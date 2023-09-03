TECNO, katlanabilir telefon dünyasında iddialı bir çıkış yapmaya hazırlanıyor. Yakın zamanda tanıtılması beklenen TECNO Phantom V Flip, Google Play Console web sitesinde bazı kilit özellikleriyle beraber görüntülendi. TECNO’nun yeni dikey katlanabilir telefonu pazarı katlayıp bölmeye geliyor!

TECNO Phantom V Flip Listelerde Boy Gösterdi! Katlanabilir Telefon Pazarı Coşacak!

Cihaz, AD11 model numarasıyla listeleniyor ve oldukça etkileyici bir performans sunacak gibi görünüyor. Phantom V Flip, MediaTek Dimensity 1300 işlemciye ve ARM Mali G77 GPU’ya sahip olacak. 8GB RAM ile güçlendirilen bu telefon, Android 13 işletim sistemiyle çalışacak.

Ekran tarafında ise FHD+ çözünürlüğe ve 480ppi piksel yoğunluğuna sahip bir dikey katlanabilir OLED ekranla gelmesi bekleniyor. Delikli çentiğe sahip olacağı söylenen bu ekranda aynı zamanda kavisli bir ekran da olabilir. TECNO burada gerçekten ekran konusundaki uzmanlığını konuşturacak gibi.

Bu ekranın 6,9 inç büyüklüğüne sahip olacağını söyleyelim. Bu gerçekten oldukça büyük bir değer diyebiliriz. TECNO arka tarafa da Galaxy Z Flip ve Motorola Razr gibi bir ekran eklemeyi unutmamış. Arkada 1,32 inç büyüklüğünde bir dış bir ekranın bulunduğu belirtiliyor. Bu, katlanabilir telefonun kullanıcılarına çok yönlü bir deneyim sunacağını gösteriyor.

Kamera konusunda da Phantom V Flip oldukça güçlü olacak gibi görünüyor. Arka tarafta 64MP birincil kamera ve 13MP ultra geniş açı kamerasının yer aldığı bir ikili kamera kurulumuna yer verilebilir. Ön tarafta ise 32MP çözünürlüklü bir selfie kamerası bulunacak.

TECNO Phantom V Flip, muhtemelen 45W hızlı şarjı destekleyen 4.000mAh bir bataryadan güç alacak. Bu, günlük kullanım için yeterli güç sağlarken hızlı şarj sayesinde cihazınızı hızla doldurmanıza olanak tanıyacak.

Henüz resmi bir lansman tarihi açıklanmasa da, cihazın Ekim ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ayrıca, Phantom V Flip’in Kar Beyazı, Minimal Siyah ve Menekşe Moru gibi çeşitli renk seçenekleri sunması bekleniyor.

TECNO, şu anda kitap tarzı katlanabilir TECNO Phantom V Fold modeli ile katlanabilir telefon pazarında güçlü bir oyuncu. Yaklaşan TECNO Phantom V Flip, rakip modellerle rekabet etmek için güçlü özellikleri ve etkileyici tasarımıyla dikkat çekiyor. Teknoloji dünyası, bu yeni katlanabilir telefonun tanıtımını heyecanla bekliyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? TECNO’nun yeni canavarı sizce neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!