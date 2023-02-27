Bildiğiniz üzere, MWC 2023 Barselona fuarı dün itibariyle resmen başladı. İlk gün bir dizi yeni, son teknoloji cihaz ve akıllı telefon tanıtımına tanık olduk. Dünyanın dört bir yanından İspanya’ya gelen dev şirketlerin sahne almaya devam edeceği etkinlik için gösterilen ilgi hala çok taze. Tüm büyük üreticiler gibi, MWC 2023 Tecno ve hayranları için de oldukça önem arz ediyor. İlk kez MWC fuarlarına katılan marka, teknoloji severleri heyecanlandırmayı başardı. Mobil Dünya Kongresi sırasında Tecno, yepyeni Chameleon renk değiştirme teknolojisini tanıttı. Şirketin sergilediği yeni ilginç teknolojisi, dün gerçekleştirilen diğer etkinliklerden sıyrılmayı bildi.

Tecno, Renk Değiştirme Teknolojisiyle Büyüledi

Chameleon renk değiştirme teknolojisinin nasıl çalıştığını bilimsel olarak açıklamak gerekirse, tam spektrumlu elektrik kontrollü bir prizma renklendirme tekniği olan söz konusu görsel değişiklik, prizma malzemesinden oluşan bir ızgara kullanılıyor ve bir elektrik alanı uygulandığında yön değiştiriyor. Madde, prizmanın yönünü dikkatlice ayarlayarak ışığı çeşitli dalga boylarında kırabiliyor ve bir dizi canlı tonda renk üretebiliyor. Bu madde ayrıca herhangi bir ışık üretmezken bir ekran şeklinde çalışmıyor. Aksine, ışığı yüzeyinden saçarak yüzeyini renklendirebiliyor.

İlginizi çekebilir: Tecno İlk Katlanabilir Telefonunda TCL ile İşbirliği Yaptı!

Bu teknoloji ile cihaz yazılımını kullanarak toplam 1600 farklı renk arasından manuel olarak seçim yapıbilir veya pil seviyesi, müzik veya bildirimlere göre renkler otomatik olarak değiştirilebilir. 0.03 saniye değişiklik hızına sahip yeni teknoloji sayesinde 2 milyon farklı ayarlama yapılabilir. Markanın açıklamalarına göre yeni renk değiştirme sistemi özelliklerine kıyasla oldukça az enerji kullanıyor. Prizmanın bir gün boyunca yapacağı 100 değişiklik sadece 5 dakikalık bir video izlediğiniz zaman harcanan enerji miktarı kadar güç kullanıyor.

Tecno, Renk Değiştiren Akıllı Telefon Piyasasında Devrim Yaratabilir

Renk değiştirme teknolojisi piyasada yeni bir kavram değil. Şu anda renk değiştiren arka yüzlere sahip birçok akıllı telefon mevcut. Söz konusu marka Tecno bile Tecno Camon 19 Pro Mondrian Edition’ın güneş ışığına maruz kaldığında renk değiştiren özel bir versiyonuna sahip. Bu panellerin dezavantajı ise çok az renk seçeneğinin olması ve manuel olarak değiştirilememesi. Ancak kısa süre önce tanıtılan Tecno Chameleon renk değiştirme teknolojisi ile bu durumun yakında değişebileceği gün yüzüne çıktı. Yeni teknoloji, 1000’den fazla farklı renk şemasını kullanarak rengi manuel olarak değiştirebilme özelliği ile bahsedilen dezavantajları ortadan kaldırabilir.