TECNO TAIVOS Lab Mobil Kamera Teknolojilerinin Geleceğine Yön Veriyor

Gelişmekte olan pazarlar için en büyük ve en doğru işlenmiş veriler eşliğinde TECNO Mobile, yapay zeka çağı için AI Kamera teknolojisi inovasyonlarına öncülük ediyor ve kullanıcılara kendi tarzlarını yansıtabilecekleri alternatifler ve insan doğasına en uygun ürünleri sunuyor.

Göz atmak isteyebilirsiniz: Tecno, dünyanın ilk teleskopik makro lensini tanıttı

Kameralar, mobil teknolojilerle her zaman simbiyotik bir ilişki içinde oldu ve modern akıllı telefonların gelişimini büyük ölçüde etkiledi. Bu alan, akıllı telefon geliştirmek için çalışan firmaların geleceği şekillendirebilmeleri açısından büyük önem taşıyor. Bu nedenle TECNO Mobile, mobil görüntüleme teknolojisi için yenilikçi ve en son teknolojik atılımlara odaklanan TAIVOS Labs’ı kurdu. TECNO Mobile’ın laboratuvarları, bugün gördüğümüz birçok yeni kamera inovasyonuna katkıda bulunan çok sayıda derinlemesine araştırma ve analize imza attı.

Laboratuvar hakkında daha fazla bilgi almak ve mobil kamera teknolojisinin geleceğini nasıl yeniden şekillendirdiğini öğrenmek için TECNO Mobile Görüntüleme Ürünleri Kıdemli Direktörü ve TECNO TAIVOS™ Laboratuvarları Başkanı Jiangtao Li ile konuştuk.

TECNO AI Vision Optimization Solution Lab’in kısaltması olan TAIVOS Lab, fotoğraf ve videografiyi en son teknolojiyle geliştirmek için kuruldu. Laboratuvarın nasıl ortaya çıktığı sorusunu Li, “Önümüzdeki büyük hedeflere dayanarak TAIVOS laboratuvarımız, kullanıcılarımızın keyif alacağı ve yararlanacağı daha derin inovasyonlar yapmak üzere cihazlarımızı kapsamlı bir şekilde inceliyor. Mobil kameranın nasıl algılandığını ve kullanıcılarımız için neler yapabileceğini yeniden tanımlamak istiyoruz” şeklinde yanıtlıyor.

Bu hedefi göz önünde bulundurarak TECNO Mobile’ın üstesinden gelmesi gereken en büyük zorluklarından biri, geçmişin ve günümüzün en iyilerini birleştirerek farklı bölgelerin ve kültürlerin sahip olduğu çok çeşitli güzellik anlayışına hitap etmekti. TECNO Mobile, güzelliğin öznel ve bireysel olabileceğinin bilinciyle araştırma ekibine 200’den fazla profesyoneli ekleyerek 115 ülkeyi kapsayan 6.120’den fazla değerlendirme senaryosu üretti. Li’ye göre TECNO Mobile, teknolojiyi ilerletmek adına büyük çaba sarf ediyor. Yine de herkesin mobil görüntüleme teknolojisinin keyfini birlikte çıkarabilmesi ve kullanabilmesi için bunu çeşitliliği göz önünde bulundurularak ele almak çok önemli.

TAIVOS Lab başarıyla ticarileştirilmiş birçok nihai ürün ve özellik ortaya koyarak, tüketicilerin beklentilerini sürekli olarak aşmaya odaklandı. Özellikle TECNO TAIVOS sertifikalı kameralar, 3A Algoritması ve ISP (Görüntü Sinyali İşlemcisi) modülü sayesinde 4.500 ince ayara ulaşılabiliyor. Tüm demografileri ve üç ana cilt tipini, özellikle daha koyu ten tonlarına sahip olanları içeren resimler netleştiriliyor. Kapsamlı malzeme kitaplığı dokuz cilt tipini ve 76 kategoriyi kapsıyor. Böylece demografiden bağımsız olarak herkes bu gelişmiş görüntüleme özelliklerinden yararlanabiliyor. TECNO Mobile’ın yakında gelecek olan CAMON 18 Premier’inde bu optimizasyonlar, düşük ışık koşullarında bile mükemmel görseller ortaya koyuyor.

TECNO TAIVOS Lab’in bir diğer atılımı, ekran kontrol sürecinin geliştirilmesi üzerine. TECNO Mobile ekranları ve kameraları, kullanıcılara en parlak ve çekici renkleri sağlamak için bu prosedür gereğince yarım yıla kadar ince ayardan geçiyor. Aydınlatma mobil kamera kullanıcıları için profesyonel düzeyde fotoğraf ve videolar oluşturmalarını engelleyen önemli bir sorun olduğundan, TECNO Mobile bu alanda pek çok şey öğrendi. Li, iyi fotoğraf çekme zevkini demokratikleştirmek istiyor. Teknoloji, fotoğrafçılık becerilerinde özgüven kazanmak isteyen insanlara bu konuda yardımcı olabilir.

