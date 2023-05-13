TECNO Mobile 2023 Görüntüleme Teknolojisinin Geleceği Konferansı’nda, en son akıllı telefon görüntüleme teknolojisini sorunsuz bir şekilde entegre eden sensörler ve yapay zeka işlemeye özel bir odaklanma ile şirketin nihai görüntüleme deneyimi olarak adlandırdığı Ultimage teknolojisini tanıttı. Ultimage teknolojisi, araştırma ve geliştirmeden sonra gelir ve portre fotoğrafçılığı, titreme önleme işlevi ve düşük ışıkta çekim gereksinimlerini karşılamak için tüketici ihtiyaçlarının tam olarak anlaşılmasının bir sonucu ortaya çıkıyor.

TECNO geçtiğimiz günlerde, bu ayın sonuna kadar Hindistan’da piyasaya sürülmesi beklenen CAMON 20 Premier 5G, CAMON 20 Pro 5G ve CAMON 20’yi içeren CAMON 20 serisini tanıttı. CAMON 20 Serisi, sektörün ilk Sensör Kaydırmalı OIS Titreşim Önleme Teknolojisi, 50MP RGBW Ultra-Hassas sensör ve mobil fotoğrafçılık segmentini alt üst edecek ve onu diğerlerinden ayıracak tescilli AI algoritmaları Kombinasyonu ile portre video ve gece fotoğrafçılığı deneyimi getirecek. rekabet, şirket dedi.

RGBW Pro Teknolojisi, geleneksel RGGB renk filtresindeki “yeşil” dizi çözümünü “beyaz” olanla değiştirerek, düşük ışık koşullarında %208 ışık alımının yakalanmasını sağlar. 1G+6P lens, plastik lenslerden birini cam lensle değiştirerek ana sensöre ulaştığında ışık alımını artırır. TECNO CAMON 20 Premier 5G’deki ana sensör de 1/1,73’ten 1/1,56’ya ve tek piksel boyutu 0,8μm’den 1,0μm’ye yükseltildi ve %56,25 daha geniş ışığa duyarlı alan, görüntülerin gerçek hayata olabildiğince yakın olmasını sağlıyor mümkün olduğunca sahneler.

Daha fazla ışık iletimi ile TECNO CAMON 20 Premier 5G, kullanıcıların karanlıkta hiçbir ayrıntıyı kaybetmeden çarpıcı çözünürlükte kristal netliğinde gece portresi çekmelerine olanak tanıyor. TECNO, gövde içi görüntü sabitlemeyi CAMON 20 Premier 5G’ye dahil etti. Sensor-Shift OIS Titreşim Önleme Teknolojisi, saniyede 5.000 defaya kadar sarsıntıları telafi edebilir. Sonuç olarak, hızlı hareket ederken bile görüntüler ve videolar net ve canlıdır.

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Titreyen elleri veya inişli çıkışlı sürüşleri telafi etmek için lens hareketine güvenmek yerine, Sensör kaydırma, kameranın sensörünün hareketini kullanır. Bu gelişmiş sarsıntı önleyici çözüm, her zamankinden daha akıcı ve net görüntüler sağlıyor.

TECNO’nun birinci sınıf akıllı telefon serisi, Portrait Master ile fotoğrafçılığa yaşam tarzı odaklı bir yaklaşım vaat ediyor. Gelişmiş portre algoritması, derin öğrenme teknolojisi ve makine öğrenimi geliştirmelerini kullanarak yedi farklı cilt tonunu geliştirebilir. 50 milyondan fazla derin cilt tonu fotoğrafıyla bu algoritma, kullanıcılara portrelerini optimize etmek için benzersiz özelleştirme ve kontrol sunarak sektördeki en gelişmiş algoritma olduğunu iddia ediyor.