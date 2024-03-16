Not: Bu videoda yer alan SPARK 20 Pro modeli, inceleme örneği olarak TECNO Türkiye tarafından temin edilmiştir.

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TECNO SPARK 20 Pro incelemesiyle karşınızdayız. TECNO SPARK serisinin en yeni versiyonları olan SPARK 20 aileesinin Türkiye’deki tepe modeli önemli yenilikler ile geliyor. Detayları ise Aydoğan bu videoda aktarıyor.

TECNO SPARK 20 Pro Özellikleri;