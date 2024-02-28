Çinli teknoloji devi Tecno bir süredir TECNO Camon 30 Premier 5G isimli akıllı telefonu üzerinde çalışıyordu. Bu bağlamda akıllı telefon hakkında birçok sızıntı duymuştuk. Geldiğimiz noktada bugün ise Tecno, TECNO Camon 30 Premier 5G’yi piyasaya sürdü. Detaylara bakalım.

TECNO Camon 30 Premier 5G neler sunuyor?

Akıllı telefon 6.78 inç büyüklüğünde bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 1.5K çözünürlükte. Camon 30 Premier 5G, 120 hz ekran yenileme hızını destekliyor. Ekran paneli tarafında ise LTPO OLED bir ekran paneli kullanılıyor.

Camon 30 Premier 5G kaputun altında MediaTek Dimensity 8200 Ultra yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 dahili depolama birimi eşlik ediyor. Akıllı telefon gücünü 70W kablolu hızlı şarja sahip 5000 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor.

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Camon 30 Premier 5G kamera tarafında üçlü bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 50 MP Sony IMX890 bir kamera sensörü karşılıyor. Bu ana kameraya 50 MP 70 mm periskop kamera ve 50 MP ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 50 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.