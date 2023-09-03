TECNO, Berlin’deki IFA 2023 fuarında büyük bir etki yarattı. Bu yenilikçi teknoloji markası, 70’ten fazla küresel pazarda faaliyet gösteriyor ve dört yeni akıllı telefonuyla birlikte AIoT ürün yelpazesi gibi yıldız niteliğindeki akıllı ürün ekolojisini sergiliyor. Ayrıca, TECNO, iki çığır açan yeni dizüstü bilgisayar ürününü de duyurdu. Bunlar TECNO MEGABOOK T1 2023 14 inç ve yenilikçi TECNO MEGABOOK S1 Dazzling Edition konsept cihazı.

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IFA, tüketici elektroniği ve ev aletleri fuarları arasında dünyanın en büyüğüdür ve neredeyse bir yüzyıldır öncü markaların en son yeniliklerini tanıttığı bir platform sunuyor. TECNO, bu yıl etkinlikte ikinci kez yer alıyor ve tam akıllı ekosistemini sergileyerek insanları daha bağlantılı bir geleceğe yönlendirmeye kararlılığını tekrar doğruluyor.

TECNO’nun IFA standı, üç akıllı yaşam sahnesini sergiliyor. Smart Business, MEGABOOK T ve S Serisi dizüstü bilgisayarları vurguluyor; Smart Personal, True 1 amiral gemisi TWS kulaklıklar ve smart Watch Pro gibi giyilebilir ürünleri öne çıkarıyor ve Akıllı Ev, yönlendirici ürünler ve iç mekan güvenlik kameraları gibi cihazlara odaklanıyor. Ayrıca, TECNO’nun en yeni akıllı telefonları da fuarda sergileniyor, bunlar arasında PHANTOM V Fold, CAMON 20 Premier 5G, SPARK 10 Pro Magic Magenta Edition ve POVA 5 Pro 5G bulunuyor.

TECNO’nun IFA’daki çarpıcı varlığının en dikkat çekici özelliği, iki yeni dizüstü bilgisayarın resmi olarak ilk kez tanıtılmış olmasıdır. Bu, olağanüstü bir pil ömrü sunan MEGABOOK T1 2023 14 inç ve son teknoloji “Polikromatik Fotoizomer” teknolojisine sahip TECNO MEGABOOK S1 Dazzling Edition’ı içeriyor.

Z Kuşağı düşünülerek tasarlanan TECNO MEGABOOK T1 2023 14 inç, birinci sınıf alüminyum metalik gövdeyle birlikte ultra ince bir tasarıma sahip. Sadece 14,8 mm kalınlığında ve sadece 1,39 kg ağırlığındadır. Zarif ve ince tasarımıyla birlikte, yüksek performanstan ödün vermez. Bu dizüstü bilgisayar etkileyici bir 75Wh pil ile donatılmıştır. Kendi fiyat aralığındaki en büyük pili sunar. Bu sayede cihaz, kullanıcılarına 18,5 saate kadar çalışma süresi sunar. Bu başarı, TECNO’nun pil teknolojisi ve enerji optimizasyonundaki ilerlemeleriyle mümkün olmuştur. Kullanıcılara sürekli olarak priz ihtiyacı olmadan çalışma, ders çalışma veya eğlence keyfi yaşama özgürlüğü sağlar.

Red Dot Tasarım Ödüllü Startrail Phantom tasarımını koruyan MEGABOOK T1 2023 14 inç, Monet Mor rengi ile yeni ve dikkat çekici bir cazibe kazandırarak her açıdan göz alıcı bir etki yaratır. Bu çarpıcı görünüm, dinamik gençler için bireyselliklerini ifade etmenin yeni bir yolunu sunar.

TECNO MEGABOOK T1 2023 14 inç, TECNO’nun AIoT ürün serisinin önemli bir parçasıdır ve aynı zamanda OneLeap özelliğine sahiptir. Bu, kullanıcıların dizüstü bilgisayarları ile TECNO akıllı telefonları arasında sorunsuz bağlantı kurmalarına olanak tanır. Dosya aktarımı, veri paylaşımı, çoklu ekran işbirliği ve SwiftTransfer gibi özelliklerle iş projelerini ve multimedya içeriğini ele alarak iş akışı verimliliğini artırır.

Ayrıca, IFA fuarında ilk kez görücüye çıkan yenilikçi bir konsept cihaz olan TECNO MEGABOOK S1 Dazzling Edition da dikkat çekiyor. Bu amiral gemisi cihaz, “polikromatik fotoizomer” teknolojisi ile renk değiştiren bir yüze sahiptir, böylece ilk renk değiştiren dizüstü bilgisayar olma özelliğini taşır. Göz kamaştırıcı bu cihaz, iş amaçlı yaratıcı bir dizüstü bilgisayar olarak konumlandırılmıştır. Ultra ince tasarım, geniş ekran ve optimize edilmiş deneyim gibi diğer çarpıcı özelliklerle birlikte sunuluyor.