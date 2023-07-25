TECNO, son dönemlerde Türkiye’de artan ilgiyle karşılaşan bir teknoloji şirketi olarak dikkat çekiyor. Özellikle uygun fiyatına rağmen dikkat çekici özellikler sunan cihazlarıyla tanınan şirket, şimdi de uygun fiyatlı yeni akıllı telefonu POVA Neo 3 modelini resmen duyurdu. Bu telefon, segmenti için oldukça güçlü özellikleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. İşte TECNO’nun yeni canavarı!

TECNO POVA Neo 3 Kendi Segmentini Domine Etmeye Geldi!

POVA Neo 3, 6.82 inç büyüklüğünde devasa bir IPS LCD ekranla donatılmış. Bu ekran 720p çözünürlük ve 90 Hz tazeleme oranı sunuyor. 90 Hz yüksek tazeleme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi vadediliyor. Cihaz aynı zamanda oldukça hızlı çalışan güç tuşuna entegre edilmiş bir parmak izi okuyucu sensörüne sahip. Cihazın nokta çentikli ekranında bulunan ön kamera 8 MP çözünürlük sunuyor ve yüz tanıma özelliğiyle de kullanılabiliyor.

Telefon, MediaTek’in güçlü Helio G85 işlemcisinden destek alıyor. 8 GB’a kadar RAM ve 128 GB’a kadar depolama alanı ile eşleştirilen bu güçlü işlemci, Android 13 tabanlı HiOS 13 arayüzüyle harikalar yaratıyor. Ayrıca, 7.000 mAh batarya kapasitesi ve 18W hızlı şarj desteği sayesinde, TECNO POVA Neo 3 günlük kullanımda da uzun süre dayanma avantajı sunuyor. Bu batarya tabiri caizse resmen bir jeneratör olmuş.

TECNO POVA Neo 3’ün tasarımında, dikkat çekici bir kamera kurulumu ve arka panel tasarımı bulunuyor. Telefonun arkasında 16 MP ana kamera ve 2 MP ikincil kamera yer alıyor. İkincil kamera, portre odaklı çekimler için kullanılacak ve yapay zeka desteğiyle fotoğraf deneyimini artıracak.

TECNO, telefonun fiyatı konusunda henüz resmi bir açıklama yapmamış olsa da, POVA Neo 2’yi Türkiye’de 7.000 TL fiyatla satıyordu. Yeni modelin de benzer bir fiyat bandında olması bekleniyor.

TECNO POVA Neo 3, uygun fiyatlı olmasına rağmen sunduğu özelliklerle ilgi çekecek gibi görünüyor. 90 Hz tazeleme hızı, güçlü batarya kapasitesi ve etkileyici kamera performansı, kullanıcıların dikkatini çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Türkiye’de beklenen ilgiyi göreceği kesin olan POVA Neo 3, uygun fiyatıyla kullanıcıların favorisi olabilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce TECNO’nun yeni canavarı nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!