Nothing markasının orta üst konumlandırdığı yeni telefonu Phone (2a)’yı bu videoda oyun testine tabi tutuyoruz. Her zaman olduğu gibi 30 dakika boyunca bir oyun 30 dakika boyunca da diğer oyunu oynuyoruz. Bu videoda ise 30 dakika boyunca PUBG Mobile, 30 dakika boyunca da telefonu zorlayabilecek oyunlardan birisi olan GTA: San Andreas Definitive Edition oynuyoruz.

Nothing Phone (2a) segmentindeki tercih edilebilecek ve teknik detay anlamında dolu bir telefon. MediaTek Dimensity 7200 Pro işlemcisi, 12GB RAM’i ve 5000 mAh bataryasıyla oyuncuların dikkatini çeken bir model olmuş. Peki siz Nothing Phone (2a)’nın oyun, batarya ve sıcaklık performansları hakkında neler düşünüyorsunuz? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

Nothing Phone (2a) İlk İzlenim: https://youtu.be/eEhN3YYbafI

Nothing Phone (2a) Kutu Açılışı: https://youtu.be/8b1qMl9Phao

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