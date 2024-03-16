Not: Bu videoda yer alan SPARK 20 Pro modeli, inceleme örneği olarak TECNO Türkiye tarafından temin edilmiştir.
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TECNO SPARK 20 PRO İnceleme | 108 MP Kamera, DTS Stereo Hoparlör!
TECNO SPARK 20 Pro incelemesiyle karşınızdayız. TECNO SPARK serisinin en yeni versiyonları olan SPARK 20 aileesinin Türkiye’deki tepe modeli önemli yenilikler ile geliyor. Detayları ise Aydoğan bu videoda aktarıyor.
TECNO SPARK 20 Pro Özellikleri;
- Boyutlar: 168,61 x 76,61 x 8,40 mm
- Kasa: Plastik
- Ekran: 6,78 inç FHD+ IPS LCD 120 Hz
- İşlemci: Mediatek Helio G99
- Grafik: Mali-G57 MC2
- Bellek: 8 GB (+8 GB Genişletme) / 12 GB (+9 GB)
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Arka Kamera: 108 MP + 2 MP + AI Kamera
- Ön Kamera: 32 MP
- Video: 2K 30 fps
- Ses: Stereo Hoparlör
- Bağlantı: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, FM Radyo, NFC
- Batarya: 5.000 mAh
- Şarj: 33 Watt