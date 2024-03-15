Teknoloji dünyasının öncü markalarından biri olan TECNO, TECNO SPARK 20 Pro modeliyle kullanıcılarına heyecan verici bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Yenilikçi özellikleri ve etkileyici tasarımıyla dikkat çeken bu telefon, teknoloji tutkunlarını büyüleyecek bir performans vadediyor. 6.78 inçlik bir FHD+ ekranla donatılmış olan SPARK 20 Pro, 2460 x 1080 piksel çözünürlüğü ve 120Hz ekran yenileme hızıyla gözleri kamaştırıyor. Bu sayede kullanıcılar, akıcı bir görsel deneyim yaşarken detayların her birini net bir şekilde görebilecekler.

Performans konusunda da öne çıkan SPARK 20 Pro, G99 işlemcisi ve 8 çekirdekli yapısıyla akıcı bir kullanım sunuyor. 256GB’a kadar genişletilebilir depolama alanı ve 8GB RAM ile donatılmış olan telefon, kullanıcıların oyun oynarken ve uygulamaları kullanırken sorunsuz bir deneyim yaşamalarını sağlıyor.

TECNO SPARK 20 Pro kamera özellikleri neler?

TECNO SPARK 20 Pro, fotoğrafçılık deneyimini bir üst seviyeye taşıyan dikkat çekici bir özellik olan 9-in-1 teknolojisiyle geliyor. Düşük ışıklı ortamlarda karşılaşılan sorunları ve soluk renkleri ele alan bu teknoloji, çığır açan bir çözüm sunuyor. Gelişmiş 9-in-1 piksel birleştirme özelliği, her pikselin daha fazla ışık toplamasını sağlayarak mükemmel detaylar ve renk doğruluğu sunuyor. Bu yenilikçi teknoloji, özellikle Super Night Mode gibi zorlu ışık koşullarında kullanıcıların harika fotoğraflar çekmelerine olanak tanıyor.

TECNO SPARK 20 Pro, 108MP ana kamerasıyla üstün bir fotoğrafçılık deneyimi sunuyor. Film moduyla sinematik görüntüler yakalamak mümkünken, ikili video özelliği hem ön hem de ana kameraları aynı anda kullanarak yaratıcı içerik oluşturmayı destekliyor. Ayrıca, geniş açılı selfie modu, muhteşem manzaraları tamamlamak için daha geniş bir perspektif sunuyor.

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Ana kamera, 3X sensör içi ve 10X dijital yakınlaştırma ile kusursuz netlik sunarken, f/1,75 ultra geniş diyafram açıklığı ve 1/1,67″ ultra geniş sensör, farklı aydınlatma koşullarına uyum sağlayarak daha fazla ışık yakalıyor. Ön kamera ise 32MP çözünürlüğüyle dikkat çekiyor ve yüksek kaliteli selfie’ler ve videolar çekmek için ideal bir seçenek sunuyor.

TECNO SPARK 20 Pro’nun yapay zeka destekli kamera özellikleri, otomatik olarak en iyi sonuçları elde etmenize yardımcı olurken, arka kameralar 2K 30fps video kaydını destekliyor, böylece kullanıcılar üstün bir kamera deneyiminin keyfini çıkarabiliyorlar. Fotoğrafçılıkla sınırlı kalmayan TECNO SPARK 20 Pro, düşük ışık koşullarında bile canlı fotoğraflar ve videolar çekilmesine olanak tanıyan ön kamera flaşı ve donanıma gömülü çift flaşıyla da dikkat çekiyor. Üç farklı seviye ve ton seçeneğiyle flaş parlaklık seviyesini ve tonunu kişiselleştirebilirsiniz, bu da her çekimin en iyi şekilde sonuçlanmasını sağlar.

Ses deneyiminde de iddialı olan SPARK 20 Pro, DTS ve Hi-Res ses teknolojisiyle kullanıcıların müzik ve video keyfini en üst seviyeye çıkarıyor. Çift hoparlörler ve stereo ses teknolojisiyle donatılmış olan telefon, sesin her ayrıntısını kristal berraklığında sunarak kullanıcıların etkileyici bir ses deneyimi yaşamalarını sağlıyor.

5000mAh’lik büyük bir batarya kapasitesiyle donatılan SPARK 20 Pro, kullanıcıların gün boyu kesintisiz bir şekilde telefonlarını kullanmalarına olanak tanıyor. Ayrıca 33W hızlı şarj desteğiyle, kullanıcılar telefonlarını hızlı bir şekilde şarj edebilirler, böylece enerji endişesi yaşamadan telefonlarını kullanmaya devam edebilirler.

TECNO SPARK 20 Pro’nun yenilenmiş tasarımı da dikkat çekiyor. Özellikle kamera modülündeki şeffaf DECO tasarımı ve çift flaş ışığıyla, telefonun estetik ve işlevselliği bir arada sunuluyor. Ayrıca AI Duvar Kağıdı Oluşturucu özelliğiyle kullanıcılar, kendi duvar kağıtlarını kolayca oluşturabilirler, böylece telefonlarını kişiselleştirebilirler. IP53 sertifikası ile belgelenmiş olan bu dayanıklılık, kullanıcıların telefonlarını her türlü ortamda rahatlıkla kullanmalarını sağlıyor.

TECNO SPARK 20 Pro, MediaMarkt, Vatan, Teknosa, Vodafone, Turkcell, Türk Telekom mağazaları ve online satış noktalarından satın alınabiliyor. Telefon KDV dahil 11.999 TL ve 12.256 TL fiyatlarla satışa sunuluyor.