TECNO, dünya çapında 27 ülkeden gelen toplam 1.900 yüksek nitelikli başvuru arasından TECNO POVA 3’ün fark yaratan tasarımıyla ilk K-DESIGN AWARD’a sahip oldu. Asya’da güvenilir gözlemleriyle tanınan ünlü bir tasarım içerik pazarlama grubu DESIGNSORI tarafından verilen bu ödül, biçimlendirici basitlik ve karmaşanın bir arada yer aldığı tasarımı takdir etmenin ötesine geçiyor. Grup, olağanüstü tasarımlara ve yüksek ticari değer yaratacak güçlü bir potansiyele sahip en iyi inşa edilmiş fikirleri dikkate alıyor.

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Prestijli K-DESIGN AWARD’ı kazanan TECNO POVA 3, dünyanın en iyi küresel standart tasarım gözlemcileri tarafından belirlenen başvuruların ilk %10’unda yer aldı. Çeşitli alanlardan yetkin ve deneyimli tasarım profesyonellerini de bünyesinde barındıran jüri, her bir katılımcıyı en yüksek standartlara göre değerlendirmek için zengin deneyim ve uzmanlıklarıyla gözlem sürecini daha da geliştirdi.

TECNO POVA 3: Yenilikçiler için Üretilmiş Son Derece Akıllı ve Estetik

POVA 3, en son teknolojileri ve fütüristik tasarım dillerini birleştirerek estetik ve teknoloji arasında denge kurmayı başardı. TECNO POVA 3, performansa odaklı iç dünyasının yanı sıra avangard estetiğiyle öne çıkıyor. TECNO POVA 3’ün dinamik olarak kavisli yüzeylerden oluşan merkezi olarak yükseltilmiş sırt tasarımı, spor otomobillerin şık tasarımını andırıyor. Ayrıca mat yüzey dikişlerinin altında yayılan ışığı tanımlayan çok katmanlı PGI tekniği, kullanıcıların bir akıllı telefondan beklediği enerjiyi avuçlarına aktarıyor.

POVA 3’ün Elektrik Mavisi renginin en dikkat çekici özelliği, dış yüzeyinin ortasından aşağıya doğru uzanan LED’li bir dikey çubuk olan “Çarpıcı güç ışığı”. Kullanıcılar bildirim ve çağrı aldıklarında, oyun oynadıklarında ve cihazı şarj ettiklerinde bu ışık aydınlanarak günlük yaşamın monotonluğunun ve stresininin ortasında ek bir heyecan ve enerji sağlıyor.

TECNO Mobile Türkiye Ülke Müdürü Hank Li, şunları söyledi: “TECNO POVA 3’ün bu uluslararası ve prestijli ödüle layık görülmesinden onur duyuyoruz. Misyonumuz tasarım diline sürekli meydan okumaktır. POVA 3 için K-Design Ödülünü almak, doğru yönde yeni mihenk taşlarına ulaştığımızın bir kanıtıdır. Kullanıcılarımıza hayatlarını en iyi şekilde yaşamaları için güvenebilecekleri en yeni ve en yenilikçi teknolojik cihazları sunmak için teknoloji ve tasarımın sınırlarını zorlamak adına kendimizi adamaya devam edeceğiz.”