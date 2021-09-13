Tecno Spark 8, Helio P22 ile piyasaya sürüldü!

Tecno, fiyat/performans odaklı alt-orta segment akıllı telefonlarıyla son zamanlarda oldukça popüler bir marka haline geldi. Bugün ise şirketin yeni giriş segment akıllı telefonu olan Tecno Spark 8, Hindistan’da global olarak piyasaya çıktı. Cihaz, ucuz bir fiyatlandırma ile iyi özellikler sunmayı hedefliyor.

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Tecno Spark 8, hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Tecno Spark 8, giriş segmenti hedefleyen bir akıllı telefon olacak. Cihaz, MediaTek Helio P22 yonga setinden gücünü alıyor. Bu yonga seti, günümüz akıllı telefon serilerinde kullanılan çiplerin oldukça gerisinde. Bununla birlikte cihazda bulunan Helio P22, PowerVR GE8320 GPU tarafından desteklenecek. Tecno Spark 8, 2 GB RAM ve 64 GB depolama alanı ile geliyor. Cihazda bulunan 2 GB RAM, günlük işlerde sıkıntı çıkarmayacak olsa da çoklu işlerde çeşitli sorunlar ortaya çıkacaktır. Bununla birlikte mevcut depolama alanı, 256 GB’a kadar microSD kart ile genişletilebiliyor. Telefon, 6.52 inçlik HD+ çözünürlüklü LCD bir ekran ile geliyor. Bu ekran, 120 Hz dokunmatik hızına ve 60 Hz ekran tazeleme hızına sahip.

Tecno Spark 8, ön tarafta 8 MP çözünürlüklü bir selfie kamera ile geliyor. Arka tarafta ise 16 MP çözünürlüklü ana kamera ve yapay zeka destekli yardımcı sensör bulunmakta. Ayrıca ana kamera, 1080p video kaydını destekliyor. Cihazın en çok dikkat çeken özelliklerinden birisi ise 5000 mAh değerindeki bataryası. Düşük çözünürlük ile birlikte 5000 mAh batarya uzun süreli kullanımda oldukça tatmin edici olacaktır. Ancak maalesef bu batarya microUSB ile şarj olacağı için hızlı şarj desteğini bulundurmuyor. Son olarak Bluetooth 5.0, Wi-Fi Dual Band ve Android 11 Go işletim sistemi, cihazın diğer özellikleri arasında yer alıyor.

Tecno Spark 8, geçtiğimiz ay Nijerya’da gerçekleşen lansmanda piyasaya çıkmıştı. Şimdi ise Hindistan lansmanı ile birlikte global çapta piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Bununla birlikte 130$ üzerinden satışa çıkacak olan cihaz, ülkemizde satışa çıkması halinde en ucuz akıllı telefonlardan biri olacak.