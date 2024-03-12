TECNO SPARK 20 serisi kutu açılışı ile karşınızdayız. TECNO’nun sevilen fiyat/performans odaklı serisi SPARK’ın son versiyonları Türkiye’de satışa çıktı.
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İçindekiler
TECNO SPARK 20 Serisi Ofiste! | Spark 20C, Spark 20 ve Spark 20 Pro!
Biz de bu videoda TECNO SPARK 20 Pro, TECNO SPARK 20 ve TECNO SPARK 20C modellerinin kutu açılışını gerçekleştiriyoruz.
Not: Bu videoda yer alan telefon modelleri inceleme örneği olarak TECNO Türkiye tarafından temin edilmiştir.
TECNO SPARK 20C Özellikleri;
- Boyutlar: 163,69 x 75,6 x 8,55 mm
- Kasa: Plastik
- Ekran: 6,6 inç HD+ IPS LCD 90 Hz
- İşlemci: Mediatek Helio G36
- Bellek: 8 GB (+8 GB Genişletme)
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 50 MP + AI Kamera
- Ön Kamera: 8 MP
- Video: FHD 30 fps
- Ses: Stereo Hoparlör
- Bağlantı: Wi-Fi 5, Bluetooth 5
- Batarya: 5.000 mAh
Şarj: 18 Watt
TECNO SPARK 20 Özellikleri;
- Boyutlar: 163,69 x 75,6 x 8,45 mm
- Kasa: Plastik
- Ekran: 6,6 inç HD+ IPS LCD 90 Hz
- İşlemci: Mediatek Helio G85
- Grafik: Mali-G52 MC2
- Bellek: 8 GB (+8 GB Genişletme)
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 50 MP + AI Kamera
- Ön Kamera: 32 MP
- Video: FHD 30 fps
- Ses: Stereo Hoparlör
- Bağlantı: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, FM Radyo
- Batarya: 5.000 mAh
- Şarj: 18 Watt
TECNO SPARK 20 Pro Özellikleri;
- Boyutlar: 168,61 x 76,61 x 8,40 mm
- Kasa: Plastik
- Ekran: 6,78 inç FHD+ IPS LCD 120 Hz
- İşlemci: Mediatek Helio G99
- Grafik: Mali-G57 MC2
- Bellek: 8 GB (+8 GB Genişletme) / 12 GB (+9 GB)
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Arka Kamera: 108 MP + 2 MP + AI Kamera
- Ön Kamera: 32 MP
- Video: 2K 30 fps
- Ses: Stereo Hoparlör
- Bağlantı: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, FM Radyo, NFC
- Batarya: 5.000 mAh
- Şarj: 33 Watt