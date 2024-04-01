Bu videoda TECNO markasının giriş segmentine konumlandırdığı telefon serisi SPARK ailesinin yeni üyelerinden SPARK 20 modelini detaylı şekilde inceliyoruz.
TECNP SPARK 20, segmentinde dikkat çeken kimi özelliklerle beraber geliyor. Bunlardan bazıları 90Hz ekran yenileme oranına sahip olması, dts destekli hoparlörü, düşük diyafram aralığına sahip 50MP kamerası öne çıkan özellikleri.
Peki siz TECNO SPARK 20 modeli hakkında neler düşünüyorsunuz? Şuanda 7500 TL fiyat bandındaki telefon hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.
TECNO SPARK 20 Özellikleri;
Boyutlar: 163,69 x 75,6 x 8,45 mm
Kasa: Plastik
Ekran: 6,6 inç HD+ IPS LCD 90 Hz
İşlemci: Mediatek Helio G85
Grafik: Mali-G52 MC2
Bellek: 8 GB (+8 GB Genişletme)
Depolama: 128 GB
Arka Kamera: 50 MP + AI Kamera
Ön Kamera: 32 MP
Video: FHD 30 fps
Ses: Stereo Hoparlör
Bağlantı: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, FM Radyo
Batarya: 5.000 mAh
Şarj: 18 Watt
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