Ultra-Sabitleyici Gimbal Kamera, İstemsiz Sarsıntıları Dengeleyen Akıllı “Hareketli” Lens

Normal kullanıcılardan profesyonel içerik oluşturuculara kadar her seviyeden kullanıcı, mükemmel videolar elde etmek için yeni bir araca sahip olacak. TECNO CAMON 18 Premier, sarsıntı önleyici teknolojisi olmayan diğer akıllı telefonlarla karşılaştırıldığında %300 oranında benzersiz bir sarsıntı önleme teknolojisiyle donatılıyor. Geniş açılı bir lensle birleştirildiğinde, TECNO CAMON 18 Premier, 109° geniş açılı çekim yapabilir ve kullanıcıların her yerde, her şeyi yaparken üstün netlikle gerçekten güzel videolar oluşturmasına olanak tanır. TECNO CAMON 18 Premier, kullanıcılara yepyeni bir deneyim yaratmak için Ultra-Sabitleyici Gimbal Kamera teknolojisini kullanan ilk TECNO Mobile ürünüdür.

TAIVOS Lab’in yenilikçi derin teknolojileri, görüntü algoritma teknolojisinde de kendini gösteriyor. Süper Görüntü Çözünürlüğü için AI algoritmaları kullanılarak, dijital yakınlaştırmanın neden olduğu düşük çözünürlüklü görüntüler iyileştirilebiliyor. Sonuç olarak neredeyse hiç fotoğrafçılık becerisine sahip olmayanlar için bile, TECNO Mobile’in yaklaşmakta olan amiral gemisindeki görüntüler her zamankinden daha açık, daha zengin ve daha gerçekçi olacak.

TAIVOS Lab ayrıca laboratuvar tarafından üretilen yenilikçi fikirleri desteklemek için çeşitli teknolojilerin patentini aldı. Örneğin, yakında çıkacak olan CAMON 18 Premier’in içinde yer alan yeni model, kendi geliştirdiği bir Galileo Algoritma Motoruna da sahip olacak. Bu yeni motor sayesinde TECNO Mobile, kullanıcıların astronomik teleskoplarla karşılaştırılabilir ultra uzun mesafeli çekim efektlerinin ve piksel düzeyinde görüntü segmentasyon doğruluğunun keyfini ceplerindeki akıllı telefonun rahatlığıyla çıkarabileceklerini söylüyor.

Li şunları paylaşıyor: “TAIVOS, beş yıl önce bir proje departmanı kurmamızla başladı ve elimizdeki verileri toplamaya başladık. Çok büyük bir veri tabanımız var ve tüm sektöre kıyasla bu veri tabanının kalitesi oldukça yüksek. İkincisi, verileri işlemek için çok fazla emek harcıyoruz. Verileri toplayıp işledikten sonra, kullanıcılarımızın her zaman en iyisine sahip olması için elimizdekileri geliştirmek amacıyla çok daha fazlasını yapabiliriz.”

Bu veriler, CAMON 18 Premier’de paketlenmiş olarak gelecek olan son teknoloji cinsiyet tanıma özelliği gibi uygulamalara yardımcı oluyor. Örneğin erkeklerin ve kadınların selfie çekerken benzersiz yüz özelliklerine ve farklı ihtiyaçlara sahip olduğunu tam olarak anlayan cinsiyet tanımına dayalı yapay zeka, doğal özelliklerinizin ayrıntılarını koruyor (erkek sakalının yumuşatma efektine maruz kalmaması gibi). Aynı teknoloji kadınlara fotoğraflarında daha güzel kirpikler sunabiliyor.

Li sözlerini şöyle sonlandırıyor: “TAIVOS Lab, kullanıcılarımızın fotoğrafları piksel düzeyinde analiz etmelerine ve yeniden birleştirmelerine olanak tanıyarak, kullanıcılarımız için en iyi fotoğrafları ortaya çıkarmamızı sağladı. CAMON 18 Premier ile bu teknolojiyi videoya aktarıyoruz. Donanım bu işin sadece yarısı. Müşterilerimize en iyi kullanıcı deneyimini sunmak için yazılımımızı geliştirmek üzere durmaksızın çalışıyoruz. TAIVOS Lab, bugün mobil görüntüleme teknolojisinin ön saflarında yer alıyor ve önümüzdeki yıllarda heyecan verici ürünler ortaya koymaya devam edecek.”

TECNO CAMON 18 Premier’in Türkiye’de, Mart ayında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Bu süreçte, TAIVOS laboratuvarı tarafından geliştirilen bazı heyecan verici yenilikler de paylaşılacak.

Bu içerik Tecno Türkiye katkılarıyla hazırlanmıştır.