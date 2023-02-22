Tecno Mobile‘ın bir süredir konuşulan telefonu Tecno Spark 10C Google Play veritabanında ortaya çıktı. Tecno bildiğiniz gibi Şubat 2022’de Spark 8C’yi tanıtmıştı. Sonrasında Spark 9 serisi markalı telefon piyasaya sürerken, Spark 9C yoktu. Ancak, yakında çıkacak olan Spark 10 serisi, Play Console’da ortaya çıktığı şekliyle Spark 10C’yi içerecek gibi görünüyor.

Spark 10C, Spark 8C gibi giriş seviyesi bir telefon olabilir. Play Console listesi, cihazın ekran çözünürlüğünü, işlemcisini, RAM miktarını ve Android sürümünü ortaya çıkardı. Resmiyet kazanması çok uzun sürmeyecek gibi görünüyor. KI5k model numarasına sahip Tecno Spark 10C, Play Console’da göründü. Liste, ekranının 720 x 1.612 piksel çözünürlüğünü ve 320 dpi ekran yoğunluğunu destekleyeceğini ortaya koyuyor.

Unisoc T606 yonga seti Spark 10C’ye gücünü verecek. 4 GB RAM ile gelecek olan bu telefon Android 12 ile kutusundan çıkacak. Ancak şimdilik bu liste cihazın depolama alanı, kameraları veya pili hakkında bilgi içermez.

Teknoloji devi Tecno, ilk katlanabilir telefonu Phantom V Fold‘u yaklaşan Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2023 etkinliğinde tanıtacak. Raporlar, cihazın Dimensity 9000 yonga seti, 12 GB RAM ve 512 GB’a kadar dahili depolama ile geleceğini iddia ediyor.

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Ne yazık ki, cihazın diğer özellikleri hakkında bir bilgi yok. Şimdiye kadar ortaya çıkan sızdırılmış görüntüler , arka kamera tasarımının Phantom X2 serisinden ilham aldığını gösteriyor. Tecno Mobile’dan Şubat sonunda çok daha fazla yeni model göreceğiz gibi görünüyor. Bakalım bizleri MWC 2023 etkinliğinde neler karşılayacak?