Samsung Galaxy A serisi ilk aşamada A15 ve A25 ile başlayan yenilenme aşamasında en merak edilen ikili de bugün tanıtıldı. Samsung Galaxy A55 5G ve Samsung Galaxy A35 5G modelleri bugün itibariyle Avrupa’da satışa çıktı. Peki bu iki cihaz neler sunuyor? Fiyatları Euro bazında nasıl? Cevabını Eren aktarıyor.

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İŞTE SAMSUNG GALAXY A55 5G ve GALAXY 35 5G! | Merak Edilen İki Telefon Neler Sunuyor?

Samsung Galaxy A55 5G Özellikleri

Boyut: 161,1 x 77,4 x 8,2 mm

Ağırlık: 213 gram

Koruma: Gorilla Glass Victus, IP67

Ekran: 6,6 inç FHD+ Super AMOLED, 120 Hz, HDR10+, 550 nit

İşlemci: Exynos 1480

Grafik: Xclipse 530

Bellek: 8 GB / 12 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB

Kamera: 50 MP f/1,8 (OIS) + 12 MP f/2,2 + 5 MP f/2,4

Ön Kamera: 32 MP

Video: 4K 20 fps (Ön ve Arka)

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC

Batarya: 5000 mAh

Şarj: 25 Watt

Samsung Galaxy A35 5G Özellikleri