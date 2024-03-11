TECNO, TECNO SPARK 20 Pro modeliyle bir kez daha dikkatleri üzerine çekiyor. Bu telefon, özellikle fotoğrafçılık tutkunları ve genel olarak teknoloji severler arasında büyük ilgi görüyor. Üstün özellikleri ve yenilikçi tasarımıyla öne çıkan TECNO SPARK 20 Pro, kullanıcılara benzersiz bir deneyim sunuyor.

TECNO’nun SPARK 20 Pro modelinde bulunan 9-in-1 teknolojisi, her pikselin daha fazla ışık toplamasına imkan tanıyor. Bu özellik, düşük ışıklı ortamlarda bile net ve canlı fotoğraflar çekmenize olanak sağlıyor. TECNO, 9-in-1 teknolojisini kullanarak fotoğrafçılıkta yaygın sorunları ve donuk renkler problemiyle mücadele ediyor. Bu çığır açan teknoloji, piksellerin birleştirilmesi ve boyutlarının artması sayesinde %900’lük bir artışla dikkate değer bir ışık hassasiyeti sunuyor. Özellikle Super Night Mode’da kullanıldığında, bu teknoloji olağanüstü netlik, parlaklık ve canlılık sağlıyor.

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TECNO SPARK 20 Pro’nun kamera özellikleri de oldukça etkileyici. 108MP ana kamera, fotoğrafçılık deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. Hem fotoğraf hem de video çekiminde yüksek kalite sunarken, film moduyla sinematik görüntüler yakalamanıza olanak tanıyor. Telefonun çift video özelliği, hem ön hem de ana kameraları aynı anda kullanarak yaratıcı içerik oluşturmanıza destek oluyor.

SPARK 20 Pro’nun 32MP ön kamerası da içerik oluşturma deneyimini geliştiriyor. Çarpıcı selfie’ler ve yüksek çözünürlüklü videolar çekmenize olanak tanıyan bu kamera, yapay zeka destekli özellikleriyle de dikkat çekiyor. Özellikle 2K 30fps video kaydı desteği, kullanıcılara üstün kamera deneyiminin keyfini çıkarma imkanı veriyor.

Telefonun tasarımı da göz alıcı. Metal çerçeveler ve alüminyum alaşımlı kamera modülü, modern ve şık bir görünüm sunuyor. Ayrıca, yenilenen tasarımıyla daha ergonomik bir kullanım deneyimi sağlıyor. Geniş 6,78 inç FHD+ ekranı, net ve canlı görüntüler sunarken, 120Hz ekran yenileme hızı ise daha akıcı bir kullanım sağlıyor.

TECNO SPARK 20 Pro’nun performansı da göz ardı edilemeyecek kadar yüksek. G99 ultra boost işlemci ve çift oyun motoru, sorunsuz bir oyun deneyimi sunarken, 5000mAh’lik geniş batarya kapasitesi ve 33W hızlı şarj özelliği telefonun gün boyu kesintisiz kullanımını sağlıyor.

Sonuç olarak, TECNO SPARK 20 Pro, üstün özellikleri ve yenilikçi tasarımıyla dikkat çekiyor. Fotoğrafçılık tutkunları için ideal bir seçenek olan bu telefon, aynı zamanda genel kullanıcılar için de mükemmel bir tercih olabilir.

TECNO SPARK 20 Pro, MediaMarkt, Vatan, Teknosa, Vodafone, Turkcell, Türk Telekom mağazaları ve online satış noktalarından satın alınabiliyor. Telefon KDV dahil 11.999 TL ve 12.256 TL fiyatlarla satışa sunuluyor.