Akıllı Telefonlar
Tecno Spark 8, Helio P22 ile piyasaya sürüldü!
Tecno, fiyat/performans odaklı alt-orta segment akıllı telefonlarıyla son zamanlarda oldukça popüler bir marka haline geldi. Bugün ise şirketin yeni giriş segment akıllı telefonu olan Tecno Spark 8, Hindistan’da global olarak piyasaya çıktı. Cihaz, ucuz bir fiyatlandırma ile iyi özellikler sunmayı hedefliyor.
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Tecno Spark 8, hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Tecno Spark 8, giriş segmenti hedefleyen bir akıllı telefon olacak. Cihaz, MediaTek Helio P22 yonga setinden gücünü alıyor. Bu yonga seti, günümüz akıllı telefon serilerinde kullanılan çiplerin oldukça gerisinde. Bununla birlikte cihazda bulunan Helio P22, PowerVR GE8320 GPU tarafından desteklenecek. Tecno Spark 8, 2 GB RAM ve 64 GB depolama alanı ile geliyor. Cihazda bulunan 2 GB RAM, günlük işlerde sıkıntı çıkarmayacak olsa da çoklu işlerde çeşitli sorunlar ortaya çıkacaktır. Bununla birlikte mevcut depolama alanı, 256 GB’a kadar microSD kart ile genişletilebiliyor. Telefon, 6.52 inçlik HD+ çözünürlüklü LCD bir ekran ile geliyor. Bu ekran, 120 Hz dokunmatik hızına ve 60 Hz ekran tazeleme hızına sahip.
Tecno Spark 8, ön tarafta 8 MP çözünürlüklü bir selfie kamera ile geliyor. Arka tarafta ise 16 MP çözünürlüklü ana kamera ve yapay zeka destekli yardımcı sensör bulunmakta. Ayrıca ana kamera, 1080p video kaydını destekliyor. Cihazın en çok dikkat çeken özelliklerinden birisi ise 5000 mAh değerindeki bataryası. Düşük çözünürlük ile birlikte 5000 mAh batarya uzun süreli kullanımda oldukça tatmin edici olacaktır. Ancak maalesef bu batarya microUSB ile şarj olacağı için hızlı şarj desteğini bulundurmuyor. Son olarak Bluetooth 5.0, Wi-Fi Dual Band ve Android 11 Go işletim sistemi, cihazın diğer özellikleri arasında yer alıyor.
Tecno Spark 8, geçtiğimiz ay Nijerya’da gerçekleşen lansmanda piyasaya çıkmıştı. Şimdi ise Hindistan lansmanı ile birlikte global çapta piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Bununla birlikte 130$ üzerinden satışa çıkacak olan cihaz, ülkemizde satışa çıkması halinde en ucuz akıllı telefonlardan biri olacak.
- Ekran: 6.52 inç, IPS LCD (1600 x 720 piksel)
- İşlemci: MediaTek Helio P22
- RAM: 2 GB
- Depolama: 64 GB (256 GB’a kadar microSD desteği mevcut)
- Ön Kamera: 8 MP
- Arka Kamera: 16 MP + AI sensör
- İşletim Sistemi: Android 11 Go
- Batarya: 5000 mAh microUSB
- Ağırlık: 200 gram
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Akıllı Telefonlar
SAMSUNG | Nesini Seviyorsunuz? #2
Markaların yaptıklarını ve beğenilen yanlarını konuştuğumuz seri olan Nesini Seviyorsunuz’da bu sefer Samsung konuştuk. Böylece bu seride sizden gelen cevaplar doğrultusunda kendi görüşlerimizi de belirterek keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.
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Sizden gelen yorumlardan bazıları şu şekilde:
00:00 Giriş
00:50 Genel yorumlar
03:17 Yaptığı telefonların Exynos işlemcileriyle herkesi güldürmesini seviyorum.
06:07 Apple ve Xiaomi fanlarını kudurtacak kadar kaliteli, sağlam ve güçlü telefonlar yapmasını.
11:49 OneUI arayüzü güzel ve akıcı olmasını.
13:04 Note serisini seviyorum sadece.
14:07 Samsung’un Türkiye’ye özel uyguladığı fiyat politikasını beğeniyorum.
17:45 Ekranı mükemmel, tasarımı çok iyi, özellikle OneUI arayüzü mükemmel ve gayet akıcı, ben kendimi bildim bileli hep Samsung kullanırım. Çok ama çok sevdiğim bir marka.
