fiyatı 2.199 TL olarak belirlenmiş. Oyun içerisinde ek karakterler gibi iyileştirmelere sahip olabileceğiniz gırtlak paket Ultimate Edition ise 2.399 TL fiyatla ön siparişe açılmış durumda.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Tekken 8 fiyatını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!