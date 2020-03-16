Konu dışı
Tedbir döneminde makine öğrenmesi
Herkesin bildiği gibi COVID-19, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi olarak edildi ve Türkiye’de buna dair bir dizi önlem kapsamında okullar ve üniversiteleri tedbir olarak tatil etti. Burada tatil kelimesini kullanmak konusunda açıkçası endişeliyim fakat okuyucularımız arasında bu durumun sosyal mesafelenme için yapıldığını idrak etmeyen olmadığını düşünüyorum, umuyorum.
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Evde kalmanın kendiniz ( gençlerin etkilenmediği kanısının aksine son yapılan çalışmalarda gençlerde kalıcı akciğer rahatsızlıklarına neden olabildiği gösterildi) ve aileniz için çok önemli olduğu bu günlerde neler yapılabileceği konusunda bir fikir edinmenize yardımcı olmak için bir öneride bulunmak istedik.
Tatil Tedbir döneminde makine öğrenmesi
Makine öğrenmesi konusunda, Stanford Üniversitesi tarafından önerilen ve bu konuda dünyaca ünlü Andrew Ng tarafından verilen dersleri takip edebilirsiniz. Coursera platformu üzerinden yapılacak dersler tamamen ücretsiz olarak yapılacak. Buraya tıklayarak kayıt sayfasında ulaşabilirsiniz. Ayrıca adı geçen platformadan ilginizi çekecek dersleri bulabilirsiniz.
Ek olarak, TÜBİTAK kendisi tarafından yayınlanan dergileri ücretsiz olarak erişime açtı. Bilim Teknik, Bilim Çocuk ve Meraklı Minik dergilerine buraya tıklayarak erişebilirsiniz. Her ne kadar ilgili kurum son yıllarda bazı konularda bilimsel olma konusunda ciddi eleştirilere maruz kalsa da dergiler yine de önemli bir arşiv olma özelliğini koruyor.
Sizin ve tüm sevdiklerinizin güvende kalması dileğiyle…
Diğer
Korona virüsüne karşılık online eğitim gelişmeleri
Korona virüsüne karşılık online eğitim gelişmeleri hız kesmeden devam ediyor. Bildiğiniz gibi virüsünün şu ana kadarki akıbeti konusunda pek çok ülkeye sıçraması ve pek çok noktada karantina uygulanması söz konusu. Hong Kong, Ocak ayında okullarını kapattı ve Mart ortasına kadar kapalı kalacağını duyurdu. Ap News‘a göre 2,500‘ den fazla vaka ile karşılaşan İtalya, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, tüm okulları 10 gün boyunca kapatacağını duyurdu. Ve yaşanan olaylar sonucunda Korona virüsüne karşılık şirketler online eğitim alanında çalışmalarına başladı.
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Korona virüsü online eğitim gelişmelerine sebebiyet verdi
Geçtiğimiz ay, Pekin merkezli online eğitim şirketi olan New Oriental Education & Technology Group, çevrimiçi yayın platformu olan Agora.io ile ortaklık kurdu. İki şirket bir araya gelip bir hafta boyunca 7/24 birlikte çalıştıktan sonra dijital sınıflar için platform oluşturduklarını duyurdular. Agora.io şu anda Çin çevresinde 1 milyon kadar öğrenciyi “online” olarak okullarına geri döndürdüğünü açıkladı.
Agora.io‘nun CRO ve COO’su Reggie Yativ: “Hızlı davranmamız gerektiğini biliyorduk, bu en büyük tetkileyiciydi. Bence her iki taraf da eğitim sisteminin krizden muzdarip olmamasından emin olmakla ilgilendi ve öğrenciler hiçbir şey olmamış gibi devam edebilirler.” dedi.
Yeni sınıflar, korona virüsü nedeniyle şu anda karantina altında olan öğrencilerin hayatlarına, normal yaşam ve eğitim bölümlerini geri getirebilmeyi amaçlıyor. Reggie Yativ, DT ile bu iş birliğini “Harika” olarak tanımladı ve “Öğrenciler ve öğretmenler, daha önce olduğu gibi birbirleriyle ve sınıf arkadaşlarıyla tam olarak görüşme fırsatına sahipler. Ayrıca, virüs temizlendikten sonra bile hizmetlerimizi artırmaya devam edeceğiz” dedi.
Homeschooling 2.0
Uzaktan ve dijital eğitim kesinlikle yeni değil. Khan Academy ve Degreed gibi programlar, on yıldan fazladır yetişkin ve kurumsal eğitimler için popülaritesini arttırmıştır.
Ancak, salgınların ve felaketlerin sürekli oluşması durumunda, dijital ve fizikler sınıflar arasında sürekli geçiş yapan bir nesil olma olasılığı vardır. Bu durumda, eğitim odaklı girişimlere yatırım yapan Reach Capitol‘ün kıdemli ortaklarından James Kim “Burada düşünülmesi gereken iki durum var. Bir: Okul, öğrencilerin ders içeriklerinin tutarlı olduğundan emin olmalı. İki: Çevrenin bir tutarlılığı olduğundan emin olunmalı. Örneğin, öğrencilerin, kendi öğretmenlerinden ve kendi kitaplarından talimat almaları gerekir. O gün çevrimiçi buldukları herhangi bir öğretmenden ve herhangi bir kitaptan değil.” dedi.
