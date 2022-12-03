Tecno POVA 4 cihazının Asya pazarında piyasaya sürüleceği resmen onaylandı. Marka henüz kesin lansman tarihini açıklamadı. Ancak, e-ticaret platformu Amazon, akıllı telefon için ‘çok yakında’ etiketiyle özel bir mikrosite hazırladı. Yakın tarihli bir rapora göre, POVA 4’ün Aralık ayının ilk yarısında piyasaya sürüleceği belirtiliyor. Gelin hep beraber ayrıntılara göz atalım.

Amazon’a Göre Tecno POVA 4 Yakında Piyasaya Sürülecek

Tecno POVA 4’ün bazı temel özellikleri Amazon’un yaklaşmakta olan telefon için hazırladığı sitede ortaya çıktı. Listede görüldüğü gibi POVA 4, merkeze hizalanmış delikli bir ekran tasarımına ve yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısına sahip. Üç kamera ve bir LED flaş barındıran sensör kurulumu telefona eşlik ediyor. Yaklaşan akıllı telefonun, kaputun altında 6nm işlemine dayanan bir MediaTek Helio G99 işlemci tarafından desteklendiği de doğrulandı. Donanımdan devam edersek yeni canavar, çift oyun motoruna sahip olacak. Cihazda 8GB RAM ile birlikte 5GB sanal RAM ve 128GB yerleşik depolama alanı bulunacak. POVA 4, 18W şarj desteğine sahip 6.000mAh pil ünitesi ile desteklenecek. Amazon mikro sitesi, Tecno POVA 4’ün Mavi ve Siyah olmak üzere 2 farklı renk seçeneği ile satışa sunulacağını ortaya koyuyor.

Tecno POVA 4’ün diğer özellikleri şu anda bilinmiyor. Ancak Hindistan varyantı Bangladeş’e benzer olacağından, cihaz HD + çözünürlüğe ve 90Hz yenileme hızına sahip 6,82 inçlik bir ekranla gelecek. Yaklaşan ürün, arkada ikincil bir lens ve 8MP selfie snapper ile eşleştirilmiş 50MP birincil sensöre sahip olacak. Yazılım açısından akıllı telefon kutudan çıktığı gibi Android 12 ile çalışacak.

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