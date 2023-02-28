Mobil Dünya Kongresi hız kesmeden devam ediyor. Etkinlikte birçok firma yeni ürünlerini tanıttı. Bunların başında Xiaomi ve Honor geliyor. Xiaomi; Xiaomi 13 serisini, Xiaomi Watch S1 Pro’yu ve Xiaomi Buds 4 Pro’yu tanıtmıştı. Honor ise yeni amiral gemisi serisi akıllı telefonları olan Honor Magic 5 serisini tanıttı. Birçok markanın yanı sıra Tecno’da orada ve yeni teknolojilerini tanıtıyor. Marka ilgi çeken renk değiştiren akıllı telefon konseptinin yanında Z kuşağı için piyasaya sürdüklerini söyledikleri Tecno Spark 10 Pro‘yu piyasaya sürdü.

Akıllı telefon 1080×2400 piksel çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 6.71 inç büyüklükte ve AMOLED bir panele sahip.

Tecno Spark 10 Pro kaputun altında MediaTek Helio G88 yonga setine sahip. Bu yonga setine 4 GB veya 6 GB RAM ve 128 GB veya 256 GB dahili depolama eşlik ediyor. MediaTek Helio G88 yonga seti gücünü 5222 mAh büyüklükte bir bataryadan alıyor.

Tecno kanadı bu akıllı telefonun Z kuşağı düşünülerek piyasaya sürüldüğünü söylüyor. Bu yüzden kamera tarafında birçok geliştirme yaptıklarını da açıkladılar. Tecno Spark 10 Pro, 50 MP çözünürlükte bir ana kamera ile birlikte geliyor.

Bu ana kameraya 16 MP çözünürlükte bir ultra geniş açılı kamera ve 2 MP çözünürlükte bir makro kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 32 MP çözünürlükte bir ön kamera bulunuyor. Tecno, bu ön kameranın mükemmel netlikte selfieler için tercih edildiğini açıklıyor.

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Şimdilik Tecno Spark 10 Pro hakkında tüm bildiklerimiz bunlar. İlerleyen günlerde elimize daha fazla bilgi geçmesi durumunda sizlerle paylaşacağız. Takipte kalın.