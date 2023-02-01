Çinli teknoloji devi Realme’nin 9 Şubat 2023 tarihinde Çin’de resmi olarak tanıtacağı dünyanın ilk 240W hızlı şarj teknolojisine sahip telefonu hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. Bugün Realme, yeni Realme GT Neo 5 modelinin sadece 30 saniye şarj edildikten sonra 2 saat konuşmanıza izin vereceğini söyledi.

Daha önce OPPO, 5 dakikalık bir şarjın 2 saatlik bir konuşma için yeterli olacağı iddiasıyla VOOC hızlı şarjının reklamını yapmıştı. Teknolojinin geldiği noktaya bakar mısınız? 30 saniye ile 2 saat kullanım süresi sunulacak. Bu bir rüya gibi.

Daha önce Realme başkan yardımcısı ve Çin ofisi başkanı Xu Qi, şarjı tamamen biten telefonun, dizinin 1 saat süren yeni bir bölümünü izlemek için sadece 30 saniye şarj olmaya yeteceğini söylemişti. Buradan da 30 saniyelik şarj ile 1 saat kesintisiz video izleyebileceğinizi belirtelim.

Realme’nin dünyada ilke imza ayacağı telefonu 144 Hz tazelemeli ekrana, 50 megapiksel Sony IMX890 kameraya 16 GB’a kadar RAM‘e ve 1 TB dahili depolama biriminin yanı sıra Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti ile ön plana çıkacak. Ayrıca telefonun 150W hızlı şarja sahip daha uygun fiyatlı sürümünün de olacağını belirtelim.

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Şimdilik fiyat belirtmeyen realme, bu canavarlarını ilk olarak Çin’de satışa sunacak. Avrupa pazarında satılsa bile bu modelin 150W hızlı şarjlı sürümü gelecek gibi görünüyor.

İçindekiler realme GT Neo 5 özellikleri

realme GT Neo 5 özellikleri

6.7 inç büyüklüğünde 2772 x 1240 çözünürlüğünde 144 Hz tazelemli 2160 Hz PWM karartmalı AMOLED

Snapdragon 8+ Gen 1 4nm Mobil Platform yonga seti

128GB / 256GB / 512GB / 1TB (UFS 3.1) depolama alanı

6GB / 8GB / 12GB / 16GB LPDDR5 RAM

Realme UI 4.0 ile Android 13

Çift SIM (nano + nano)

f/1.79 diyafram açıklığına sahip 25mm eşdeğer odak uzaklıklı Sony IMX890 sensörlü 50MP ana kamera, 8MP IMX355 ultra geniş kamera, 2MP GC02M makro kamera

16MP ön kamera

Ekran içi parmak izi sensörü

Boyutlar: 163,85×75,75×8,9; Ağırlık:199g

USB Type-C ses, Stereo hoparlörler, Dolby Atmos, Yüksek Çözünürlüklü Ses

5G SA/ NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 balta (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5)/ GLONASS, NFC, USB Type-C

150W SuperVOOC hızlı şarjlı 5000mAh batarya

240W SuperVOOC hızlı şarjlı 4600mAh batarya