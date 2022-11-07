Yeni TECNO SPARK 9 Pro, gençlere ve gelecek tutkunlarına hitap eden 5599 TL’lik fiyatıyla 32MP ön kamerayı, MediaTek Helio G85 yonga setini ve 6,6″ 1080P Full HD geniş ekranı bir araya getiriyor. Ailenin diğer üyesi TECNO SPARK 9T ise 4699 TL’lik fiyatıyla 32MP ön kamera, 90Hz yenileme hızına sahip 6,6″ HD+ ekran ve MediaTek Helio G37 işlemci özellikleri ile geliyor.

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TECNO, sevilen SPARK serisini Z kuşağı için yeniledi. 32MP süper net selfie kamera ve modaya uygun 8,42 mm hafif, ince gövde ile donatılan TECNO SPARK 9 Pro, kullanıcılara kendilerini ifade etmeleri için daha üstün bir deneyim sunuyor.

32MP Süper Selfie ile Kendini Yansıt

TECNO SPARK 9 Serisi, selfie teknolojisiyle kendini ifade etmede sınırları aşmak için geliştirilmiş ön kameraya sahip. 32MP ön kamera, genç neslin kendilerini en yakından bile ayrıntılarla, daha net ve olağanüstü dokulu özçekimlerle ifade etmelerini sağlıyor. Toplantılar ve aile buluşmaları için geliştirilmiş kamera, en değerli anı yakalamanıza ve sosyal medya aracılığıyla paylaşmanıza yardımcı oluyor. Yenilenen selfie kamerası, Ultra HD modu, akıllı piksel hizalamalı 4’ü 1 arada sensör yongası gibi özelliklerin yanı sıra genişletilmiş sabit odaklı F/2.45 ön kamera açıklığından güç alıyor.

TECNO SPARK 9 Pro, F/1.6 Diyaframlı 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü içeren HD görüntüleme sistemiyle ve AI Lens, hayatın güzel ayrıntılarını çerçeveleyen görüntü işleme yoluyla net ve etkileyici görüntüler sunuyor.

Süper Gece Modu 3.0

TECNO SPARK 9 Pro, daha yüksek piksel kalitesi sunmakla kalmıyor AI Sahne Işığı Algılama ve Süper Gece Modu 3.0 gibi özelliklerin optimize edilen versiyonlarını kullanıyor. Süp er Gece Modu 3.0, karanlık bir ortamda çekim yaparken bile karenin hem net hem doğal hale gelmesi için görüntüyü uygun şekilde aydınlatıyor. Halka Ekran Doldurma Işığı, düşük ışık koşullarında bile yüze eşit dağılan, üç boyutlu dolgu ışığı sağlıyor. Ayrıca AI portre restorasyonu, Güzellik Modu (5.0), RAW Akıllı Gürültü Azaltma ve Akıllı Tüm Sahne AF gibi yenilikçi teknolojiler, farklı senaryolarda yüzünüzün netliğine ve güzelliğine katkıda bulunuyor.

TECNO SPARK 9 serisi, 8,42 mm ince gövdeye sahip yeni bir görünümle geliyor. TECNO SPARK 9 Pro, endüstri trendine ayak uydurarak cebe zahmetsizce sığıyor. Arkada yer alan parlak dokulu mozaik kaplama, şık bir görüntü yaratarak ipeksi dokunuş hissi sağlıyor. Telefon iki farklı şık renge sahip – Siyah ve beyaz. Bunun ötesinde yeni seri, çift halkalı üçlü kamera sistemiyle geliyor.

1080P FHD+ Damla Çentikli Ekran

SPARK 9 Pro, 1080P FHD+ 6,6” Ultra HD geniş ekranla mükemmel bir görsel şölen sunuyor. Optimize edilen ekran, oyun oynama ve video izleme dahil olmak üzere mobil eğlence için etkileyici bir deneyim vadediyor.

MediaTek Helio G85 yonga setiyle donatılan yeni TECNO SPARK 9 Pro, etkileyici ve pürüzsüz bir performans sunmaya devam ediyor. Oyun sınıfı bir işlemci olan MediaTek Helio G85, Arm Mali-G52 GPU’nun yanı sıra büyük ölçekli mobil oyunlar için sorunsuz bir deneyim sunmak üzere iki güçlü Arm Cortex-A75 CPU’ya sahip sekiz çekirdekli işlemciyle birlikte geliyor.

TECNO SPARK 9 Pro ile 5000mAh Pille Gün Boyu Kullanım Deneyimi

TECNO SPARK 9 Pro (128GB ROM + 4GB RAM bellek), 5000mAh ultra büyük pil (Type-C) ve 18W hızlı şarj desteği ile geliyor. Uzun pil ömrü, cihazınızın yoğun kullanımda bile kesintisiz olarak çalışmaya devam etmesini sağlıyor. Son olarak TECNO SPARK 9 Serisi, Android 12 HiOS 8.6 ile kullanıcı deneyimini daha iyi hale getiriyor. Super Boost 2.0, bellek ve işlemci gibi farklı donanımları optimize ederek performansı bir adım yukarı taşıyor. Dil Uzmanı, farklı diller arasında sorunsuz iletişim kurmak için mükemmel bir çeviri yeteneği sunuyor. Genç neslin tercihine uyum sağlayan SPARK 9 serisi, kendinizi ifade etmeniz için yeni özelleştirilmiş temalarla birlikte geliyor.

Serinin bir diğer üyesi olan SPARK 9T ise 32MP ön kamera, HD+ ekran ve MediaTek Helio G37 yonga seti özelliklerine sahip. Üstelik 6.6 inç ekranda 90Hz yenileme hızını destekleyen model, bu sayede hassas ve yumuşak geçişler sağlıyor. 128GB depolama ile geniş bir kapasite sunan SPARK 9T, 4GB dahili ve 3GB sanal RAM ile geniş bellek kullanım olanağı yaratıyor.