18:39 Bir panel üretici olmasından kaynaklı üst ve orta segmente ve hatta giriş seviyesinde dahi telefon ekranlarının çok güzel olması.
19:41 Telefonda segment ayarlamalarını iyi yapıyor. A serisi ve FE modelleri Çinli rakiplere çok iyi alternatifler.
21:28 Çıkan çoğu telefonun Türkiye’ye gelmesini seviyorum örneğin bu aralar Huawei ile Oppo’nun birkaç yeni telefonu çıktı gelmiyor bazı üst seviye telefonlarda gelmiyor. Samsung diğer markalara göre Türkiye’yi daha çok önemsiyor tüm modelleri getirmeye çalışıyor.
22:56 Tasarım ve yazılım konusunda Çinli markalara göre daha fazla güven veriyor, kamerası zaten tartışılmaz marka.
24:13 Senelerdir amiral gemisi cihazlarında bile mono ses çıkışı verip bizi üzse de, Harman’ı satın aldıktan sonra hem stereo hem de AKG destekli temiz ses kalitesiyle gönlümüzü almıştır.
25:31 Artık snapdragon kullanmasını. #Samsung #SamsungGalaxy #SamsungExynos
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Akıllı Telefonlar
2021’de Apple iPhone 6S Kullanmak!
2021 yılında kullanmak serimize bu kez de Apple’ın en çok sevilen modellerinden biri olan iPhone 6S konuk oldu. Çıkışının üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala kullanılabilir durumda mı?
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Tasarım kısmında Apple, her zaman üst seviye malzeme kullanan kalite algısı yüksek telefonlar üretti. iPhone 6’da yaşanan bükülme sorunlarından sonra iPhone 6S’te kasasını 7000 serisi alüminyum ile güçlendiren marka bu sayede daha dayanıklı bir model çıkarmış oldu. Yekpare metal kasanın sağlamlığıyla beraber iyi bir tasarıma sahip olmuş oldu. Android rakipleri AMOLED ekran ve çerçevesiz tasarıma geçiş yapmaya başlamışken Apple hem büyük çerçeveli hem de IPS LCD ekran kullanmaya devam etmişti. 4,7 inç boyutunda 750p HD çözünürlük sunan iPhone 6S paneli kaliteli olsa da rakiplerinin yine de gerisindeydi. 3d Touch özelliğinin olmasıyla ekrana bir yenilik getirse de beklenen etkiyi yapamamıştı.
Aynı tasarımda olduğu gibi performans konusunda da eksiksiz bir model olan iPhone 6S, zamanının en güçlü işlemcisi sayılan Apple A9 işlemcisinden gücünü alıyordu. Günlük işlemleri rahat bir şekilde yapabilmenin yanında 2021′ de PUBG PES2021 ve diğer oyunları rahatlıkla oynatabiliyor. İlk defa bir iPhone’da 2GB RAM kullanılarak bir geliştirme daha yapılmıştı. 16GB-32GB-64GB ve 128GB depolama seçenekleri sunarken microSD kart desteği ise yoktu.
Kamera konusunda zamanında çok beğenilen 6S modeli günümüzde de hala yeterli bir performans sunabiliyor. Ancak 12MP çözünürlüklü kameranın f/2.2 çözünürlüğünde olması sebebiyle güneş ışığı azaldığında grenlenmeler ve kumlanmalar kendini belli ediyor. Ancak video performansı her zaman iyi olan iOS telefonların üzerinden uzun zaman geçse bile video çekim kaliteleri şimdiki telefonlara taş çıkartacak şekilde.
iPhone 6S’in yumuşak karnı bataryası. 1717 mAh büyülüğündeki pil artık sizi idare edemiyor. Günün yarısında şarjı biten telefonu birçok kez şarja takmak durumunda kalabilirsiniz. Ek olarak 5W hızında şarj olmasıyla uzun süre şarjın dolmasını bekliyorsunuz.
Mono hoparlör sunan son telefon olarak kayıtlara geçen iPhone 6S yine son olarak 3,5mm kulaklık girişi bulunduran model olarak da dikkat çekiyor. İsterseniz Lightning girişinden de kulaklık ile müzik dinlemek mümkün.
Ağ bağlantıları kısmında ise WiFi 5 ve Bluetooth 4.2 destekleyen iPhone 6S bu konuda artık geride kaldığını bizlere kanıtlıyor. Ancak bluetooth bulunması iPhone’ların yine iPhone telefonlar ile bağlantısında bir problem yaşatmıyor.
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