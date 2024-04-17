TECNO, ülkemizde birçok modeliyle tüketicilerle buluşuyor. SPARK Serisi, POVA serisi, CAMON serisi ve PHANTOM serisi ile yer alıyor. Bu videoda ise SPARK 20 serisinin tepe versiyonu SPARK 20 Pro’nun kamera özelliklerine göz atıyoruz.

TECNO SPARK 20 Pro, arka tarafta üç adet kameraya ev sahipliği yapıyor. 108MP çözünürlüğünde ana kamera, 2MP çözünürlüğünde makro kamera ve derinlik algılayıcı yapay zeka destekli kamera bulunuyor. Peki bu kamera ile neler yapılabiliyor? Segmentinde dikkat çeken özellikleri bulunan telefonun detaylarına yakından bakıyoruz.

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