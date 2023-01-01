Tasarım kısmında TECNO CAMON 19 Pro 166.8 x 74.6 x 8.6 mm boyutlara sahipken yaklaşık olarak 204 gram ağırlığında. 3 farklı renkle tercih edilebilen telefonun Kutup Mavisi, Eco Siyah ve özel olarak Mondrian rengi de bulunuyor.

Bakmakta fayda var: TECNO Türkiye’nin Marka Yüzü Ünlü Sanatçı Kenan Doğulu Oldu!

Ekran tarafında ise 6.8 inç IPS LCD panele sahip olan telefon 120Hz Ekran Yenileme oranı bulunuyor. Ayrıca bu ekranın 1080 x 2460 çözünürlüğü varken 395 PPI piksel yoğunluğu bulunuyor. 479 nit parlaklık seviyesiyle gelen telefon ayıca Widevine L1 Sertifikasına sahip. Böylece Netflix, Disney+ gibi mecralarda yüksek kaliteli içerikler izleyebiliyorsunuz. 0.98mm İnce Ekran Çerçevesi sayesinde ise %88.2 ekran gövde oranı oluşturan telefon ön taraftan da şık bir görüntüye sahip.

İşin performans tarafında ise TECNO CAMON 19 Pro, Mediatek Helio G96 işlemcisinden gücünü alırken Mali-G57 MC2 grafik birimi de eşlik ediyor. 8GB RAM ve 128GB depolamaya sahip olan telefonda +5GB olarak Sanal RAM artırımı gerçekleştirebiliyorsunuz. Android 12 üzerinde HiOS V8.6.0 arayüzünü kullanan telefon akıcı ve kolay bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Ayrıca birçok farklı özelleştirmesi ile kullanıcına kişiselleştirme imkanı sağlıyor.

TECNO CAMON 19 Pro arka taraftaki üçlü kamerasıyla da dikkat çekiyor. Ana kamerası 64 MP, f/1.6 ve OIS destekli, ikinci kamerası ise 50 MP, f/2.0, 50mm’lik telefoto kamerası ve 2x zoom yapabiliyor. Üçüncü kamerası ise derinlik 2 MP, f/2.4 derinlik algılayıcı kamera olarak işlev görüyor. Bu kameralar ile en yüksek çözünürlük olarak 2K video çekim gerçekleştirebiliyorsunuz. Ön tarafta da delik ekran biçiminde 32 MP, f/2.4 bir kamera bulunuyor. Bu kamera ile de net çekimler yapabilirken yine 2K çözünürlükte videolar çekebiliyorsunuz.

Ses tarafında ise TECNO CAMON 19 Pro mono hoparlöre sahip. Ses çıkış gücü bakımında yeterli bir seviye sunabilen telefonda ayrıca kulaklık girişi de yer alıyor. Bu sayede kablolu kulaklıklarınızı da kullanabiliyorsunuz.

TECNO CAMON 19 Pro bataryasıyla da çok güçlü. İçerisindeki 5000 mAh batarya standart kullanımlarda 2 güne varan bir pil ömrü sağlarken yoğun kullanımda ise bir günü rahat bir şekilde çıkarabiliyor. Eğer şarjı azalırsa da 33W hızlı şarjı sayesinde kısa süre içerisinde tam doluma ulaşabiliyor.

Ağ Bağlantıları kısmında ise TECNO CAMON 19 Pro WiFi 5 ve Bluetooth 5.2 çözümlerini destekliyor. Bu sayede diğer aygıtlar ile olan bağlantısını gerçekleştirebiliyor. Bunun yanında NFC ile mobil ödemeleri de gerçekleştirebiliyorsunuz.

Peki 8999 TL fiyatla satılan TECNO CAMON 19 Pro hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Telefon hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler…

#TECNO #TECNOCAMON19Series #TECNOCAMON19Pro