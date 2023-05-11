TECNO, Google’ın merakla beklenen Android 14 Beta sürümünü sunan ilk üreticilerden biri olmayı başardı. Bu sonbaharda şirket, TECNO CAMON 20 serisine Android 14 Beta’yı sunarak kullanıcılarını memnun etmeyi amaçlıyor.

Yakın zamanda piyasaya sürülen CAMON 20 serisi, olağanüstü fotoğrafçılık yetenekleri, benzersiz tasarım öğeleri ve sürükleyici kullanıcı deneyimi nedeniyle şimdiden geniş çapta beğeni topladı. Devrim niteliğindeki 5000 kez/saniye Sensör Kaydırma OIS Titreşim Önleme Teknolojisi ve olağanüstü 50MP RGBW Ultra-hassas Sensör gibi en son özelliklerle CAMON 20 Premier 5G, düşük ışıklı fotoğrafçılıkta ve sabit portre videolarında zorlu bir rakip olarak ortaya çıkıyor.

Android 14 Beta, CAMON 20 serisinin kullanıcı deneyimini gizlilik, güvenlik, performans ve kullanıcı kişiselleştirmede çok sayıda yükseltmeyle zenginleştirmek için tasarlandı. Gizlilik bilincine sahip kullanıcılar, Android 14’ün daha sıkı güvenlik önlemleri uygulayarak çıtayı yükselttiğini ve hedef SDK Sürümü 23’ün altında olan uygulamaların yüklenmesine izin vermeyeceğini bilmekten memnun olacaktır. Bu önemli gelişme, kötü amaçlı yazılım girişimlerini önler ve kullanıcı güvenliğini ve gizliliğini koruyor.

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Android 14 ayrıca, pil ömrünü önemli ölçüde artıran optimizasyonlar da sağlıyor. Android 14, arka plan görevlerini, indirmeleri, kurulumları ve çeşitli sistem işlemlerini akıllıca yöneterek sistem verimliliğini artırıyor, daha az güç tüketiyor ve daha uzun ömürlü pil performansı sağlıyor.

Ayrıca Android 14, daha büyük yazı tipi boyutları ve daha akıllı ölçeklendirme seçenekleri sunarak erişilebilirlik ihtiyaçlarını karşılıyor. Ölçekleme özelliği, görme engelli kullanıcılar için yazı tiplerini ölçeklendirerek, herkesin cihazlarında rahatça gezinmesini ve etkileşimde bulunmasını sağlayarak yeni işletim sisteminin kapsayıcılığını gözler önüne seriyor. Doğrusal olmayan bir ölçekleme eğrisi stratejisi, ölçekleme oranını farklı metin boyutları için akıllı bir şekilde ayarlayarak ölçeklendirme oranını dengeler, farklı boyutlu öğeler arasındaki oranları korurken daha büyük öğelerin aşırı ölçeklenmesini önlüyor.

TECNO, Google ile iş birliği yaparak ve CAMON 20 serisinde Android 14 Beta’yı sunarak, kullanıcılara benzersiz bir akıllı telefon deneyimi sağlama konusundaki kararlılığını gösteriyor. Benzer markalar ve yeni olasılıkların yolunu açan Android 14 ile mobil inovasyonun geleceği inanılmaz derecede umut verici.