TECNO SPARK 20 serisi kutu açılışı ile karşınızdayız. TECNO’nun sevilen fiyat/performans odaklı serisi SPARK’ın son versiyonları Türkiye’de satışa çıktı.

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Biz de bu videoda TECNO SPARK 20 Pro, TECNO SPARK 20 ve TECNO SPARK 20C modellerinin kutu açılışını gerçekleştiriyoruz.

Not: Bu videoda yer alan telefon modelleri inceleme örneği olarak TECNO Türkiye tarafından temin edilmiştir.

TECNO SPARK 20C Özellikleri;

Boyutlar: 163,69 x 75,6 x 8,55 mm

Kasa: Plastik

Ekran: 6,6 inç HD+ IPS LCD 90 Hz

İşlemci: Mediatek Helio G36

Bellek: 8 GB (+8 GB Genişletme)

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 50 MP + AI Kamera

Ön Kamera: 8 MP

Video: FHD 30 fps

Ses: Stereo Hoparlör

Bağlantı: Wi-Fi 5, Bluetooth 5

Batarya: 5.000 mAh

Şarj: 18 Watt

TECNO SPARK 20 Özellikleri;

Boyutlar: 163,69 x 75,6 x 8,45 mm

Kasa: Plastik

Ekran: 6,6 inç HD+ IPS LCD 90 Hz

İşlemci: Mediatek Helio G85

Grafik: Mali-G52 MC2

Bellek: 8 GB (+8 GB Genişletme)

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 50 MP + AI Kamera

Ön Kamera: 32 MP

Video: FHD 30 fps

Ses: Stereo Hoparlör

Bağlantı: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, FM Radyo

Batarya: 5.000 mAh

Şarj: 18 Watt

TECNO SPARK 20 Pro Özellikleri;