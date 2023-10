Tecno’nun Spark Go 2024 modeli Tayland’da NBTC sertifikası ile onayladıktan hemen sonra Google Play Console listelerinde görüntülendi. Bütçe dostu Spark Go serisinin yeni üyesi olan Tecno Spark Go 2024 güçlü özellikleriyle herkesi şaşırtmaya geliyor!

Tecno Spark Go 2024 Google Play Console’da Yakalandı!

Google Play Console’da yer alan liste, BG-6 model numarası ile gelen Tecno Spark Go 2024’ün önemli özellikleri hakkında bazı detaylar sunuyor. Akıllı telefon, ön kameranın yer aldığı ortalanmış çentikli ekran tasarımı ile dikkat çekiyor. Ekran çözünürlüğü 720 x 1.612 piksel ve 320 dpi ekran yoğunluğuna sahip olacak. Yani cihazda HD+ çözünürlüklü bir işlemci kullanılacağını söylemek mümkün.

Tecno Spark Go 2024, performans açısından iyi bir deneyim sunmayı hedefliyor. Cihaz, Unisoc T606 işlemci ile güçlendirilecek. Bu işlemci, iki Cortex-A75 çekirdeği ile altı Cortex-A55 çekirdeğini bir araya getiriyor ve Mali-G57 GPU ile destekleniyor. 3GB RAM ile gelen akıllı telefon, Android 13 işletim sistemi ile kutudan çıkacak.

Akıllı telefonun tam özellikleri hakkında daha fazla bilgi verilmezken, Eurofins Ürün Sertifikasyon sayfasına göre cihazın 4,900mAh pil kapasitesi ile geleceği tahmin ediliyor. Ayrıca, Tecno Spark Go 2024’ün NBTC ve Bluetooth SIG sertifikalarından elde edilen bilgiler sayesinde 4G ve Bluetooth 5.0 bağlantı desteği sunacağı da doğrulandı.

Tecno Spark Go 2024’ün, bütçe dostu bir akıllı telefon olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu yeni model, uygun fiyatlı bir seçenek arayan kullanıcılar için cazip bir tercih olabilir. Özellikle fiyat performans oranı ile dikkat çekmesi beklenen Tecno Spark Go 2024, 2023 modelinin başarısını sürdürmeyi hedefliyor. Detaylarını öğrenmek için resmi tanıtımı beklememiz gerekecek.

