Bu videoda Tecno markasının yeni SPARK modellerinden 9 Pro ve 9T modellerine yakından bakıyoruz. 6000 TL altına konumlandırılan telefonlar neler sunuyor hep beraber bakalım.
Tecno SPARK 9 Pro Teknik Özellikleri:
Tasarım: 164.2 x 75.6 x 8.4 mm
Ekran: 6.6 inç IPS LCD FHD+
İşlemci: MediaTek Helio G85
RAM/Depolama: 4GB RAM /128GB Depolama
Kamera: 50MP + 2MP + QVGA / 32MP Ön Kamera
Batarya: 5000 mAh
Şarj: 18W Hızlı Şarj
Tecno SPARK 9T Teknik Özellikleri:
Tasarım: 164.3 x 75.6 x 8.7 mm
Ekran: 6.6 inç IPS LCD FHD 90Hz
İşlemci: Mediatek Helio G37
RAM/Depolama: 4GB RAM /128GB Depolama
Kamera: 13MP + 2MP + QVGA / 32MP Ön Kamera
Batarya: 5000 mAh
Şarj: 10W Şarj
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