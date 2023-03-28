Tecno, Spark 10 5G’nin piyasaya sürülmesiyle portföyünü genişletti ve SPARK serisinden ülkede 5G bağlantısını destekleyen ilk telefon oldu. SPARK 10 5G, Spark doku tasarımlı kaplamalı arka yüze sahip. 120Hz Dokunmatik Örnekleme hızına sahip 6.6 inç HD+ Perfect Dot Çentikli Ekrana sahip. Telefon, Dimensity 6020 7nm Güçlü 5G İşlemci ve 10 bant desteği ile kesintisiz 5G bağlantısı sunan Android 13 tabanlı HiOS12.6 ile beraber geliyor.

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Telefonda ayrıca 8GB RAM ve 64GB dahili depolama alanı, ASD modu ve 3D LUT teknolojisine sahip gelişmiş bir 50MP AI kamera ve 18W Flash şarj destekli 5000mAh pil bulunuyor. Telefonda yan parmak izi okuyucusu bulunuyor. Telefon ayrıca Hi-Res ses ve DTS Geliştirmeleri ile desteklenen Pretty Loud Sound ile sürükleyici bir ses deneyimi sunuyor.

İçindekiler Teknik özellikleri

Teknik özellikleri

6,6″ HD Dot 90Hz Ekran, 120Hz örnekleme hızı, 480nit parlaklık

Sekiz Çekirdekli Dimensity 6020 7nm yonga seti

950MHz ARM Mali-G57 GPU

10 5G Bandı, Taşıyıcı Birleştirme etkin, Oyun Turbo Çift Motor

8GB RAM- 4GB LPDDR4x RAM+4GB Mem Fusion RAM; 64GB Dahili Depolama; 1TB’a kadar Özel SD Kart Yuvası

5000mAh Pil, 18W Flaş Şarj Cihazı, sadece 50 Dakikada %50 şarj, 39 güne kadar uzun bekleme süresi

50MP+AI Lensli Kamera, F1.6 Diyafram Açıklığı, PDAF, Çift El Feneri

8MP AI Selfie Kamerası (ƒ/2.0), Çift El Feneri

Diğerleri: Daha iyi Isı Dağılımı için 11851mm Grafit levha, DTS ve Yüksek Çözünürlüklü Optimize Hoparlör, IDA Engine 3.0, Magellan Engine, Aurora Engine, My Health, Ella 2.0, Gizlilik yöneticisi, Video Assistant ve çok daha fazlası

Çift 5G Aktif, Çift Bant Wi-Fi Desteği, Bluetooth 5.0

Işıltılı Doku Canlı tasarım; Ay Sonrası Kamera Tasarımı