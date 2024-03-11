Samsung Galaxy A serisi ilk aşamada A15 ve A25 ile başlayan yenilenme aşamasında en merak edilen ikili de bugün tanıtıldı. Samsung Galaxy A55 5G ve Samsung Galaxy A35 5G modelleri bugün itibariyle Avrupa’da satışa çıktı. Peki bu iki cihaz neler sunuyor? Fiyatları Euro bazında nasıl? Cevabını Eren aktarıyor.
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İŞTE SAMSUNG GALAXY A55 5G ve GALAXY 35 5G! | Merak Edilen İki Telefon Neler Sunuyor?
Samsung Galaxy A55 5G Özellikleri
- Boyut: 161,1 x 77,4 x 8,2 mm
- Ağırlık: 213 gram
- Koruma: Gorilla Glass Victus, IP67
- Ekran: 6,6 inç FHD+ Super AMOLED, 120 Hz, HDR10+, 550 nit
- İşlemci: Exynos 1480
- Grafik: Xclipse 530
- Bellek: 8 GB / 12 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Kamera: 50 MP f/1,8 (OIS) + 12 MP f/2,2 + 5 MP f/2,4
- Ön Kamera: 32 MP
- Video: 4K 20 fps (Ön ve Arka)
- Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC
- Batarya: 5000 mAh
- Şarj: 25 Watt
Samsung Galaxy A35 5G Özellikleri
- Boyut: 161,7 x 78 x 8,2 mm
- Ağırlık: 2109 gram
- Koruma: Gorilla Glass Victus, IP67
- Ekran: 6,6 inç FHD+ Super AMOLED, 120 Hz, 550 nit
- İşlemci: Exynos 1380
- Grafik: Mali-G68 MP5
- Bellek: 6 GB / 8 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Kamera: 50 MP f/1,8 (OIS) + 12 MP f/2,2 + 5 MP f/2,4
- Ön Kamera: 32 MP
- Video: 4K 20 fps (Ön ve Arka)
- Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC
- Batarya: 5000 mAh
- Şarj: 25 Watt