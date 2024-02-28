AMD, bilgisayar dünyasında her geçen gün adını daha çok duyuran bir isim haline geliyor. Son yeniliği ise Ryzen 7 8840HS APU’nun, teknoloji devi Tecno Mobile’ın Tecno Pocket Go AR gibi benzersiz el tipi oyun cihazlarında kullanılmasıyla geldi.

Tecno Mobile’ın MWC 2024 etkinliğinde tanıtılan Pocket Go, ekranı olmayan üst düzey bir el tipi oyun konsolu olarak karşımıza çıkıyor. Cihaz, çift 0,71 inç Mikro-OLED ekranla birlikte gelen AR gözlükleriyle dikkat çekiyor. Bu gözlükler, cihaza standart bir USB Type-C kablosuyla bağlanıyor ve oyun deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.

İlginizi Çekebilir: PlayStation 5 Pro özellikleri belli olmaya başladı

Tecno Pocket Go’nun ana donanımı, AMD Ryzen 7 8840HS APU ile güçlendirilmiş kontrol cihazının içinde yer alıyor. Bu APU, 8 Zen 4 çekirdeği, 16 iş parçacığı ve 5,1 GHz’e kadar çekirdek hızı sunarken, 20-30W TDP aralığında yapılandırılabiliyor. Ayrıca, oyun performansını artırmak için RDNA 3 tabanlı AMD Radeon 780M iGPU’yu içeriyor. Bu sayede, giriş seviyesi oyunlarda üstün bir performans elde edilebiliyor.

Bununla birlikte, Pocket Go’nun diğer özellikleri de dikkat çekici. 16 GB LPDDR5 bellek ve 1 TB PCIe 4.0 SSD, cihazın hızlı ve verimli çalışmasını sağlarken, gözlükler için 50 Wh’lik bir pil, 6 metrelik bir mesafede 215 derecelik projeksiyonlar oluşturarak kullanıcılara benzersiz bir oyun deneyimi sunuyor.

AMD Ryzen 7 8840HS APU’nun gücüyle donatılan Tecno Pocket Go AR, mobil oyun dünyasına yeni bir soluk getiriyor. Bu cihaz, ileri teknolojiyi oyun tutkunlarına taşıyarak, her yerde etkileyici bir oyun deneyimi sunmayı hedefliyor. Henüz piyasaya sürülme tarihi ve fiyatı hakkında net bilgiler olmasa da, Tecno Pocket Go’nun heyecanla beklenen bir yenilik olduğu kesin.