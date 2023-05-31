Sikayetvar.com platformundaki 170 bini aşkın markanın dahil olduğu “Türkiye’nin Müşteri Sadakati En Yüksek Markaları” araştırması yeni dönemin sadakat kodlarını ortaya koyarken, tüketiciyle kurduğu bağlarla fark yaratan markaları da gözler önüne seriyor. Markalar ve müşteriler arasında çözüm köprüsü olan Şikayetvar platformu verilerine göre TECNO, Türkiye’deki tüm markalar bazında belirlenen müşteri sadakati en yüksek 100 marka listesinde 35. cep telefonu kategorisinde ise 1. sırada yerini aldı.

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TECNO’nun Türkiye’deki “Kullanıcı Deneyimi Ekibi”, müşterilerine daha iyi bir deneyim ve yenilikçi çözümler sunmak için çalışıyor. Müşterilerinden gelen çözüm taleplerine hızlı ve etkili bir şekilde yanıt vermek için Şikayetvar.com WhatsApp hattı üzerinden haftanın 6 günü, 2 dakika ortalama cevap süresiyle hizmet veriyor.

TECNO Deneyim Laboratuvarı, Teknolojiyi Geliştiriyor



Geliştirdiği teknolojiler ve sunduğu hizmet kalitesi odağında satış sonrası desteği de öncelikleri arasında tutan TECNO, müşterilerin sorularına ve sorunlarına çözümler sunmak için müşteri geri bildirimlerini oldukça önemsiyor. Kullanıcı Deneyimi Ekibi, çağrı merkezi, WhatsApp hattı, e-posta adresi gibi kanallardan ulaşan geri bildirimleri düzenli olarak inceleyip müşterilerin deneyimlerini geliştirerek, müşteri sadakatini ve sürekliliğini sağlamak için çalışıyor.

Ekip içerisinde konumlandırılan TECNO Deneyim Laboratuvarı bölümü de bağımsız deneyim testleri yapıyor ve bunları kullanıcı geri bildirimleriyle harmanlayarak, çıktıların yazılım süreçlerine entegre edilmesini sağlıyor. Bu şekilde, TECNO Kullanıcı Deneyimi Ekibi, müşterilerin deneyimlerini sürekli olarak geliştirmek için bilimsel verileri kullanabiliyor.

Yapılan araştıramaya göz atmak için buradaki linke bakabilirsiniz.