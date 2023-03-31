Tecno, bu ayın başlarında Hindistan’da Phantom V Fold’u piyasaya sürmüştü. Tecno, akıllı telefon için erken satış fiyatı sunacağını söylemişti ancak fiyat ve tarih bilgisi vermemişti. Geldiğimiz noktada bugün erken satış fırsatları ve erken satışın ne zaman gerçekleşeceği belli oldu. Detaylara bakalım.

Ön satış 12 Nisan tarihinde Amazon’da başlayacak. Ön satış şimdilik sadece Hindistan pazarında mevcut. Fiyat ise 77.777 Hindistan Rupisi olarak açıklandı.

Tecno Phantom V Fold, 6.42 inç büyüklükte bir dış ekrana sahip. Bu dış ekran 120hz ekran yenileme hızını destekliyor. Ekran çözünürlüğü ise Full HD+. Ekran paneli olarak ise LTPO AMOLED bir panel tercih edilmiş. İç tarafta ise akıllı telefon 7.85 inç büyüklükte bir ekrana sahip. Bu ekran 2.000 x 2.296 piksel çözünürlüğe sahip. Aynı dış ekranda olduğu gibi ekranın 120hz ekran yenileme hızı desteği mevcut. Ekran paneli olarak ise LTPO AMOLED bir panel tercih edilmiş.

Tecno Phantom V Fold kaputun altında MediaTek Dimensity 9000+ yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 12 GB LPDDR5 RAM ve 128 GB/ 256GB dahili depolama eşlik ediyor. MediaTek Dimensity 9000+ yonga setini gücünü 45W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklükte bir bataryadan alıyor.

Akıllı telefon üçlü bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 50 MP çözünürlükte bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 50 MP çözünürlükte telefoto lens ve 13 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 32 MP çözünürlükte bir ön kamera bulunuyor.