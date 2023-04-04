Tecno Mobile‘ın yaklaşmakta olan telefonu Tecno Pova 5, FCC sertifikasını aldı. Tecno Pova 5, LH7n model numarasıyla FCC ve Bluetooth SIG sertifikası web sitelerinde göründü. Ayrıca FCC sertifikasına göre telefonun 4G akıllı telefon olacağı onaylandı. 2G, 3G ve 4G ağ bağlantısını destekleyecektir. Telefon ayrıca NFC’yi de destekleyecek.

FCC sertifikasyon web sitesinde listelenmesiyle birlikte, yakında çıkacak olan akıllı telefonun arka panel tasarımı da ortaya çıktı. Arka tarafında, Tecno Pova 5’in arka kamera modülü akıllı telefonun sol üst köşesine doğru yerleştirilmiş ve iki kamera halkası barındıracak. İlk kamera halkasının sağında LED flaş yer alıyor. Bununla, akıllı telefonun arkasında çift kamera kurulumuna veya üçlü kamera kurulumuna sahip olacağı varsayılabilir.

Arka panel tasarımından, sağ yan panelde ses rocker’ını ve hemen altında güç düğmesini görebiliyoruz. Yana monteli bir parmak izi sensörü olup olmadığı şu an için kesin değil.

Cihazın 45W hızlı şarj özelliğini destekleyeceği ve U450TSA model numaralı şarj adaptörüyle geleceği FCC sertifikasyon web sitesindeki listelenmesinden de artık biliniyor. Bluetooth SIG sertifikasyonundaki görünümüyle ilgili olarak, akıllı telefon sertifikada LH7n ile aynı model numarasıyla göründü ve D063376 kimliğiyle sertifika aldı. Yaklaşan akıllı telefon, Bluetooth 5.0 sürümünü destekleyecektir.

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MediaTek Helio G99 yonga setinden beslenecek olan bu telefonda 4 GB RAM ve 6 GB RAM seçeneklerinin yer alması bekleniyor. 6.9 inç büyüklüğünde 1080 x 2400 çözünürlüğünde LCD ekran ile gelecek olan telefonun 50 Megapiksel + 2 Megapiksel olarak ikili kameraya ve 8 Megapiksel ön kameraya sahip olması bekleniyor. 45W hızlı şarj destekli 6.000 mAh kapasiteli dev bir batarya ile gelecek olan telefon bakalım Türkiye pazarına gelecek mi?