Konu dışı
Steam, tarihinin en yoğun hafta sonunu yaşadı
Bu hafta sonu Steam tarihindeki en yoğun hafta sonu yaşandı. 20.313.451 kullanıcı Steam hesaplarına giriş yaptı. Bu Steam’in tarihinde 20 milyon kullanıcının bir gün içinde giriş yaptığı ilk kayıt olarak tarihe geçti. Öte yandan 6.4 milyon kullanıcı ise aktif olarak oyun oynadı.
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Steam neden bu kadar yoğun bir hafta sonu geçirdi
Geçtiğimiz hafta sonunda uygulama üzerinde herhangi bir yenilik, kampanya vs. bulunmamasına rağmen aktif kullanıcı sayısında büyük bir artış yaşandı. 20 milyon aktif girişin üzerine ilk kez çıkılan Steam’de; aynı anda oyunda bulunan 6.4 milyon kullanıcı vardı. Uygulama üzerinde oyun oynayan 6.4 milyon kullanıcının büyük bir bölümü ise klasikleşmiş oyunları oynamayı tercih etti. 1.024.845 kullanıcı tercihini Counter Strike: Global Offensive oynamaktan yana kullanırken; 701.632 kullanıcı Dota 2; 515.050 kullanıcı da PUBG oynamayı tercih etti. Steam’in bu suni yükselişi ise artan karantina kararlarından ve toplumsal endişelerden kaynaklı olarak gerçekleştiğinden dolayı bizleri pek de şaşırtmadı.
Bildiğimiz üzere dünya genelinde yayılan Covid-19 salgını dolayısıyla insanlar evlerinde daha çok vakit geçirmeye başladı. Bu durum birçok sektörde düşüş yaratsa da Steam’in işine yaramış olmalı. Bu sayede şirket tarihinde en yüksek aktif oyuncu sayısına ulaşıldı. Yine de bir an önce salgının durulmasını ve hayatın normale dönmesini temenni ediyoruz.
Kaynak: Steam İstatistik Sayfası
Konu dışı
Türk geliştirici, afet durumları için mobil uygulama tasarladı!
Türk yazılım mühendisi Hüseyin Eren Güler tarafından geliştirilen mobil uygulama, afet halinde baz hatlarının çökmesi durumunda kullanılmak için tasarlandı. Acil Durum Mobil olarak ismi belirlenen uygulamayı Android üzerindeki Play Store’dan ve iOS App Store’dan indirebiliyorsunuz.
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Bildiğiniz üzere geçtiğimiz aylarda İstanbul’da 5,8 şiddetinde bir deprem gerçekleşti. Her ne kadar yıkıcı bir etkisi olmasa da insanlar telaşlandı ve baz hatlarını yoğun olarak kullanmaya başladılar. İstatistiklere göre kaos ortamında, Turkcell’e 1 saat 15 dakika, Vodafone’a yaklaşık 1 saat 45 dakika ve TT Mobil’e ise yaklaşık 27 saat boyunca ulaşım sağlanamadı.
İlerleyen süreçte, ulaşım sorunundan dolayı BTK, operatörlere yüklü ceza kesmişti. Depremin şiddeti çok daha fazla olsaydı, ciddi yaralanmalar öğrenilemeyecekti. Kazazedelerin durumuna erişim sağlanmasında gecikmeler yaşanacaktı. Türk yazılım mühendisi Hüseyin Eren Güler’de yaşanacak yeni bir deprem halinde kullanıcıların baz hatlarını meşgul etmemesi adına bir uygulama geliştirdi.
Türk geliştirici, Acil Durum Mobil ile afetzedelere can suyu olacak!
Acil Durum Mobil ismindeki uygulama, giriş yaptığınız esnada sizden kişisel bilgilerinizi talep ediyor. Daha sonrasında da güvende olup olmadığınızı belirten bir ekran sizi karşılıyor. Durumunuz iyiyse iyi durumdayım kısmını işaretleyip, çevrenize haber gönderiyorsunuz. Eğer, afet durumunda enkaz altında yaralıysanız da kötü durumdayım butonuna basarak anlık durum bildirimi gerçekleştiriyorsunuz. Böylece, acil durum halinde, iletişim kesintilerinin yaşanması engellenmiş oluyor. Ayrıca uygulama bilgilerinizi aldığı için, arkadaşlar sekmesi üzerinden diğer arkadaşlarınızın durumunu da öğrenebiliyorsunuz.
Ayrıca uygulamaya konum bildirdiğiniz için, harita üzerinden kendi konumunuzu çevrenize duyurabilir, ailenizin ve arkadaşlarınızın nerede olduğunu kontrol edebilirsiniz.
Yine de küçük bir hatırlatmada fayda var. Deprem halinde, baz hatları komple de çökebilir. Uygulama internet üzerinden verilerinizi alıyor ve o şekilde gösterebiliyor. İnternet servislerinin çalışmaması halinde, radyo frekanslarından iletişim kurulması gerekiyor. Bu tip bir senaryo halinde, yakın çevrenizde amatör telsiz ehliyetine sahip birine gidip durumunuzu iletmesini isteyebilirsiniz. Türkiye üzerinde, radyo amatörlerinin kurduğu birçok istasyon bulunuyor. Bununla birlikte, tüm Türkiye ve dünya ile iletişim sağlanıyor.
Böylesine, yararlı bir uygulamayı vatandaşların hizmetine sunduğu için Hüseyin Bey’e teşekkür ediyoruz. Uygulamayı, Android Play Store ve iOS App Store üzerinden indirip kullanmaya başlayabilirsiniz.